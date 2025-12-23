విదేశాల్లో చదివే భారతీయుల్లో ఏపీ విద్యార్థులే టాప్ - నీతి ఆయోగ్ వెల్లడి
ప్రవాసంలో విద్యపై భారతీయుల ఖర్చు రూ.6.2 లక్షల కోట్లు - పశ్చిమబెంగాల్, తెలంగాణలు టాప్-10 స్థానాన్ని కోల్పోయినట్లు నివేదిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 10:56 AM IST
AP Lead The Way in Overseas Education: విదేశాల్లో చదివే భారతీయ విద్యార్థుల్లో ఏపీ వాసులు అత్యధికంగా ఉన్నట్లు నీతి ఆయోగ్ తెలిపింది. ‘ఇంటర్నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా’ (దేశంలో ఉన్నతవిద్య అంతర్జాతీయీకరణ) పేరుతో సోమవారం ఒక నివేదిక విడుదల చేసింది.
ఏపీ విద్యార్థులే తొలి స్థానంలో: దీని ప్రకారం 2016లో 46,818 మేర ఉన్న ఏపీ విద్యార్థుల సంఖ్య 2018 నాటికి 62,771కి పెరిగినట్లు వెల్లడించింది. అయితే కొవిడ్ కారణంగా 2020లో ఈ సంఖ్య 35,614కి తగ్గినట్లు తెలిపింది. అయినా ఇప్పటికీ ఏపీ విద్యార్థులే అగ్రస్థానంలో ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
తర్వాతి స్థానాల్లో పంజాబ్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, తమిళనాడు, దిల్లీ, కర్ణాటక, కేరళ, యూపీలు ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. 2024 గణాంకాల ప్రకారం మొత్తం13.35 లక్షల మంది భారతీయ విద్యార్థులు విదేశాల్లో చదువుతున్నారు. ఇందులో 8.5 లక్షల మంది అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియాల్లోనే ఉన్నారు. 2016-24 మధ్య 8.84% వృద్ధి నమోదైందని తెలిపింది. భారతీయ విద్యార్థులు విదేశీ విద్య కోసం రూ.6.2 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారని, ఇది మన జీడీపీలో 2 శాతానికి సమానమని వివరించింది.
వాణిజ్య లోటులో 75 శాతానికి: విదేశీ చదువుల కోసం భారతీయ విద్యార్థులు చేసే ఖర్చు మన వాణిజ్య లోటులో 75 శాతానికి కారణం అవుతోందని నివేదికి వెల్లడించింది. మనదేశంలో చదువుకోవడానికి విదేశాల నుంచి సగటున ఒక విద్యార్థి మాత్రమే వస్తుంటే 28 మంది భారతీయ విద్యార్థులు బయటకు వెళ్లిపోతున్నట్లు తెలిపింది.
2011 నుంచి ఇప్పటివరకూ 16 లక్షల మంది భారతీయ పౌరులు తమ పౌరసత్వాన్ని వదులుకున్నారు. వీరిలో అత్యధిక భాగం ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లినవారేనన్నది అంచనా. ఈ పరిస్థితులను మార్చాలని, విదేశీ విద్యార్థులు పెద్దఎత్తున భారతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదివేలా ఆకర్షించాలని నీతి ఆయోగ్ పేర్కొంది.
ఒక శాతానికి సమానంగా ఉండేలా: దేశంలో చదివే అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్యను 2047 నాటికి 7.89 లక్షలకు తీసుకు వెళ్లాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించింది. అప్పటికి దేశీయ విద్యార్థుల్లో ఒక శాతానికి సమానంగా విదేశీ విద్యార్థులు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. దేశంలో 2012-13 నుంచి 2021-22 మధ్యకాలంలో విదేశీ విద్యార్థుల సంఖ్య ఒక్క పంజాబ్లోనే 300% పెరిగినట్లు ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఏపీ, గుజరాత్లు కూడా ఇందులో బలమైన వృద్ధినే నమోదు చేసినట్లు తెలిపింది.
టాప్-10ను కోల్పోయిన ఆ రెండు రాష్ట్రాలు: పశ్చిమబెంగాల్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు టాప్-10 స్థానాన్ని కోల్పోయినట్లు ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. కోల్కతాలో, హైదరాబాద్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నత విద్యాసంస్థలు ఉన్నాయి. అయినా ఈ రెండు రాష్ట్రాలు విదేశీ విద్యార్థుల్ని ఆకట్టుకోవడంలో వెనుకబడినట్లు వెల్లడించింది.
ఇకమీదట విదేశీ విద్యార్థులను ఆకర్షించడానికి విధానపరంగా 22 మార్పులు చేపట్టాలని ఉందని సిఫార్సు చేసింది. 24 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న 160 ఉన్నత విద్యాసంస్థలు, 16 దేశాల్లో 30 విద్యాసంస్థలపై ఆన్లైన్ ద్వారా 100 ప్రశ్నలతో సర్వే నిర్వహించి నీతి ఆయోగ్ దీనిని రూపొందించింది.
భారతీయ విద్యార్థులు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న దేశాలు (2024నాటి లెక్కల ప్రకారం):-
|దేశం
|విద్యార్థుల సంఖ్య
|కెనడా
|4,27,000
|అమెరికా
|3,37,630
|బ్రిటన్
|1,85,000
|ఆస్ట్రేలియా
|1,22,202Z
|జర్మనీ
|42,997
|యూఏఈ
|25,000
|రష్యా
|24,940
|కిర్గిస్థాన్
|16,500
|జార్జియా
|16,093
|ఫిలిప్పీన్స్
|9,665
రాష్ట్రాలవారీగా విదేశాల్లో చదివే విద్యార్థుల సంఖ్య (2020):-
|రాష్ట్రం
|సంఖ్య
|ఆంధ్రప్రదేశ్
|35,614
|పంజాబ్
|33,412
|మహారాష్ట్ర
|29,079
|గుజరాత్
|23,156
|దిల్లీ
|18,482
|తమిళనాడు
|15,564
|కేరళ
|15,277
|కర్ణాటక
|13,699Z
భారత్లో చదువుకు అత్యధిక సంఖ్యలో వస్తున్న విద్యార్థులు (2021-22):-
|దేశం
|విద్యార్థుల సంఖ్య
|నేపాల్
|13,126
|అఫ్గానిస్థాన్
|3,151
|అమెరికా
|2,893
|బంగ్లాదేశ్
|2,606
|యూఏఈ
|2,287
|భూటాన్
|1,567
|నైజీరియా
|1,387
|టాంజానియా
|1,264
|జింబాబ్వే
|1,058
|సూడాన్
|982
విదేశీ విద్య కోసం బ్యాంక్ లోన్ తీసుకోవాలా? బెస్ట్ రీపేమెంట్ ప్లాన్ ఇదే!
ఫారిన్ వెళ్లి చదువుకునే వారికి పండగే - స్కాలర్షిప్స్ సంఖ్య పెంచనున్న ప్రభుత్వం!