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గణేశ్‌ మండపాలకు క్యూఆర్​ కోడ్​ - ఉత్సవ్‌ సింగిల్‌ విండో పోర్టల్‌ ద్వారా అనుమతులు

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గణేశ్‌ మంటపాల ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనుమతులను సులువుగా పొందేందుకు గణేశ్‌ ఉత్సవ్‌ సింగిల్‌ విండో పోర్టల్‌ - కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పని లేనట్టే!

Ganesh Pandal permissions
అవసరమైన అనుమతులకు డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 5:14 PM IST

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Ganesh Pandal Permissions: వినాయకచవితి అంటే ఊరంతా పండగే. వీధికో మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి నవరాత్రులు నిర్వహిస్తారు. ఇందుకోసం ముందు నుంచే ఎంతో ప్లాన్​ చేసుకుంటారు. అయితే మండపం ఏర్పాటు చేయాలంటే పలు శాఖల నుంచి అనుమతులు తప్పనిసరి. దీంతో నిర్వాహకులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. అయితే వీటన్నింటికి చెక్​ పెట్టేందుకు పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేశ్‌ మండపాల ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనుమతులను సులువుగా పొందేందుకు పోలీసు శాఖ గణేశ్‌ ఉత్సవ్‌ సింగిల్‌ విండో పోర్టల్‌ (www.ganeshutsav.net)ను ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా అనుమతులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు అనంతపురం, ఏలూరు జిల్లా పోలీస్​ అధికారులు తెలిపారు. ఉత్సవాలను ప్రజలందరూ సురక్షితంగా, ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకోవడానికి వీలు ఉంటుందని తెలిపింది.

గతంలో ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులు అనుమతుల కోసం వేర్వేరు ప్రభుత్వ శాఖల కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. ఆ ఇబ్బందులు లేకుండా పోలీస్, అగ్నిమాపక, మున్సిపల్, గ్రామ పంచాయతీ, విద్యుత్తు, రెవెన్యూ శాఖల ప్రక్రియ మొత్తాన్ని ఈ ఒక్క డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంపైకి తీసుకొచ్చినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. సింగిల్‌ విండో పోర్టల్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవడం, స్థల పరిశీలన, ఎన్‌వోసీ పొందడం పూర్తిగా ఉచితమే. దీనికి ఎలాంటి రుసుము లేదా చలానాలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.

ఆ ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా: వినాయక చవితి పండగలో ముఖ్యమైనది నిమజ్జన కార్యక్రమం. అయితే నిమజ్జనం రోజున అనుకోని ప్రమాదాలు తలెత్తుతుంటాయి. మూడేళ్ల క్రితం ఏలూరు జిల్లా ఆగిరిపల్లిలో వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా ఊరేగింపులో డీజే ఆపమన్నందుకు మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ యువకుడు కానిస్టేబుల్‌ గంధం నరేంద్రపై దాడి చేసి చంపేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. జిల్లావ్యాప్తంగా గణేశ్‌ ఉత్సవాల నిర్వహణకు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడా అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీస్‌ యంత్రాంగం తీసుకుంటున్న చర్యలను నూజివీడు డీఎస్పీ కేవీవీఎన్‌వీ ప్రసాద్‌ తెలిపారు.

గణేశ్‌ మండపాలకు ప్రత్యేకంగా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ జారీ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆన్‌లైన్‌లో వచ్చే దరఖాస్తులను పరిశీలించి, అన్నింటినీ నిర్ధారించుకొని పోలీసులు ఈ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. దీనికోసం మండపాల నిర్వాహకులు విధిగా దరఖాస్తు చేయాలి. ప్రతిష్ఠించే విగ్రహం ఎత్తు, మండప ప్రదేశం, నిమజ్జనం చేసే తేదీ, తదితర వివరాలతో దరఖాస్తులు సమర్పించాలి. అన్నీ సక్రమంగా ఉంటే అనుమతితో పాటు క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను జారీ చేస్తారు. మండప ఏర్పాటుకు పోలీసు శాఖ అనుమతి పొందడానికి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. https://ganeshutsav.net వెబ్‌సైట్‌లో అనుమతి కోసం వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. ఇది ఓ రకంగా దరఖాస్తు ప్రక్రియే. వీటి ఆధారంగా అనుమతులు జారీ అవుతాయి. అనంతరం ఆయా మండపాల్లో పోలీసు అనుమతి పత్రం, క్యూఆర్‌ కోడ్, పోలీసు సూచనలను విధిగా ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుందని డీఎస్పీ స్పష్టం చేశారు.

అతిక్రమిస్తే చర్యలే: ఉత్సవాల ముసుగులో ఘర్షణలు, మత కలహాలు, అల్లర్లకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఉత్సవాలకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే సింగిల్‌ విండో విధానంలో అన్ని శాఖల అధికారులు కలసి పరిశీలించిన తర్వాత అనుమతి మంజూరు చేస్తారు. రాత్రి 10 గంటల వరకు మాత్రమే మైకులకు అనుమతి ఉంటుంది. విగ్రహాల ప్రాంతంలో జూదం, మద్యం తాగడం, అశ్లీల నృత్యాలు నిర్వహిస్తే చర్యలు తప్పవు. టపాసులు కాల్చడానికి వీల్లేదు. నిబంధనలు పాటించకపోతే ఉపేక్షించేది లేదు. అనుమానిత వ్యక్తులు కన్పిస్తే 112 నెంబర్‌కు గానీ, స్థానిక పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలి. మండపాల వద్ద అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగితే పూర్తి బాధ్యత కమిటీదే

నిర్వాహకులకు సూచనలు: మంటపాలు రహదారులపై రాకపోకలకు, ట్రాఫిక్‌కు ఆటంకం కలగకుండా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. మంటపాల వద్ద తప్పనిసరిగా సీసీ కెమెరాలు, తగిన అగ్నిమాపక భద్రతా పరికరాలు (ఇసుక బకెట్లు, నీటి డ్రమ్ములు) అందుబాటులో ఉంచాలి. పర్యావరణ హిత మట్టి విగ్రహాలను ప్రోత్సహించాలి. నిమజ్జనం, ఊరేగింపు సమయాల్లో పబ్లిక్‌ సౌండ్‌ సిస్టం పరిమితికి లోబడి వినియోగించాలి. డీజేలకు అనుమతి లేదని అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ జగదీశ్‌ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

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