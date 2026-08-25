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జూడాల సమ్మె విరమణ - రెండు వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం

జూడాల సమ్మెపై దాఖలైన పిటిషన్‌పై హైకోర్టులో విచారణ - సమ్మె విరమిస్తున్నట్లు హైకోర్టుకు నివేదించిన జూడాల సంఘం - తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించేలా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని అభ్యర్థన

సమ్మె విరమిస్తున్నట్లు హైకోర్టుకు నివేదించిన జూడాల సంఘం
సమ్మె విరమిస్తున్నట్లు హైకోర్టుకు నివేదించిన జూడాల సంఘం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 3:53 PM IST

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Junior Doctors Association Strike Ended: జూనియర్‌ డాక్టర్ల సమ్మెపై దాఖలైన పిటిషన్‌పై ఏపీ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సమ్మె విరమిస్తున్నట్లు ఏపీ జూడాల సంఘం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు హైకోర్టుకు నివేదించింది. ఈ సందర్భంగా తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించేలా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని జూడాల సంఘం అభ్యర్థించింది. దీంతో రెండు వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని హైకోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. దీంతో సమ్మె విరమిస్తున్నట్లు హైకోర్టుకు జూడాల సంఘం నివేదించింది.

జూనియర్‌ డాక్టర్ల ప్రధాన డిమాండ్లు

  • స్టయిపెండ్‌ను 30 శాతం పెంపు.
  • ప్రొఫెసర్ల రిటైర్మెంట్‌ వయసును 65 ఏళ్లకు పెంచకూడదు.
  • వైద్యశాఖలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులు భర్తీ చేయాలి.

3 దశలుగా ఆందోళనలు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ జూనియర్‌ డాక్టర్స్‌ అసోసియేషన్‌ (ఏపీ జూడా) ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 11న తొలిదశ, 12 నుంచి రెండోదశ ఆందోళనలు కొనసాగాయి. అత్యవసర సేవలు మాత్రమే అందిస్తూ 16వ తేదీ వరకు నిరసనలు తెలిపారు. 15% స్టైపెండ్‌ పెంచాలన్న జూడాల డిమాండ్‌కు ప్రభుత్వం తలొగ్గకపోవడంతో ఈనెల 17 నుంచి మూడో దశ ఆందోళనలో భాగంగా అత్యవసరంతోపాటు అన్ని సేవలూ నిలిపివేసి సమ్మెను తీవ్రతరం చేశారు. రోగులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం సెకండరీ, పబ్లిక్‌ హెల్త్‌ పరిధి ఆసుపత్రుల్లోని వైద్యులను ప్రత్యామ్నాయంగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. బోధనాసుపత్రుల్లో రోజువారీ ఓపీ, ఐపీ, శస్త్రచికిత్సలు, డయాలసిస్, ట్రామా సేవలకు ఇబ్బంది కలగకుండా పర్యవేక్షిస్తోంది. జూడాలతో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిపినా ఫలితం లేకపోవడంతో సమ్మె కొనసాగించారు. నేటితో వారి నిరసన ముగిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది.

జూనియర్ డాక్టర్లకు గుడ్​న్యూస్ - స్టైపండ్ పెంచుతూ ప్రభుత్వ నిర్ణయం

'సమస్యలు పరిష్కరించటంలో అధికారులు విఫలం' - రెండో రోజూ కొనసాగుతున్న జూడాల సమ్మె

TAGGED:

JUDAS PROTEST
APJUDA STRIKE ENDED
జూనియర్‌ డాక్టర్ల సమ్మె
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