జాబ్ క్యాలెండర్పై కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు - 24 శాఖల వివరాలు పెండింగ్!
విభాగాల వారీగా ఖాళీల వివరాలు సేకరిస్తున్న ప్రభుత్వం - నేరుగా నియామకాలకు వచ్చే పోస్టుల్లో 99 వేల ఖాళీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 7:00 AM IST
Government Collecting Details of Vacancies by Department: కూటమి ప్రభుత్వం జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. విభాగాల వారీగా ఖాళీల సమాచారాన్ని తీసుకుంటోంది. ఆయా శాఖల్లో మంజూరైన పోస్టులు, ఖాళీలు, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల వివరాలను సేకరిస్తోంది. ఆర్థిక శాఖ ఆధ్వర్యంలోని నిధి హెచ్ఆర్ఎంఎస్ పోర్టల్లో వివరాలు నమోదు చేయిస్తోంది.
ఇప్పటికే కొన్ని విభాగాలు వివరాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేయగా మరికొన్ని ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి. మంజూరు పోస్టులు, ఖాళీల వివరాలను పోర్టల్లో పెట్టారు. వీటిని ఆయా విభాగాధిపతులు నిర్ధారించాల్సి ఉంది. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు అన్ని శాఖల్లో కలిపి 30% వరకు ఖాళీలు ఉండగా వీటిలో కొన్ని పోస్టుల్లో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు 157 విభాగాల మంజూరు పోస్టులు, ఖాళీల వివరాలను నిర్ధారించాయి.
దీని ప్రకారం నేరుగా నియామకాల (DR)కు వచ్చే ఖాళీలు 99 వేల వరకు ఉండనున్నాయి. మరో 24 విభాగాలు ఖాళీల వివరాలను నిర్ధారించలేదు. ఇంకో 21 శాఖల వివరాల నమోదు ప్రాసెస్లో ఉంది. ఇవన్నీ పూర్తయితేనే మొత్తం ఖాళీల లెక్క తేలనుంది. నేరుగా నియామకాలకు వచ్చే వాటిని నిరుద్యోగ యువతతో భర్తీ చేయనుండగా నిబంధనల ప్రకారం కొన్ని పోస్టులను ఇన్ సర్వీసు పదోన్నతులతో నింపుతారు.
రెవెన్యూలో 13 వేల ఖాళీలు: ఆర్థిక శాఖ వద్ద ఉన్న వివరాల ప్రకారం రెవెన్యూ శాఖలో మొత్తం 13,000 ఖాళీలు. ఈ శాఖలోని 7 హెచ్ఓడీలు ఇప్పటి వరకు 4,787 ఖాళీలను నిర్ధారించాయి. వీటిలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చేవి 2,552.
- ఉన్నత విద్యాశాఖలో 7 వేల పోస్టులు ఖాళీ. విశ్వవిద్యాలయాల్లో 3,000 పైగా ఉన్న ఖాళీలను కోర్టు కేసులు తొలగించి భర్తీ చేసేందుకు ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టింది.
- పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖలో ఉన్న 27 వేల ఖాళీల్లో సుమారు 23 వేలకు నేరుగా నియామకాలు చేపట్టాలి.
- నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ విభాగంలో 4 వేలకు పైగా ఖాళీలు నిర్ధారించారు. అయితే వీటిలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చేవి 2,600 అని తేల్చారు.
- వ్యవసాయ శాఖలో 3 వేలకు పైగా ఖాళీలుండగా వీటిలో డీఆర్ పోస్టులు 2,400.
- పంచాయతీరాజ్ శాఖలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చే పోస్టులు 26 వేల వరకు ఉండొచ్చని నిర్ధారించారు. మరో మూడు వేల పోస్టులను ఇన్సర్వీస్ పదోన్నతులతో భర్తీ చేస్తారు.
- మహిళ, శిశు, విభిన్న ప్రతిభావంతులు, సీనియర్ సిటిజన్స్ విభాగంలో 2,400 ఖాళీలు ఉన్నాయి. వీటిలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చేవి 1,820.
కొన్ని శాఖల్లో పూర్తికాని వివరాల నమోదు: పాఠశాల విద్యశాఖతో సహా కలిపి 24 విభాగాలు మంజూరు పోస్టులు, ఖాళీల ఇంకా వివరాలను నిర్ధారించలేదు. పాఠశాల విద్యలో బోధన, బోధనేతర అన్ని రకాల ఖాళీలు కలిపి 30,000 వరకు ఉండొచ్చని ప్రాథమిక అంచనా. ప్రజారోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమ విభాగంలో నేరుగా నియామకాలకు వచ్చే పోస్టులు 10 వేల వరకు ఉండనున్నాయి. ఏపీఎస్పీ, ఇంటర్మీడియట్ విద్య, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్, కర్నూలు జలవనరుల ప్రాజెక్టులు, దేవాదాయ, కడప జలవనరుల శాఖ ప్రాజెక్టులు, ప్రజా గ్రంథాలయాలు, ఏపీ భవన్, ఎన్సీసీ, ప్రింటింగ్ స్టేషనరీ, స్టోర్స్ పర్చేజ్లాంటి విభాగాలు ఆన్లైన్ నమోదు ఇంకా పూర్తి చేయలేదు.
