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ఉద్యోగుల డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం అమరావతి జేఏసీ ఉద్యమం

ఈ నెల 31 నుంచి ఉద్యమాన్ని రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు - విజయవాడలోని మాకినేని బసవ పున్నయ్య ఆడిటోరియంలో ఏపీ జేఏసీ అమరావతి రాష్ట్ర సదస్సు

ఉద్యోగుల డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం అమరావతి జేఏసీ ఉద్యమం
ఉద్యోగుల డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం అమరావతి జేఏసీ ఉద్యమం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 10:34 PM IST

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AP JAC Amaravati Agitation : ఉద్యోగుల డిమాండ్ల పరిష్కారం కోరుతూ ఏపీ జేఏసీ అమరావతి ఉద్యమానికి సమాయత్తమైంది. ఈ మేరకు ఈ నెల 31 నుంచి ఉద్యమాన్ని రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు అమరావతి జేఏసీ అధ్యక్షుడు బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు ప్రకటించారు. విజయవాడలోని మాకినేని బసవ పున్నయ్య ఆడిటోరియంలో ఏపీ జేఏసీ అమరావతి రాష్ట్ర సదస్సు నిర్వహించింది.

28 జిల్లాల కార్యవర్గ సభ్యులు : అమరావతి జేఏసీ అధ్యక్షుడు బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు నేతృత్వంలో ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చించేందుకు జరిగిన ఈ సదస్సుకి రాష్ట్ర కార్యవర్గంతో పాటు 28 జిల్లాల కార్యవర్గ సభ్యులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతు తెలుపుతూ ఏఐటీయూసీ, సీఐటీయూ, రాష్ట్ర మున్సిపల్ విద్యుత్, వైద్య, ఆర్టీసీ, గ్రామ సచివాలయల ఉద్యోగ సంఘాలు, ఏఐటీయూసీ, సీఐటీయూ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

రెండు దశల్లో ఉద్యమం : ఉద్యోగుల సమస్యలు, ప్రభుత్వ చర్యలపై చర్చ అనంతరం అమరావతి జేఏసీ అధ్యక్షుడు బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు ఉద్యమ కార్యచరణ ప్రకటించారు. ఈ నెల 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 26 వరకు రెండు దశల్లో ఉద్యమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు బొప్పరాజు తెలిపారు. మొదటి దశ ఉద్యమం ఈ 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 11 వరకు, రెండో దశ ఉద్యమాన్ని 16 నుంచి 26 వరకు చేపడతామన్నారు. ఉద్యమ కార్యాచరణ నోటీసుని ప్రభుత్వానికి అందించి ఉద్యమానికి ఈ రోజే నాంది పలుకుతామన్నారు.

రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు : మొదటి దశలో ఈ నెల 31న జిల్లా కేంద్రాల్లో ఉద్యోగులంతా ఊరేగింపుగా తరలిపోయి కలెక్టర్లకు నోటీసులు ఇస్తామన్నారు. సెప్టెంబర్ 1న "సీఎం సర్ మా డబ్బులు మాకు ఇవ్వండి సర్" అంటూ వాట్సాప్ డీపీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తామన్నారు. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 10 వరకు నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసనతో పాటు ఉద్యమానికి ఇతర సంఘాలకు ఆహ్వానం పలుకుతామన్నారు. మధ్యాహ్న భోజన విరామ సమయంలో కార్యాలయాల ముందు ధర్నా చేపడతామన్నారు. 11న అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని సంఘాలను కలుపుకొని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తామని బొప్పరాజు తెలిపారు. సెప్టంబర్ 15 నుంచి 26 వరకు రెండో దశ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామన్నారు.

ప్రధాన కూడల్లలో మానవ హారాలు : ఇందులో భాగంగా వర్క్ టూ రూల్. సెల్ ఫోన్ల ద్వారా ఫొటోలు, రీల్స్ చేసి మా డబ్బులు మాకు ఇవ్వాలని వీడియోలు అప్​లోడ్ చేస్తామన్నారు. బకాయిలపై ప్రజా ప్రతినిధులను అభ్యర్థిస్తామన్నారు. నల్ల కండువాలతో జిల్లా, డివిజనల్ ప్రధాన కూడల్లలో మానవ హారాలు చేపడతామన్నారు. 23న కలెక్టరేట్, ఆర్డీవో కార్యాలయాల వద్ద ఉద్యోగుల ధర్నా చేస్తామన్నారు. 26న ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ధర్నా జరుపుతామని తెలిపారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆప్పటికైనా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ఒప్పంద, ఔట్ సోర్స్​ ఉద్యోగుల సమస్యలపై సానుకూలంగా స్పందిస్తుందని ఆశిస్తున్నామన్నారు. అప్పటికీ ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన రాకపోతే ఇతర ఉద్యోగ, ప్రజా సంఘాలను కలుపుకొని మూడోదశ ఉద్యమాన్ని ప్రకటిస్తామని అమరావతి జేఏసీ అధ్యక్షుడు బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు తెలియచేసారు.

ఉద్యమించక తప్పని పరిస్థితి : రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగుల న్యాయమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఏపీజేఏసీ అమరావతి రాష్ట్ర కమిటీ అనేకసార్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా, సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చొరవ చూపలేదని బొప్పరాజు అన్నారు. ఉద్యోగులకు రావాల్సిన బకాయిలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, మధ్యంతర భృతి, డీఏలు, పీఆర్సీ తదితర న్యాయమైన హక్కులను పదేపదే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పరిష్కారం ఆశించిన స్థాయిలో ముందడుగు పడలేదన్నారు. ఈ తరుణంలో ఉద్యోగుల హక్కులు, ఆత్మాభిమానం, భవిష్యత్ ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం ఐక్యంగా ఉద్యమించక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు.

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