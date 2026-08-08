ఈనెల 15లోగా ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ఉద్యమమే: ఏపీ జేఏసీ అమరావతి
ఉద్యోగులపై పని ఒత్తిడి పెరుగుతోంది - ఈనెల 15 నాటికి సీఎం సమక్షంలో చర్చలు జరపాలి - పరిష్కారం లేకపోతే ఉద్యోగుల కార్యాచరణ తధ్యమని ప్రకటించిన ఏపీ జేఎసీ అమరావతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 6:36 PM IST
AP JAC Amaravati demands: ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయంలో 95 శాతం ఉద్యోగులకే సరిపోతోందని శ్వేతపత్రంలో ప్రభుత్వం చెప్పడం సరికాదని ఏపీ జేఏసీ అమరావతి అధ్యక్షుడు బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు. గత నెలలో జరిగిన చర్చల తర్వాత సానుకూల నిర్ణయం వస్తుందని భావిస్తున్న తరుణంలో ఇలాంటి ప్రచారం చేయడంపై ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారని చెప్పారు. ప్రభుత్వం చెబుతున్న లెక్కలు వాస్తవ దూరంగా ఉన్నాయన్నారు.
చెప్పేదొకటి- ఇచ్చేది మరొకటి: ఈనెల 15లోగా ఉద్యోగుల ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే తీవ్ర ఉద్యమ కార్యచరణ తథ్యమని ఏపీ జేఏసీ అమరావతి నేతలు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ఆదాయంలో 95 శాతం ఉద్యోగులపైనే ఖర్చు అవుతోందని ప్రభుత్వం తప్పుడు లెక్కలతో శేతపత్రం విడుదల చేసిందని విమర్శించారు. ఆన్లైన్లోని కాగ్ నివేదికలో పొందుపరిచిన లెక్కల ప్రకారం తమపై చేస్తోన్న ఖర్చు 37 శాతమేనని విజయవాడలోని రెవెన్యూ భవన్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఏపీ జేఏసీ అమరావతి అధ్యక్షుడు బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు, కన్వీనరు దామోదర్, అసోసియేట్ చైర్మన్ పాండురంగరాజు, మహిళా విభాగం ఛైర్పర్సన్ లక్ష్మి, సెక్రెటరీ జనరల్ విజయలక్ష్మి తదితరులు మాట్లాడారు.
రాష్ట్ర ఆదాయంపై ఈ నెల నాలుగో తేదీన ప్రకటించిన శ్వేతపత్రం ఉద్యోగులను తీవ్ర విస్మయానికి గురిచేసిందన్నారు. పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులకు దాచుకున్న డబ్బులు ఇస్తూ ప్రభుత్వ ఖర్చు అంటూ పేర్కొనడాన్ని తప్పు పట్టారు. 2024 నుంచి పదవీ విరమణలు భారీగా పెరిగాయని ఇంతవరకు 41 వేల మందికి పైగా రిటైర్ అయ్యారని చెప్పారు. 2032 నాటికి లక్షా 33 వేల మంది రిటైర్ కాబోతున్నారని కొత్త నియామకాలు లేవని, ముగ్గురు చేయాల్సిన పనిని ఒక్క ఉద్యోగే చేస్తూ తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారన్నారు.
ఐఆర్ ఊసే లేదు: అయినా ఉద్యోగులను ప్రభుత్వం భారంగా చూడటం దురదృష్టకరమని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న ఐఏఎస్ అధికారులకు ఎప్పటికప్పుడు డీఏలు చెల్లిస్తున్నారని, కానీ సామాన్య ఉద్యోగులకు రావలసిన 5 డీఏలు పెండింగ్లో పెట్టారని సగం మందికి పాత బకాయిలు కూడా రాలేదని ఆరోపించారు. పీఆర్సీ కమిషనర్ నియామకానికి ఒక్క రూపాయి ఖర్చు కాదని అయినా రెండేళ్లుగా కమిషన్ను వేయలేదని విమర్శించారు. ఐఆర్ ఊసే లేదని తెలిపారు. తెలంగాణలో ఇస్తుంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఇవ్వరని ప్రశ్నించారు.
'హెల్త్ కార్డులు ఆసుపత్రుల్లో పని చేయడం లేదు. 60 రోజుల్లో పరిష్కరిస్తామని స్వయంగా సీఎం చెప్పినా ఆచరణకు నోచుకోలేదు. సీనియర్ అధికారుల సేవలను ప్రభుత్వం కన్సల్టెంట్లుగా వాడుకోవడాన్ని తాము వ్యతిరేకించబోము, కానీ వారిని ప్రమోషన్ పోస్టుల్లో కొనసాగించడం వల్ల కిందిస్థాయి ఉద్యోగులు పదోన్నతులు కోల్పోతున్నారు. ఈ విధానాన్ని వెంటనే విరమించుకోవాలి. ఉద్యోగులు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకం కాదు. ఈనెల 15వ తేదీలోగా ప్రభుత్వం తమని చర్చలకు పిలిచి, ఆర్థిక ప్రయోజనాలపై స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలి. లేనిపక్షంలో ఏ క్షణమైనా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉద్యమ కార్యాచరణకు దిగుతాం.' -బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు, ఏపీ జేఎసీ అమరావతి అధ్యక్షులు
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