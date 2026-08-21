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ఐటీఐలకు మహర్దశ - సీఎస్‌ఆర్, పీఎం-సేతుతో సరికొత్త రూపురేఖలు - విదేశాల్లోనూ మన విద్యార్థులకు కొలువులు

రాష్ట్రంలో ఐటీఐల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి - రూ. 7 కోట్లకు పైగా సీఎస్‌ఆర్ నిధులతో మౌలిక వసతుల కల్పన - దేశంలోనే తొలిసారిగా పీఎం-సేతు కింద హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్

AP ITIs Transformation
AP ITIs Transformation (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 8:11 AM IST

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AP ITIs Transformation : వృత్తి విద్యా కోర్సులకు వెన్నెముక లాంటి పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థల రూపురేఖలు రాష్ట్రంలో పూర్తిగా మారిపోతున్నాయి. కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్), కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం-సేతు తదితర పథకాలను వినియోగించుకుని ప్రభుత్వం వీటిని వేగంగా ఆధునికీకరిస్తోంది. పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తూ విద్యార్థులకు మెరుగైన భవిష్యత్తును అందిస్తోంది.

సీఎస్‌ఆర్, పీఎం-సేతు నిధుల వెల్లువ : ఐటీఐల అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీఎస్‌ఆర్ కింద ఇప్పటికే రూ. 7.37 కోట్లు వెచ్చించింది. సీమెన్స్ రూ. 45 లక్షలు, రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ రూ. 1.02 కోట్లు, సుజ్లాన్ ఎనర్జీ రూ. 80 లక్షలతో విజయవాడ ఐటీఐలో ప్రత్యేక ల్యాబ్‌లు ఏర్పాటు చేశాయి. స్పైడర్ ఎలక్ట్రిక్ సంస్థ రాజమహేంద్రవరం, ఒంగోలు ఐటీఐలకు రూ. 40 లక్షల చొప్పున నిధులు ఇచ్చింది. విశాఖలో 5 ఐటీఐలకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఏకంగా రూ. కోటి సాయం అందించింది.

దేశంలోనే తొలిసారిగా పీఎం-సేతు పథకం కింద 83 ప్రభుత్వ ఐటీఐలను 18 క్లస్టర్లుగా విభజించారు. విశాఖపట్నం కంచరపాలెం ఐటీఐను 'హబ్'గా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. విశాఖ మహిళా ఐటీఐ, బొబ్బిలి, నర్సీపట్నం ఐటీఐలను 'స్పోక్'గా మార్చనున్నారు. దీనికోసం ఆర్సెలార్ మిత్తల్ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. రాబోయే ఐదేళ్లలో ఐటీఐల్లో సకల సదుపాయాల కల్పన కోసం రూ. 4,040 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. ఇందులో కేంద్రం రూ. 2,020 కోట్లు (50%), రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 1,333 కోట్లు (33%), పరిశ్రమలు రూ. 687 కోట్లు (17%) నిధులు సమకూర్చనున్నాయి.

పరిశ్రమలతో అనుసంధానం : రాష్ట్రంలోని 83 ప్రభుత్వ ఐటీఐలు 169 పరిశ్రమలతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. దీనివల్ల విద్యార్థులకు నేరుగా పరిశ్రమల్లోని నిజమైన యంత్రాలపై ప్రత్యక్షంగా పనిచేస్తూ ఇంటర్న్‌షిప్ చేసే అవకాశం లభిస్తోంది. ఈ విధానంతో విశాఖపట్నం ప్రభుత్వ ఐటీఐకి 'ఉత్తమ దక్షిణ ఇండియా ఐటీఐ' అవార్డు వరించింది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా 9 ప్రభుత్వ ఐటీఐల్లో రూ. 6.21 కోట్లతో ఏఐ డేటా ల్యాబ్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా 120 గంటల వ్యవధి ఉండే 'డేటా క్యూరేటర్ అసిస్టెంట్', 'డేటా అనోటేటర్ అసిస్టెంట్' కోర్సులను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

విదేశాల్లో కొలువులు : మన ఐటీఐ విద్యార్థులు విదేశాల్లోనూ సత్తా చాటుతున్నారు. యూఏఈలో అశోక్ లేలాండ్ కంపెనీలో 42 మందికి రూ. 31.68 లక్షల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు దక్కాయి. జర్మనీలో ఎలక్ట్రీషియన్లుగా వెళ్లేందుకు 30 మంది విద్యార్థులు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందుతున్నారు. రష్యాలో మెటల్, పైప్ స్ట్రెయిట్ నర్ ఉద్యోగాల కోసం 128 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. స్థానికంగా కూడా 2025లో విద్యార్థులకు ఆకర్షణీయమైన ప్రారంభ వేతనాలు లభించాయి.

ప్రవేశాలు, కొలువుల సాధనలో రికార్డు : ప్రభుత్వ ఐటీఐల్లో చేరేందుకు విద్యార్థులు అమితమైన ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రవేశాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నా, అప్పుడే 89 శాతం సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. ప్రతి ఏటా ఇక్కడ 97 శాతానికి పైగా సీట్లు నిండుతున్నాయి. శిక్షణ పూర్తయ్యాక భారీ సంఖ్యలో కొలువులు దక్కించుకుంటున్నారు.

ఐటీఐల్లో ప్రవేశాల వివరాలు :

సంవత్సరంప్రభుత్వ సీట్లు భర్తీ అయినవి ప్రైవేటు సీట్లుభర్తీ అయినవి
202615,97314,283 38,6551,567
202515,77715,44453,76237,162
202415,92815,46854,82841,134

ఉద్యోగాల సాధన వివరాలు:

సంవత్సరంపరీక్షలు రాసినవారుఉత్తీర్ణులుఉద్యోగాలు వచ్చినవారు
2025 10,842 10,0039,766
202411,06010,114 9,407

విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేస్తూ, పారిశ్రామిక రంగానికి నైపుణ్యం ఉన్న మానవ వనరులను అందించడంలో ఐటీఐలు ఇప్పుడు కీలకంగా మారుతున్నాయి.

విద్యార్థులకు శిక్షణతో పాటు ఉపాధి - 'పీఎం-సేతు'లోకి విజయవాడ ఐటీఐ

ఐటీఐల రూపురేఖలు మార్చే 'పీఎం-సేతు' - కార్పొరేట్ స్థాయికి ప్రభుత్వ శిక్షణ కేంద్రాలు

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