Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

‘డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్, స్పేస్‌ ఎకోసిస్టమ్‌లో ప్రైవేట్‌ రంగం భాగస్వామ్యం’

రక్షణ రంగంలో పరిశోధనలు, పెట్టుబడులకు ఏపీ సురక్షితం: మంత్రి టీజీ భరత్‌

Research and Investment in the Defense Sector
Research and Investment in the Defense Sector (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Research and Investment in the Defense Sector : అంతరిక్ష, విమానయాన, రక్షణ రంగాల్లో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చిన పాలసీలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని మంత్రి టీజీ భరత్ అన్నారు. రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘ సముద్ర తీరప్రాంతంతో పాటు రాకెట్లు, శాటిలైట్ల ప్రయోగానికి వేదిక అందుబాటులో ఉందని అందువల్ల ఆయా రంగాల్లో పరిశ్రమలు నెలకొల్పేవారికి ఏపీ సురక్షితమైన ప్రాంతమని పేర్కొన్నారు.

సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ‘డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్, స్పేస్‌ ఎకోసిస్టమ్‌లో ప్రైవేట్‌ రంగం భాగస్వామ్యం’ అనే అంశంపై జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఆయుధాలు, శాటిలైట్లకు సంబంధించి పరిశోధనలు, డిజైన్, టెస్టింగ్, ప్రొడక్షన్, ఎగుమతులన్నీ రాష్ట్రం నుంచే జరగాలి అన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన అన్నారు.

ఆయుధాల ఎగుమతికి విస్తృత అవకాశాలు : రక్షణ రంగం ఉత్పత్తుల్లో ప్రైవేటు కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి. ప్రపంచంలోనే లాంగ్‌ రేంజ్‌లో షూట్‌ చేసే గన్‌ మన దేశానికి చెందిన భారత్‌ ఫోర్జ్‌ ఇది వరకే తయారు చేసింది. ఇప్పుడు అత్యాధునిక గ్రనేడ్లు, ఇతర ఆయుధాల తయారీకి హెచ్‌ఎఫ్‌సీఎల్‌ కంపెనీ రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టనుంది. ప్రపంచ దేశాలకు అవసరమైన ఆయుధ సంపత్తిలో 3 శాతం మనం ఎగుమతి చేసినా మనకు రూ.లక్ష కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని తెలిపారు. బెల్ కంపెనీ దొనకొండలో 1,200 ఎకరాల్లో ఆయుధ తయారీని చేపడుతుంది అని డా.సతీష్‌రెడ్డి, ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్‌ రంగ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు అన్నారు.

త్వరలో డ్రోన్ టాక్సీలు - కేంద్రం సాయం అందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు ప్రోత్సాహం : ‘అంతరిక్ష రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ఏపీ ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది. శ్రీహరికోట రాష్ట్రానికి ఉన్న బలం. తక్కువ ఖర్చుతో ఇక్కడ రాకెట్లు, శాటిలైట్లను తయారు చేసి ప్రయోగించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. తిరుపతి, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో స్పేస్‌ కార్యకలాపాలకు అనుకూల పరిస్థితులు ఉండడంతో ఆ ప్రాంతాలను స్పేస్‌ సిటీలుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం’ అని అంతరిక్ష రంగం రాష్ట్ర సలహాదారు డా.సోమనాథ్ అన్నారు.

రూ.1,400 కోట్లు పెట్టుబడి పెడుతున్నాం : ‘మేం ఆయుధ కర్మాగారం పెడతామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇచ్చామని సంపత్‌కుమార్, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రెసిడెంట్, హెచ్‌ఎఫ్‌సీఎల్‌ అన్నారు. ఒక్కరోజు విజయవాడ వచ్చి సంబంధిత అధికారులను కలిశామని చెప్పారు. రోజుల వ్యవధిలోనే మాకు అనుమతులు ఇచ్చారు. మడకశిర సమీపంలో 1000 ఎకరాలు కేటాయించారు. రూ.1,400 కోట్లు పెట్టుబడి పెడుతున్నాం అని వెల్లడించారు. 1000 మందికి ప్రత్యక్షంగా రెండు వేలమందికి పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుంది. సంవత్సరానికి నాలుగు మిలియన్ల హ్యాండ్‌ గ్రనేడ్లు తయారు చేస్తాం. యూరోపియన్‌ కంపెనీతో కలిసి 1.5 ఎంఎం గన్‌లు తయారుచేస్తాం. వీటిని మనదేశంతో పాటు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తామని అన్నారు.

విశాఖ సురక్షితమైన నగరం - దేశానికి గేట్‌వేలా ఏపీ: సీఎం చంద్రబాబు

సీఐఐ తొలిరోజే పెట్టుబడుల జాతర - 40 సంస్థలతో ఒప్పందాలు, రూ.3.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు

TAGGED:

CII SUMMIT IN VISAKHAPATNAM
DEFENCE POLICY IN AP
AP GOVT INVESTMENTS IN DEFENCE
రక్షణ రంగంలో ఏపీ సురక్షితం
INVESTMENTS IN DEFENCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.