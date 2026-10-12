పెట్టుబడిదారులకు ఏపీ స్వర్గధామం - గత ప్రభుత్వానిది నిరంకుశత్వం : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్
Pawan Kalyan on investments : కూటమి ప్రభుత్వంలో ఏపీని పెట్టుబడిదారులకు స్వర్గధామంగా మార్చామని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. కాకినాడ సీఐఐ సదస్సులో మంత్రులతో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:03 PM IST
Pawan Kalyan on investments : రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ను పెట్టుబడిదారులకు స్వర్గధామంగా మార్చేశామని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పారిశ్రామికవేత్తలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యే పరిస్థితి ఉండేదన్నారు. ఇప్పుడు ఆ చీకటి రోజులు పోయి, రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అనుకూల వాతావరణం నెలకొందని ఉద్ఘాటించారు. 2019 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో పారిశ్రామికవేత్తలకు ఆంధ్రప్రదేశ్పై పూర్తిగా నమ్మకం పోయిందన్నారు. ఆ కోల్పోయిన నమ్మకాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ పునరుద్ధరించిందని పవన్ వివరించారు.
రాష్ట్రంలో పర్యావరణ హితంగా పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టే ప్రతి పెట్టుబడికి తమ ప్రభుత్వం పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తుందని పవన్ కల్యాణ్ భరోసా ఇచ్చారు. పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసే యాజమాన్యాలు కేవలం లాభాలపైనే దృష్టి పెట్టకుండా, తమ పరిసర గ్రామాల అభివృద్ధి బాధ్యతను కూడా తీసుకోవాలని సూచించారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటు పేరుతో వాతావరణాన్ని, అమూల్యమైన ప్రకృతి వనరులను కలుషితం చేయవద్దని ఆయన పారిశ్రామికవేత్తలను కోరారు.
పారిశ్రామికవేత్తలతో కీలక ఒప్పందాలు: వచ్చే నవంబర్ నెలలో విశాఖపట్నంలో భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్య సదస్సును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించనుంది. దీనికి సన్నాహకంగా కాకినాడలో సీఐఐ ప్రాంతీయ సదస్సును నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్తో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు టీజీ భరత్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, కందుల దుర్గేశ్ హాజరయ్యారు. ఈ సదస్సు వేదికగా పారిశ్రామికవేత్తలతో పలు కీలక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. ఈ సదస్సులో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ యువతకు కీలక సూచనలు చేశారు. నైపుణ్యం కలిగిన విద్యార్థులు కేవలం ఉద్యోగార్థులుగా మిగిలిపోకుండా, పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రపంచస్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ స్పష్టం చేశారు. నూతన పర్యాటక పాలసీ 2024-29, పర్యాటక రంగానికి పారిశ్రామిక హోదా కల్పించడం ద్వారా గత రెండున్నరేళ్లలో రూ.20 వేల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించగలిగామని వెల్లడించారు. రిసార్టులు, స్టార్ హోటళ్లు, క్యారవాన్ టూరిజం, హోమ్స్టేలు, వెల్నెస్ కేంద్రాలు, ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు విస్తృత అవకాశాలున్నాయన్నారు. అవసరమైతే ఇతర శాఖల భూములను సైతం పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు కేటాయిస్తామని, పరిశ్రమలకు వర్తించే రాయితీలను పర్యాటక పెట్టుబడిదారులకూ అందిస్తామని ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలోని 1,053 కిలోమీటర్ల తీరప్రాంతాన్ని పర్యాటక అభివృద్ధికి ఉపయోగించుకుంటామని చెప్పారు.
210 మిలియన్ టన్నుల సరకు : కాకినాడను అంతర్జాతీయ లాజిస్టిక్స్, ఎగుమతుల కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తామని రోడ్లు, భవనాలు శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి తెలిపారు. పోర్టులు, రహదారులు, రైల్వేలు, జలమార్గాలను అనుసంధానించి సముద్ర ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తామన్నారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కాకినాడ డీప్ వాటర్ పోర్టు ద్వారా 18.42 మిలియన్ టన్నులు, యాంకరేజ్ పోర్టు ద్వారా 3.42 మిలియన్ టన్నుల సరుకు రవాణా జరిగినట్లు వెల్లడించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోర్టుల ద్వారా సుమారు 210 మిలియన్ టన్నుల సరకు నిర్వహణ జరిగిందన్నారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 12 శాతం వృద్ధి నమోదైందని తెలిపారు.
కాకినాడ గేట్వే పోర్టును తొలి దశలో 16 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక సామర్థ్యంతో అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. నిర్మాణ పనులు 32.67 శాతం పూర్తయ్యాయని, 2028 సెప్టెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వివరించారు. కాకినాడలో సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు రూ.1,835 కోట్ల పెట్టుబడి రానుందన్నారు. దీనివల్ల సుమారు 2,500 మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉందని మంత్రి తెలిపారు. సముద్ర సమాచార సేవలు, విలాసవంతమైన పడవల నిర్మాణ రంగాల్లోనూ కొత్త పెట్టుబడులు, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడనున్నట్లు వెల్లడించారు.
"2019 నుంచి 2024 వరకు మేము చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం. చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాం. ఒక నిరంకుశ వైఖరితో పాలన సాగింది. అదే నిరంకుశత్వం పెట్టుబడిదారులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది. కంపెనీలు ఏపీని విడిచి వెళ్లిపోయాయి. ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక దార్శనికుడైన చంద్రబాబు నాయకత్వంలో, ప్రధాని మోదీ మార్గనిర్దేశకత్వంలో మేమంతా కలిసి ఏపీని పెట్టుబడుల కేంద్రంగా నిలుపుతున్నాం. ఏదైనా కంపెనీ లాభం పొందితే 'తాము కాకుండా వేరొకరు లాభం పొందడం ఏంటి' అనే ద్వేష భావనతో గత ప్రభుత్వం ఉండేది. అదే మా ప్రభుత్వంలో అయితే ఒక కంపెనీ రూ.6,347 కోట్లు పెట్టుబడి పెడితే మీరు భారీగా లాభాలు ఆర్జించాలని మేము కోరుకుంటాం."-పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
4 వేల ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం : ప్రాంతీయ సదస్సుల ద్వారా స్థానిక పారిశ్రామికవేత్తలకు, చిన్న పరిశ్రమలకు పెట్టుబడుల అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ చెప్పారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 12, 13 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో జరగనున్న సీఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్కు ఈ ప్రాంతీయ సదస్సులు సన్నాహకంగా ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. గతంలో కుదుర్చుకున్న అవగాహన ఒప్పందాలను క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసేలా పరిశీలన చేస్తున్నామని, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్తో పాటు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని చెప్పారు.
రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల్లో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ సదస్సు సందర్భంగా 16 అవగాహన ఒప్పందాల ద్వారా రూ.4,256 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని, వీటి ద్వారా 14,200 ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం ఉందని మంత్రి తెలిపారు. అలాగే రూ.2,195 కోట్ల విలువైన 35 ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు జరిగాయని, వీటి ద్వారా మరో 4 వేల ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రపంచాన్ని సానుభూతి అడగడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రపంచానికి ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తోంది. మనకు తీరప్రాంతం ఉంది, ప్రతిభ ఉంది, మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి, విధానాలు ఉన్నాయి, నాయకత్వం ఉంది. వీటన్నింటితో మేము ఇక్కడ అతిపెద్ద ప్రకటనలు చేయడానికి రాలేదు. అతిపెద్ద ఫలితాలను సాధించడానికి కృషి చేస్తున్నాం. స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్- 2047 మా లక్ష్యం. అదే మా నిబద్ధత, అదే మా వాగ్దానం."-టీజీ భరత్, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి
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