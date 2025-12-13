పండ్లు, చేపల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఏపీ - 2024-25 ఆర్బీఐ గణాంకాల విడుదల
ఉద్యానరంగంలో 1.93 కోట్ల టన్నుల పండ్ల ఉత్పత్తి చేస్తూ మొదటిస్థానం దక్కించుకున్న ఏపీ - దాంతో పాటు 51.58 లక్షల టన్నుల చేపలనూ ఉత్పత్తి చేస్తూ దేశంలోనే మొదటి స్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
December 13, 2025
AP Is Top In Fruit And Fish Production: దేశవ్యాప్తంగా పండ్ల ఉత్పత్తిలో మన రాష్ట్రం మొదటిస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. అదే విధంగా పండ్లతోటల సాగులో ఏకంగా రెండోస్థానంలో నిలిచింది. ఇటీవల రిజర్వ్బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం గణాంకాలు విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం పండ్ల ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు వెల్లడించారు.
దేశంలోనే ప్రథమస్థానంలో ఏపీ: దేశం మొత్తం మీదవివిధ అంశాల్లో ఏ ఏ రాష్ట్రాలు ఏ స్థానంలో ఉందో పేర్కొంది. ఏపీ రాష్ట్రంలో 1.93 కోట్ల టన్నుల పండ్ల ఉత్పత్తిని చేస్తూ దేశంలోనే ఏకంగా ప్రథమస్థానాన్ని దక్కించుకోవడం విశేషం. అయితే ఆ తర్వాత స్థానంలో మహారాష్ట్ర 1.68 కోట్ల టన్నుల ఉత్పత్తితో రెండోస్థానంలో నిలచింది. ఇక మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం 1.02 కోట్ల టన్నుల ఉత్పత్తితో మూడోస్థానంలో ఉంది. దాంతో వీటన్నింటినీ పరిశీలించిన అనంతరం 8.07లక్షల హెక్టార్లలో పండ్ల తోటలను సాగు చేస్తూ దేశంలో రెండోస్థానంలో ఏపీ నిలవగా, 8.96 లక్షల హెక్టార్లలో సాగు చేస్తూ మహారాష్ట్ర మొదటిస్థానంలో నిలిచింది.
చేపల ఉత్పత్తిలో సైతం టాప్: చేపల ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఏపీ నిలిచింది. రాష్ట్రంలో 51.58 లక్షల టన్నుల చేపల ఉత్పత్తిని సాధిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత పశ్చిమబెంగాల్ 22 లక్షల టన్నులతో రెండోస్థానంలో, ఉత్తర్ప్రదేశ్ 11.60 లక్షల టన్నులతో మూడోస్థానానికి చేరుకున్నాయి.
ఏపీ స్థూల ఉత్పత్తి రూ.15.93 లక్షల కోట్లు: ప్రస్తుత ధరల ఆధారంగా రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి 2024-25 వ సంవత్సరంలో రూ.15.93 లక్షల కోట్లుగా రిజర్వుబ్యాంకు వెల్లడించింది. స్థిరధరల వద్ద అయితే రూ.8.65 లక్షల కోట్లుగా తేల్చింది. సగటున అయితే ఏపీ స్థూల ఉత్పత్తి రూ.2,66,240 (ప్రస్తుత ధరల్లో), రూ.1,41,609 (స్థిర ధరల వద్ద)గా వివరించింది.
- సగటు ఏపీ నికర ఉత్పత్తి ప్రస్తుత ధరల వద్ద దాదాపు రూ.14.22 లక్షల కోట్లు కాగా స్థిర ధరల వద్ద రూ.7.56 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.
- బియ్యం ఉత్పత్తి 81.59 లక్షల టన్నులు
- ఆహారధాన్యాల ఉత్పత్తి రాష్ట్రం మొత్తమ్మీద 1.17 కోట్ల టన్నులు
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వరిసాగు 20.77 లక్షల హెక్టార్లు
సగటు జీవన కాలం 70 సంవత్సరాలు: సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో 74 మార్కులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో స్థానంలో ఉంది. తెలంగాణ కూడా ఇదే స్థానంలో నిలిచింది.ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో సగటు జీవనకాలం 70 ఏళ్లుగా ఉంది. పురుషులు 68 ఏళ్లు జీవిస్తుండగా, మహిళలు ఐదేళ్లు ఎక్కువగా 73 ఏళ్లపాటు జీవిస్తున్నారు. జాతీయ సగటు కూడా 70 ఏళ్లతో తెలుగు రాష్ట్రాలు సమంగా ఉన్నాయి. అత్యధిక జీవితకాలం ఉన్న జాబితాలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు 9వ స్థానంలో ఉన్నాయి.
