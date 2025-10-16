ETV Bharat / state

ప్రతి సీసాపైనా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ - ఎక్సైజ్‌ శాఖ కఠిన ఉత్తర్వులు

నాణ్యమైన మద్యం విక్రయాలకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు - విధివిధానాలు ఖరారు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - “సురక్ష యాప్‌”తో నకిలీ మద్యం ధ్రువీకరణ

Published : October 16, 2025 at 10:28 AM IST

Andhra Pradesh Liquor Verification: రాష్ట్రంలో నకిలీ మద్యాన్ని పూర్తిగా అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజారోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న కల్తీ మద్యం సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించేందుకు “రోజువారీ మద్యం ధ్రువీకరణ వ్యవస్థ”ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇకపై రాష్ట్రంలో మద్యం దుకాణాలు, బార్‌లు, ప్రీమియం స్టోర్లు వంటి అన్ని లైసెన్స్‌డ్‌ ప్రాంగణాల్లో ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ (Andhra Pradesh State Beverages Corporation Limited) సరఫరా చేసిన నాణ్యమైన మద్యం విక్రయాలకే అనుమతి ఉంటుంది. ఈ కొత్త విధానాలపై ఎక్సైజ్‌ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముకేశ్‌కుమార్‌ మీనా బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ప్రతి సీసా ధ్రువీకరించాలి - నమోదు తప్పనిసరి: నకిలీ మద్యం సమస్యను నియంత్రించడంలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. ప్రతీ మద్యం సీసా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఆధారంగా ధ్రువీకరించాల్సిందే. ఎక్సైజ్‌ శాఖ రూపొందించిన “ఏపీ ఎక్సైజ్‌ సురక్ష” యాప్‌ ద్వారా ఈ ధ్రువీకరణ జరుగుతుంది. మద్యం విక్రయించే ప్రతి దుకాణదారుడు, బార్‌ మేనేజర్‌ విక్రయించబోయే ముందు సీసాలపై క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ చేసి రికార్డులో నమోదు చేయాలి. స్కాన్‌ చేసిన తర్వాత యాప్‌లో “ధ్రువీకృత మద్యం - ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌” అని వస్తేనే ఆ మద్యం విక్రయించవచ్చు. అయితే “నకిలీ/తారుమారు చేసిన కోడ్‌” లేదా “కోడ్‌ నాట్‌ ఫౌండ్‌” అని చూపితే వెంటనే విక్రయాన్ని ఆపి, ఆ సీసాలను పక్కన పెట్టి ఎక్సైజ్‌ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి.

“ఇక్కడ విక్రయిస్తున్న మద్యం నాణ్యమైనది” - తప్పనిసరి బోర్డు: ప్రజలకు నమ్మకం కలిగేలా ప్రతి మద్యం దుకాణం, బార్‌, ప్రీమియం స్టోర్‌లో “ఇక్కడ విక్రయిస్తున్న మద్యం పూర్తిగా నాణ్యమైనది - ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ ధ్రువీకృత మద్యం” అనే బోర్డు ఉంచాలి. విక్రయదారులు మద్యం విక్రయించే ముందు సీసాపై సీలు, మూతలు సరిగా ఉన్నాయా? హాలోగ్రామ్‌ నిజమైనదేనా? అని పరిశీలించాలి. ఈ విధానం వల్ల నకిలీ మద్యం విక్రయ దశలోనే గుర్తించగలిగే అవకాశం లభిస్తుంది.

డెయిలీ లిక్కర్‌ జెన్యూన్‌నెస్‌ వెరిఫికేషన్‌ రిజిస్టర్‌: ప్రతిరోజు దుకాణం వద్ద “డెయిలీ లిక్కర్‌ జెన్యూన్‌నెస్‌ వెరిఫికేషన్‌ రిజిస్టర్‌”ను నిర్వహించాలి. దీనిలో మద్యంకి సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేయడం తప్పనిసరి. మద్యం బ్రాండ్‌ పేరు, బ్యాచ్‌ నంబరు, క్యూఆర్‌ కోడ్‌ వెరిఫికేషన్‌ టైమ్‌ స్టాంప్‌, ధ్రువీకరణ ఫలిత స్థితి నమోదు చేయాలి. దుకాణ యజమానులు లేదా మేనేజర్లు ఈ రిజిస్టర్‌ను భద్రంగా ఉంచి, తనిఖీకి వచ్చిన ఎక్సైజ్‌ అధికారులకు చూపించాలి.

ఎక్సైజ్‌ అధికారుల ర్యాండమ్‌ తనిఖీలు: ఎక్సైజ్‌ అధికారులు తమ పరిధిలోని ప్రతి మద్యం దుకాణం, బార్‌లను ర్యాండమ్‌గా తనిఖీ చేస్తారు. వారు కూడా సీసాలపై ఉన్న క్యూఆర్‌ కోడ్‌లను స్వయంగా స్కాన్‌ చేసి ధ్రువీకరిస్తారు. అలాగే దుకాణాలు నిర్వహిస్తున్న రోజువారీ రిజిస్టర్‌లపై అధికారుల సంతకాలు ఉండాలి.

డిపోలలోనూ ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి: ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ డిపోల నుంచి మద్యం సరఫరా అయ్యే ప్రతి కన్‌సైన్‌మెంట్‌లో కనీసం 5 శాతం సీసాలను ర్యాండమ్​గా స్కాన్‌ చేసి ధ్రువీకరించాలి. సరఫరా దశలోనే సమస్యలు గుర్తిస్తే అవి తదుపరి విక్రయ దశకు చేరకుండా అడ్డుకుంటారు.

లైసెన్సుదారులే బాధ్యులు: నాణ్యమైన మద్యం విక్రయ బాధ్యత పూర్తిగా లైసెన్సుదారులపైనే ఉంటుంది. ఒకవేళ నకిలీ మద్యం విక్రయించినట్లు తేలితే మద్యం స్టాక్‌ స్వాధీనం చేసుకుంటారు. దుకాణం లేదా బార్‌ను వెంటనే సీజ్‌ చేస్తారు. లైసెన్సును రద్దు చేస్తారు. మద్యంలో విషపదార్థాలు గుర్తిస్తే క్రిమినల్‌ కేసులు నమోదు చేస్తారు. ఇలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రభుత్వం కల్తీ మద్యం వ్యాపారాన్ని మూలం నుంచి నిర్మూలించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ప్రజల భద్రతే ముఖ్యం: ఈ కొత్త వ్యవస్థ ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు, ప్రభుత్వ ఆదాయ నష్టం నివారణకు కీలకమవుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో గత కొన్నినెలలుగా కల్తీ మద్యం ఘటనలు పెరగడంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. “ప్రతి సీసా స్కాన్‌ - ప్రతి రోజు ధ్రువీకరణ” ద్వారా నకిలీ మద్యం లేకుండా నియంత్రించనున్నారు.

