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ఏపీ ఇంటర్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

ఇంటర్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్‌ - ఇంటర్‌ ప్రథమ సంవత్సర ఫలితాల్లో 59 శాతం ఉత్తీర్ణత - ఇంటర్‌ ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాల్లో 53 శాతం ఉత్తీర్ణత

AP Intermediate Supply Results 2026
AP Intermediate Supply Results 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 2:31 PM IST

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AP Intermediate Supply Results 2026 : ఏపీ ఇంటర్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలను మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఇవాళ విడుదల చేశారు. resultsbie.ap.gov.in ద్వారా లేదా వాట్సప్ నంబర్ 9552300009 ద్వారా రిజల్ట్స్ తెలుసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఇంటర్మీడియట్​లో రెండో ఏడాది విద్యార్థులకూ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ రాసుకునే అవకాశం కల్పించడంతో 1.83 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు తమ మార్కులను మెరుగుపరుచుకున్నారని మంత్రి వెల్లడించారు.

గతంలో ఫెయిల్ అయిన దాదాపు 1 లక్ష మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షల ద్వారా పాసై, తమ విద్యా సంవత్సరాన్ని కాపాడుకున్నారని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. పట్టుదలతో శ్రమించి పరీక్షల్లో విజయం సాధించి మార్కులు మెరుగుపరుచుకున్న విద్యార్థులందరికీ అభినందనలు తెలిపారు. ప్రథమ సంవత్సరం పరీక్ష రాసిన 2,29,034 మందిలో 1,35,435 మంది (59 శాతం) విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకున్నారని వివరించారు. కొత్తగా పరీక్ష రాసిన 1,09,003 మందిలో 42,379 మంది (39 శాతం) విద్యార్థులు పాసై, మార్కులను పెంచుకున్నారని లోకేశ్ వెల్లడించారు.

ద్వితీయ సంవత్సరం పరీక్ష రాసిన 91,303 మందిలో 48,149 మంది (53 శాతం) విద్యార్థులు మెరుగైన ఫలితాలు సాధించారని లోకేశ్ వివరించారు. కొత్తగా పరీక్ష రాసిన 1,02,018 మందిలో 57,327 మంది (56 శాతం) విద్యార్థులు పాసై, తమ స్కోరును పెంచుకున్నారని తెలిపారు. విజయం సాధించిన విద్యార్థులందరూ ఉన్నత చదువుల వైపు మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులు వేయాలని, వారి భవిష్యత్​ ఉజ్వలంగా ఉండాలని లోకేశ్​ ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.

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ఏపీ లాసెట్​ ఫలితాలు విడుదల చేసిన విద్యశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​

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