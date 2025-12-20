ఏపీ ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - పరీక్షల షెడ్యూల్ మారింది!
హోలీ, రంజాన్ ఎఫెక్ట్ - రెండు పరీక్షల తేదీల్లో మార్పు - కొత్త టైమ్ టేబుల్ ఇదే - ప్రాక్టికల్స్ షెడ్యూల్ కూడా విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 8:39 AM IST
AP Inter Exam Schedule Revised: ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు గమనిక. పరీక్షల షెడ్యూల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. పండుగ సెలవుల నేపథ్యంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సెలవుల క్యాలెండర్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో హోలీ, రంజాన్ పండుగల తేదీలకు అనుగుణంగా.. ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాలకు చెందిన రెండు ప్రధాన పరీక్షల తేదీలను మారుస్తూ అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సవరించిన షెడ్యూల్ను ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా అధికారికంగా వెల్లడించారు.
ఏ పరీక్షలు మారాయి?: ప్రభుత్వ సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం కొన్ని పరీక్షల తేదీలు పండుగ రోజుల్లో వచ్చాయి. దీంతో విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ఆయా తేదీలను మార్చారు. వాస్తవానికి మార్చి 3న సెకండ్ ఇయర్ గణితం పేపర్-2ఏ, సివిక్స్ పేపర్-2 పరీక్షలు జరగాల్సి ఉంది. అయితే, ప్రభుత్వ క్యాలెండర్లో మార్చి 3న 'హోలీ' పండుగ ఉంది. దీంతో ఈ పరీక్షను ఒక రోజు వాయిదా వేసి మార్చి 4వ తేదీకి మార్చారు. మార్చి 20న ఫస్ట్ ఇయర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లాజిక్ పరీక్షలు జరగాల్సి ఉంది. కానీ, ఆ రోజు 'రంజాన్' పండుగ కావడంతో, ఈ పరీక్షను మార్చి 21వ తేదీకి మార్చారు. ఈ రెండు మార్పులు మినహా మిగతా పరీక్షలన్నీ యథాతథంగా పాత షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
కొత్త సిలబస్, ప్రత్యేక షెడ్యూల్: ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి ఏడాది సిలబస్లో మార్పులు జరిగాయి. పరీక్షల విధానంలోనూ కొన్ని మార్పులు చేశారు. ఈ కారణంగా ప్రథమ సంవత్సరం బ్యాక్లాగ్ (ఫెయిల్ అయిన) సబ్జెక్టులు రాసే విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా షెడ్యూల్ ఇచ్చారు. ప్రధాన పరీక్షల కంటే ముందే జరిగే ఎథిక్స్, ప్రాక్టికల్స్ తేదీలను కూడా బోర్డు ప్రకటించింది.
- నైతికత, మానవ విలువలు: జనవరి 21న (ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు).
- పర్యావరణ విద్య: జనవరి 23న (ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు).
- ప్రాక్టికల్స్ (జనరల్): ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 10 వరకు జరుగుతాయి.
- ప్రాక్టికల్స్ (వొకేషనల్): జనవరి 27 నుంచి ఫిబ్రవరి 10 వరకు నిర్వహిస్తారు.
- సమయం: ప్రాక్టికల్స్ రోజుకు రెండు విడతలుగా (ఉదయం 9-12, మధ్యాహ్నం 2-5 గంటల వరకు) ఉంటాయి.
- సమగ్ర శిక్షా అభియాన్: వీరి ఆధ్వర్యంలోని వృత్తి విద్యా కోర్సులకు ఫిబ్రవరి 13న (ఉదయం 10-12 గంటల వరకు) పరీక్ష ఉంటుంది.
సవరించిన ప్రథమ సంవత్సరం పూర్తి షెడ్యూల్:
- ఫిబ్రవరి 23: తెలుగు, సంస్కృతం, ఉర్దూ, హిందీ, తమిళ్, ఒడియా, కన్నడ, అరబిక్, ఫ్రెంచ్, పార్శీ (సెకండ్ లాంగ్వేజ్)
- ఫిబ్రవరి 25: ఆంగ్లం
- ఫిబ్రవరి 27: చరిత్ర
- మార్చి 2: గణితం
- మార్చి 5: జీవశాస్త్రం, గణితం
- మార్చి 7: ఆర్థిక శాస్త్రం
- మార్చి 10: భౌతికశాస్త్రం
- మార్చి 12: కామర్స్
- మార్చి 14: సివిక్స్
- మార్చి 17: రసాయనశాస్త్రం
- మార్చి 21: పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లాజిక్ (సవరించిన తేదీ)
- మార్చి 24: మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్, జాగ్రఫీ
ద్వితీయ సంవత్సరం (సెకండ్ ఇయర్):
- ఫిబ్రవరి 24: రెండో భాష (తెలుగు/సంస్కృతం/హిందీ తదితర)
- ఫిబ్రవరి 26: ఆంగ్లం
- ఫిబ్రవరి 28: వృక్షశాస్త్రం, చరిత్ర
- మార్చి 4: గణితం పేపర్-2ఏ, సివిక్స్ (సవరించిన తేదీ - హోలీ మరుసటి రోజు)
- మార్చి 6: జంతుశాస్త్రం, ఆర్థిక శాస్త్రం
- మార్చి 9: గణితం పేపర్-2బీ
- మార్చి 11: కామర్స్, సామాజికశాస్త్రం, ఫైన్ ఆర్ట్స్, మ్యూజిక్
- మార్చి 13: భౌతికశాస్త్రం
- మార్చి 16: మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్, జాగ్రఫీ, బ్రిడ్జ్ కోర్సు (గణితం)
- మార్చి 18: రసాయనశాస్త్రం
- మార్చి 23: పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లాజిక్
విద్యార్థులు ఈ మార్పులను గమనించి, పండుగ సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావాలని ఇంటర్ బోర్డు సూచించింది.
