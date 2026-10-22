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ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల - పండుగల దృష్ట్యా మార్పులు ఉండే అవకాశం

AP Intermediate Exams 2027 Schedule : ఏపీలో ఇంటర్‌ పరీక్షలకు షెడ్యూల్‌ వచ్చేసింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 24 నుంచి మార్చి 16వ తేదీ వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

AP Intermediate Exams
AP Intermediate Exams (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2026 at 8:53 PM IST

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AP Intermediate Exams 2027 Schedule Released : ఏపీలో ఇంటర్‌ పరీక్షలకు షెడ్యూల్‌ వచ్చేసింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 24 నుంచి మార్చి 16వ తేదీ వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. రెగ్యులర్‌, బ్యాక్‌లాగ్‌ విద్యార్థులకు రోజూ ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయని ఇంటర్‌ బోర్డు ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఫిబ్రవరి 24 నుంచి ప్రథమ సంవత్సరం, ఫిబ్రవరి 25 నుంచి ద్వితీయ ఇంటర్‌ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొంది.

AP Intermediate Exams
ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల (ETV Bharat)

రెండు సెషన్లలో పరీక్షలు : జనరల్‌ కోర్సులకు ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10వ తేదీ వరకు, ఒకేషనల్‌ కోర్సుల విద్యార్థులకు ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 15వ తేదీ వరకు రెండు సెషన్లలో ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయని ఇంటర్‌ బోర్డు కార్యదర్శి పి.రంజిత్‌ బాషా తెలిపింది. ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు మొదటి సెషన్‌, మధ్యాహ్నం 2గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు రెండో సెషన్‌ (ఆదివారాల్లో సహా) ఉంటాయని వెల్లడించారు. అయితే, ఇది తాత్కాలిక షెడ్యూల్‌ మాత్రమేనని పేర్కొన్నారు. ఏ రోజు ఏ సబ్జెక్టుకు పరీక్ష జరుగుతుందనే వివరాలతో పూర్తి టైం టేబుల్‌ని కింద చూడొచ్చు.

AP Intermediate Exams
ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల (ETV Bharat)

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