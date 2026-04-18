ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఇకపై రెండో ఏడాదిలోనూ బెటర్మెంట్కు అవకాశం
విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా ఈ అవకాశం కల్పిస్తున్నామన్న ఇంటర్ బోర్డు - తొలి ఏడాది తరహాలోనే రెండో ఏడాది విద్యార్థులకూ బెటర్మెంట్కు అవకాశం- ప్రాక్టికల్ పరీక్షలకు మాత్రం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవకాశం లేదన్న ఇంటర్ బోర్డు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 8:10 PM IST
Improvement for Second Inter Students in AP : ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఇకపై ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులకు సైతం ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసే అవకాశం కల్పించింది. ప్రస్తుతం ప్రథమ సంవత్సరం విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉండగా, ఇకపై ద్వితీయ ఇంటర్ విద్యార్థులూ తమ మార్కుల్ని మెరుగుపరుచుకొనే అవకాశాన్ని ఈ ఏడాది నుంచే కల్పిస్తున్నట్లు ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి పి.రంజిత్ బాషా ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
ఇతర రాష్ట్రాల బోర్డుల్లో అమలులో ఉన్న ఇంప్రూవ్మెంట్ విధానాలను సమగ్రంగా పరిశీలించిన అనంతరం చర్చించి విద్యార్థుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ద్వితీయ ఇంటర్ పాస్, ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులందరికీ ప్రథమ సంవత్సరం తరహాలోనే సబ్జెక్టుల వారీ ఉత్తమ మార్కుల విధానంతో ‘ఒకే ప్రయత్నం’లో ఇంప్రూవ్మెంట్ అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం అనుమతించిందని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల ఇంటర్ ఫలితాలను ప్రకటించిన ఇంటర్బోర్డు అధికారులు మే 21వ తేదీ నుంచి జూన్ 4 వరకూ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కొత్త విధానాన్ని ఈ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల నుంచే అమలు చేయనున్నట్లు బోర్డు కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా స్పష్టం చేశారు.
ప్రాక్టికల్ పరీక్షలకు ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు : గత నెల(మార్చి)లో జరిగిన పరీక్షలు రాసిన ప్రథమ, ద్వితీయ ఇంటర్ విద్యార్థులు పాస్ లేదా ఫెయిల్ అయినప్పటికీ, పాస్ అయిన పేపర్లలో మాత్రం ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం హాజరు కావొచ్చన్నారు. ప్రతి పేపర్లో ఉత్తమ మార్కులనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు పాస్ అయ్యే వరకు ఆ పేపర్లు రాసేందుకు ఎలాంటి పరిమితి లేదన్నారు. ప్రాక్టికల్ పరీక్షలకు ఎలాంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు. పరీక్ష ఫీజు రూ.600తో పాటు ఇంప్రూవ్మెంట్ పరీక్షకు ఒక్కో సబ్జెక్టుకు రూ.160 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ ఫీజు చెల్లింపునకు ఏప్రిల్ 20 నుంచి 27వరకు అవకాశం కల్పించినట్లు ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి పి.రంజిత్ బాషా ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
ద్వితీయ సంవత్సరంలో 81 శాతం ఉత్తీర్ణత : రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా ఫలితాలను విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ (ఏప్రిల్ 15)న విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రథమ సంవత్సరం 77 శాతం మంది, ద్వితీయ సంవత్సరంలో 81 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండింటిలోనూ బాలికలే పై చేయి సాధించారు. మొదటి సంవత్సరానికి సంబంధించి గత 12 ఏళ్లలో అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదు కాగా ద్వితీయ సంవత్సరంలో రెండో అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం కావటం విశేషం. ఈ సారి విజయం సాధించలేకపోయిన విద్యార్థులు నిరుత్సాహపడకుండా ఒక పాఠంగా తీసుకుని మరింత కృషి చేసి తిరిగి విజయాన్ని సాధించాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సమాజం విద్యార్థులకు మానసికంగా తోడ్పాటునందించాలని కోరారు.
బాలురు 76 శాతం, బాలికలు 85 శాతం : ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో మొదటి సంవత్సరం బాలుర 72 శాతం, బాలికలు 81 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో సంవత్సరం బాలురు 76 శాతం, బాలికలు 85 శాతం ఉత్తీర్ణులయ్యారు. మొదటి ఏడాది 4,71,864 మంది పరీక్షలకు హాజరుకాగా 3,61,526 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో ఏడాది 4,46,537 మంది పరీక్షలు రాయగా 3,59,816 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. వొకేషనల్ కోర్సులకు సంబంధించి మొదటి ఏడాది 38,443 మంది పరీక్ష రాయగా 23,569 మంది పాస్ అయి 61 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో ఏడాది ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో 33,852 మంది పరీక్ష రాస్తే 25,151 మంది పాసై 74 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు చేశారు.
