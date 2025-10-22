ETV Bharat / state

అర మార్కు తక్కువైనా పర్లేదు - ఇంటర్‌ పరీక్షలలో సంస్కరణలు

రెండో సంవత్సరంలో నిర్వహించే ప్రాక్టికల్స్‌లో సర్దుబాటు - ఈ ఏడాది నుంచి ఒక్క మార్కు ప్రశ్నలు

Changes in Inter Exam Pass Marks System
Changes in Inter Exam Pass Marks System (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Intermediate Board Changes in Exam Pass Marks System : ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి ప్రాక్టికల్స్ ఉన్న సైన్స్ సబ్జెక్టుల రాత పరీక్షల్లో అర మార్కు సడలింపు ఇచ్చింది. 2 సంవత్సరాల్లో కలిపి రాత పరీక్షలో అర మార్కు తక్కువ వచ్చినా, విద్యార్థులను ఉత్తీర్ణులుగానే పరిగణించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ అర మార్కును సెకండ్​ ఇయర్​లో నిర్వహించే ప్రాక్టికల్స్‌లో సర్దుబాటు చేశారు. ఇంటర్మీడియట్‌లో ఈ విద్యా సంవత్సరం ఎన్‌సీఈఆర్టీ సిలబస్‌ను అమలు చేయడంతో పాటు పరీక్షల్లోనూ అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను బోర్డు విడుదల చేసింది.

ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయోలజీ సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఫస్ట్ ఇయర్‌లో 85 మార్కులకు రాత పరీక్ష ఉంటుంది. ఎగ్జామ్స్​లో పాస్​ అవ్వాలంటే 35% మార్కుల లెక్కన 29.75 మార్కులు రావాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్‌లో 29 మార్కులకు తగ్గించారు. సెకండ్ ఇయర్​లో 85 మార్కులకు 30 మార్కులు తెచ్చుకోవాలనే నిబంధన పెట్టారు. 2 సంవత్సరాలు కలిపి 35% మార్కుల కింద 59.50 మార్కులు సాధించాల్సి ఉండగా, 59 మార్కులకే ఉత్తీర్ణతగా నిర్ణయించారు. ఆ అర మార్కును సర్దుబాటు చేసి, సెకండ్ ఇయర్​లో ప్రాక్టికల్స్‌ 30 మార్కులకు, ఉత్తీర్ణత సాధించేందుకు 10.5 నుంచి 11 మార్కులకు పెంచారు.

30 శాతం మార్కులు వచ్చినా : ఫస్ట్ ఇయర్‌లో కొన్ని సబ్జెక్టుల్లో 30% మార్కులు వచ్చినా ఉత్తీర్ణులే. అయితే, మొత్తం మీద 35% రావాల్సి ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టులో అత్యధిక మార్కులు వచ్చి, మిగతా వాటిలో 30% చొప్పున మార్కులు వచ్చినా ఉత్తీర్ణులైనట్లే పరిగణిస్తారు. గతంలో ఉన్న ఈ నిబంధనను ఉన్నా దీన్ని ప్రస్తుతం కొనసాగిస్తున్నారు.

  • జాగ్రఫీ సిలబస్‌లో అయితే ఏ విధమైన మార్పు లేమీ లేవు. సంస్కరణల్లో భాగంగా ఏ గ్రూపు వారైనా ఒక సబ్జెక్టుగా ఎంపిక చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. దీంతో జాగ్రఫీ రాత పరీక్షను గతంలోలాగే 75 మార్కులకు నిర్వహించి, 85 మార్కులకు లెక్కిస్తారు. ఫస్ట్ ఇయర్‌కు 15, సెకండియర్‌కు 15 కలిపి సెకండ్​ ఇయర్​లో 30 మార్కులకు ప్రాక్టికల్స్‌ నిర్వహిస్తారు.
  • ఈ ఏడాది కొత్తగా ఫస్ట్ ఇయర్‌ పబ్లిక్‌ పరీక్షల్లో ఒక మార్కు ప్రశ్నలను ప్రవేశపెట్టారు. కానీ ఒక మార్కు, రెండు మార్కుల ప్రశ్నలకు ఛాయిస్‌ ఉండదు.
  • వృక్ష, జంతుశాస్త్రం కలిపి జీవశాస్త్రంగా తీసుకువచ్చారు. వీటిలో వృక్షశాస్త్రం 43 మార్కులకు, జంతుశాస్త్రం నుంచి 42 మార్కులకు ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
  • గ్రూప్‌లో 5 సబ్జెక్టులు కాకుండా ఆరో దానిగా ఎంపిక చేసుకున్న సబ్జెక్టు ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి కాదు. దీనికి ప్రత్యేకంగా మెమో జారీ చేస్తారు.

Intermediate Exams Schedule: ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ఇంటర్‌ పరీక్షల షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. వచ్చే సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మార్చి 24వ తేదీ వరకు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరుగనున్నాయని ఇంటర్‌ బోర్డు వెల్లడించింది. ఫిబ్రవరి 23 నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్, ఫిబ్రవరి 24 నుంచి సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొంది. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలు జరుగుతాయని తెలిపింది. ఇది తాత్కాలిక షెడ్యూల్‌ మాత్రమే అని పరిస్థితిని బట్టి ఇందులో మార్పు చేసే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంది.

