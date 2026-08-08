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రాష్ట్రంలో పెద్దఎత్తున ఐఏఎస్‌ల బదిలీలు - కీలక శాఖలకు కొత్త బాస్‌లు

భారీగా ఐఏఎస్‌లను బదిలీ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేకాధికారిగా సురేశ్‌కుమార్‌ - సాధారణ పరిపాలన శాఖలో రిపోర్ట్‌ చేయాలని అమ్రపాలికి ఆదేశం

AP Government Transfers 22 IAS Officers
AP Government Transfers 22 IAS Officers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 7:18 AM IST

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AP Government Transfers 22 IAS Officers : రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్‌లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. మొత్తం 20 మంది ఐఏఎస్‌లు, ఇద్దరు ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (CS) సాయిప్రసాద్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా జే.శ్యామలరావును ప్రభుత్వం నియమించింది. ప్రస్తుతం ఆ స్థానంలో ఉన్న కోన శశిధర్‌ను రవాణా, రోడ్లు భవనాల శాఖ కార్యదర్శిగా బదిలీ చేసింది. గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేకాధికారి బాధ్యతల నుంచి వీరపాండ్యన్‌ను తప్పించి పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్‌కుమార్‌ను నియమించింది. దీర్ఘకాలంగా సెలవులో ఉన్న ఆమ్రపాలితో పాటు వీఎంఆర్డీఏ కమిషనర్‌ తేజ్‌ భరత్‌ను సాధారణ పరిపాలన శాఖలో రిపోర్ట్‌ చేయాలని ఆదేశించింది.

పాఠశాల విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా శ్యామలరావు: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద సంఖ్యలో ఐఏఎస్‌ అధికారుల్ని బదిలీ చేసింది. సాధారణ పరిపాలనశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న ఎస్‌.ఎస్‌.రావత్‌ను పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖకు బదిలీ చేసింది. ఆయనకు క్రీడలు, యువజన వ్యవహారాలు, సాధారణ పరిపాలన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగానూ పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది.

రాష్ట్రంలో పెద్దఎత్తున ఐఏఎస్‌ల బదిలీలు - కీలక శాఖలకు కొత్త బాస్‌లు (ETV)

సాధారణ పరిపాలన శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఉన్న జె.శ్యామలరావును పాఠశాల విద్యాశాఖకు బదిలీ చేసింది. సాధారణ పరిపాలన శాఖతో పాటు, ఉన్నత విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పోస్టుల్లోనూ పూర్తి అదనపు బాధ్యతతో ముఖ్యకార్యదర్శిగా ఆయన్ను నియమించింది.

రవాణా, రోడ్లు భవనాల శాఖ కార్యదర్శిగా కోన శశిధర్‌: పాఠశాల విద్యాశాఖ కార్యదర్శిగా ఉన్న కోన శశిధర్‌ను రవాణా, రోడ్లు భవనాల శాఖ కార్యదర్శిగా నియమించింది. పెట్టుబడులు, మౌలిక వసతుల శాఖ కార్యదర్శిగానూ ఆయనకు పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది. పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న అజయ్‌జైన్, ఆర్‌అండ్‌బీ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.టి.కృష్ణబాబు జులై నెలాఖరున పదవీ విరమణ చేయడంతో ఆ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ పోస్టుల్లో రావత్, శశిధర్‌ను నియమించింది. కర్ణాటక కేడర్‌ నుంచి ఇటీవల డిప్యుటేషన్‌పై ఏపీకి వచ్చిన హెప్సిబారాణి కొర్లపాటిని గృహ నిర్మాణ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా నియమించింది. గృహ నిర్మాణ సంస్థ వీసీ, ఎండీ, ఏపీ బలహీన వర్గాల గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం కమిషనర్‌ పోస్టుల్లోనూ పూర్తి అదనపు బాధ్యతతో ఆమెను నియమించింది. గత నెలాఖరు వరకు గృహ నిర్మాణశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా అజయ్‌జైన్‌ ఉన్నారు.

గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేకాధికారిగా సురేశ్‌కుమార్‌: గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేకాధికారి బాధ్యతల నుంచి జి.వీరపాండ్యన్‌ను తప్పించి ఆయన స్థానంలో పురపాలకశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేశ్‌కుమార్‌ను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఉన్నత విద్యాశాఖ కమిషనర్‌ నారాయణ భరత్‌గుప్తాకి గోదావరి పుష్కరాల సంయుక్త ప్రత్యేక అధికారిగా అదనపు బాధ్యత అప్పగించింది. దీర్ఘకాలంగా సెలవులో ఉన్న ఆమ్రపాలిని రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఎండీ పోస్టు నుంచి తప్పించింది. సాధారణ పరిపాలన శాఖలో రిపోర్టు చేయాలని ఆదేశించింది.

ఏపీటీడీసీ ఎండీగా ఎవరంటే?: ఏపీటీడీసీ ఎండీగా పట్టన్‌శెట్టి రవి సుభాష్‌ను నియమించింది. ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న ఏపీపీఎస్‌సీ కార్యదర్శి పోస్టుతోపాటు, ఏపీటీఏ సీఈఓ పోస్టునూ పూర్తి అదనపు బాధ్యతగా ఆయనకే అప్పగించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ కమిషనర్‌ రేవు ముత్యాలరాజును పురావస్తు, మ్యూజియంల శాఖ కమిషనర్‌గా బదిలీ చేసింది. గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ కమిషనర్‌ పోస్టును ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌కు ఓఎస్డీగా ఉన్న కె.వెంకటకృష్ణకు పూర్తి అదనపు బాధ్యతగా అప్పగించింది. సెకండరీ హెల్త్‌ డైరెక్టర్‌గా ఉన్న కేవీఎన్‌ చక్రధరబాబును ఆరోగ్యం కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్, జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్‌ ఎండీ పోస్టుల్లో పూర్తి అదనపు బాధ్యతలతో నియమించింది.

గృహ నిర్మాణసంస్థ వీసీ, ఎండీ పి.అరుణ్‌బాబును ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌గా బదిలీ చేసింది. ఆయుష్‌ డైరెక్టర్‌గానూ పూర్తి అదనపు బాధ్యత అప్పగించింది. విశాఖ మెట్రోపాలిటన్‌ రీజియన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ కమిషనర్‌ ఎన్‌.తేజ్‌భరత్‌ను బదిలీ చేసి తదుపరి పోస్టింగ్‌ కోసం సాధారణ పరిపాలన శాఖలో రిపోర్టు చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం ఆర్‌టీజీఎస్‌ సీఈఓగా ఉన్న ప్రఖర్‌జైన్‌ను వీఎంఆర్‌డీఏ కమిషనర్‌గా నియమించింది.

సాధారణ పరిపాలన శాఖలో రిపోర్టు చేయాలని ఆదేశం: ఏపీ ఫైబర్‌నెట్‌ లిమిటెడ్‌ ఎండీ గీతాంజలి శర్మకు ఆర్‌టీజీఎస్‌ సీఈఓ పోస్టును పూర్తి అదనపు బాధ్యతగా అప్పగించింది. సీసీఎల్‌ఏలో సంయుక్త కార్యదర్శిగా ఉన్న టి.ఎస్‌.చేతన్‌ను విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ డైరెక్టర్‌గా నియమించింది. టీటీడీలో జేఈఓగా ఉన్న ఎ.శరత్‌ను పరిపాలన విభాగం జేఈఓగా బదిలీ చేసి ఆ స్థానంలో ప్రభల గోపీనాథ్‌ను నియమించింది. పోస్టింగ్‌ కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఎ.ఎ.ఎల్‌. పద్మావతిని ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ సీఈఓగా నియమించింది.పోస్టింగ్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఎం.జయకృష్ణను తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్‌గా నియమించింది.

స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్‌ ఎండీ బి.అనిల్‌కుమార్‌రెడ్డిని బదిలీ చేసి సాధారణ పరిపాలన శాఖలో రిపోర్ట్‌ చేయాలని ఆదేశించింది. ఏపీటిడ్కో ఎండీ బి.సునీల్‌కుమార్‌రెడ్డికి స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్‌ ఎండీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతను అప్పగించింది. స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు శాఖ డైరెక్టర్‌గా ఉన్న ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారి ఎం.శివప్రసాద్‌ను ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ జేఎండీగా బదిలీ చేసింది. ప్రస్తుత పోస్టునూ పూర్తి అదనపు బాధ్యతగా ఆయనకే అప్పగించింది. ప్రస్తుతం చిత్తూరు కలెక్టర్‌గా ఉన్న సుమిత్‌కుమార్‌ను ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆయన పేరు సీఎం పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

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ఏపీలో పలువురు ఐఏఎస్‌ల బదిలీ
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