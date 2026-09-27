ETV Bharat / state

రాష్ట్రానికి అరుదైన ఘనత - ఏడు స్కోచ్‌ అవార్డులు

ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచినందుకు పలు ప్రభుత్వ శాఖలకు ఏడు స్కోచ్‌ అవార్డులు లభించాయి. దిల్లీలో అధికారులు అవార్డులు అందుకున్నారు.

Seven Skoch Awards for AP
ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన ప్రభుత్వ శాఖలకు స్కోచ్‌ అవార్డులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 9:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Seven Skoch Awards for AP : రాష్ట్రంలోని పలు ప్రభుత్వ శాఖలు, సంస్థలు, వినూత్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రతిష్ఠాత్మక స్కోచ్‌ అవార్డులు వరించాయి. గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలోని సోషల్‌ ఆడిట్‌ విభాగం, ఆచార్య ఎన్‌జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, సమాచార, పౌరసంబంధాలశాఖ, రాష్ట్ర డిజిటల్‌ కార్పొరేషన్‌, అమలాపురం పురపాలక సంఘంతో పాటు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో అమలవుతున్న జీరో పావర్టీ–పీ4, నెట్‌జీరో కార్యక్రమాలకు కలిపి మొత్తం ఏడు స్కోచ్‌ అవార్డులు దక్కాయి.

దిల్లీలో శనివారం నిర్వహించిన 109వ స్కోచ్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో స్కోచ్‌ సంస్థ ఛైర్మన్‌ సమీర్‌ కొచ్చార్‌ చేతుల మీదుగా విజేతలకు పురస్కారాలు అందజేశారు. రాష్ట్ర సోషల్‌ ఆడిట్‌ విభాగం డైరెక్టర్‌ జి. శ్రీకాంత్‌, ఆచార్య ఎన్‌జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వైస్‌ ఛాన్సలర్‌ పీవీ సత్యనారాయణ, రాష్ట్ర సమాచార, పౌరసంబంధాలశాఖ జాయింట్‌ డైరెక్టర్‌ సూర్యచంద్రరావు, రీజినల్‌ ఇన్‌ఫర్మేషన్‌ ఇంజినీర్‌ (ఆర్​ఐఈ) నాగరాజు, రాష్ట్ర డిజిటల్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ రాణి సుష్మిత, అమలాపురం పురపాలక సంఘం కమిషనర్‌ నిర్మల్‌కుమార్‌, కడా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్‌ వికాస్‌ మర్మత్‌ అవార్డులు స్వీకరించారు.

  • జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం, ప్రస్తుతం వీబీ జీరామ్‌జీ అమలులో భాగంగా సోషల్‌ ఆడిట్‌ విభాగం చేపట్టిన పారదర్శక విధానాలకు ఈ అవార్డు లభించింది. ఉపాధి హామీ పనులపై నిర్వహించే సామాజిక తనిఖీల ఫలితాలను ప్రజల ముందుంచడంతో పాటు వాటిని పూర్తిగా డిజిటలైజ్‌ చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో విభాగం చేపట్టిన చర్యలను స్కోచ్‌ సంస్థ ప్రత్యేకంగా గుర్తించింది.
  • వ్యవసాయ విద్య, పరిశోధన, విస్తరణ సేవల్లో విశేష కృషి చేస్తున్న ఆచార్య ఎన్‌జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఇప్పటివరకు 50 వేల మందికిపైగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దినందుకు పురస్కారానికి ఎంపికైంది. ఆధునిక వ్యవసాయ సాంకేతికతను రైతులకు చేరవేయడంలో విశ్వవిద్యాలయం పోషిస్తున్న పాత్రకు కూడా గుర్తింపు లభించింది.
  • పౌరసంబంధాలశాఖ ఆధ్వర్యంలో మీడియా అక్రిడిటేషన్‌ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, సాంకేతికత ఆధారంగా నిర్వహించినందుకు స్కోచ్‌ అవార్డు సొంతం చేసుకుంది. సమాచార పౌరసంబంధాలశాఖ ఆధ్వర్యంలో డిజిటల్‌ కార్పొరేషన్‌ కూడా డిజిటల్‌, సోషల్‌ మీడియా మార్కెటింగ్‌ ఆఫ్ అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ అంశంలో స్కోచ్‌ గోల్డ్‌ అవార్డు అందుకుంది.
  • డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం పురపాలక సంఘం సమగ్ర వ్యర్థాల నిర్వహణలో చేపట్టిన వినూత్న చర్యలకు గుర్తింపుగా పురస్కారం దక్కింది. అలాగే చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో అమలవుతున్న జీరో పావర్టీ–పీ4, నెట్‌జీరో కార్యక్రమాలు సుస్థిర అభివృద్ధి, పేదరిక నిర్మూలన దిశగా చేపట్టిన చర్యలకు గుర్తింపుగా స్కోచ్‌ అవార్డులు వరించాయి. మొత్తం ఏడు అవార్డులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలు, సంస్థల ఖాతాలో చేరడం విశేషంగా నిలిచింది.

స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ్‌ 2026 - జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటిన గుంటూరు

సినీ, టీవీ పరిశ్రమలకు ఏపీ సర్కార్ శుభవార్త - డిసెంబర్‌లో నంది అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

TAGGED:

SEVEN SKOCH AWARDS
SEVEN SKOCH SILVER AWARD FOR AP
AP IPR WINS SKOCH AWARDS
AP DIGITAL CORPORATION WINS AWARDS
SEVEN SKOCH AWARDS FOR AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.