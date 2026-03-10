ETV Bharat / state

ముందే మండిపోతున్న ఎండలు - 'హీట్ వేవ్ యాక్షన్ ప్లాన్ 2026' రిలీజ్

వడదెబ్బతో ప్రాణనష్టం జరగొద్దని అధికారులకు మంత్రి అనిత ఆదేశాలు - కలెక్టర్లు, వైద్య, విద్యుత్ శాఖలకు కఠిన ఆదేశాలు - సెంట్రల్ ఆంధ్ర, రాయలసీమల్లో భారీగా పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు

AP Heat Wave Action Plan 2026
AP Heat Wave Action Plan 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Heat Wave Action Plan 2026 : రాష్ట్రంలో ఎండలు మండిపోబోతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో వడగాల్పుల తీవ్రత మరింత పెరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుగానే అప్రమత్తమైంది. ఎండ తీవ్రత, వడగాల్పుల నుంచి ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించేందుకు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. ఏపీ రాష్ట్ర హోం, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత అధికారులతో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఏపీఎస్‌డీఎంఏ కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ భేటీలో జిల్లా కలెక్టర్లు, లైన్ డిపార్ట్‌మెంట్లు, విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

హీట్ వేవ్ యాక్షన్ ప్లాన్ 2026 ఆవిష్కరణ : ఈ సమీక్షా సమావేశంలో రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ కీలక అడుగు వేసింది. ప్రస్తుత వేసవిని ఎదుర్కొనేందుకు రూపొందించిన 'హీట్ వేవ్ యాక్షన్ ప్లాన్ 2026'ను మంత్రి అనిత ఆవిష్కరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అధికారులంతా ఈ 'స్టేట్ హీట్ వేవ్ యాక్షన్ ప్లాన్' మార్గదర్శకాలతోనే ముందుకు వెళ్లాలని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఎండల వల్ల ఏ ఒక్కరూ ప్రాణాలు కోల్పోకూడదని, జీరో క్యాజువాలిటీస్ లక్ష్యంగా పని చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

ఆ రెండు ప్రాంతాల్లో డేంజర్ బెల్స్ : సమావేశంలో ఏపీఎస్‌డీఎంఏ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ వాతావరణ పరిస్థితులపై కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది సెంట్రల్ ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఎండల తీవ్రత విపరీతంగా ఉండబోతోందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే చాలా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. రానున్న కొద్ది రోజుల్లో వడగాల్పులు విపరీతంగా ఉంటాయని తెలిపారు. దీంతో అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండి తీరాలని మంత్రి అనిత సూచించారు.

వివిధ శాఖలకు మంత్రి కీలక ఆదేశాలు: ఈ విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని మంత్రి అనిత దిశానిర్దేశం చేశారు. శాఖల వారీగా పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. "వడదెబ్బ బారిన పడేవారికి తక్షణమే మెరుగైన వైద్యం అందించాలి. అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక పడకలు సిద్ధం చేయాలి. ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు, అవసరమైన మందులను తగినంత నిల్వ ఉంచాలి. ఎమర్జెన్సీ కోసం అంబులెన్సులను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి" అని వైద్య ఆరోగ్య శాఖను ఆదేశించారు.

"జిల్లా కలెక్టర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలి. ఎండ తీవ్రత, వడగాల్పుల నుంచి కాపాడుకునేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలి. వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు, ఆరుబయట పని చేసే దినసరి కూలీలు, భవన నిర్మాణ కార్మికులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి" అని కలెక్టర్లు, రెవెన్యూ యంత్రాంగానికి ఆమె సూచనలు చేశారు.

విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరా : ఎండాకాలంలో కరెంటు కోతలు అస్సలు ఉండకూడదని హోంమంత్రి ఆదేశించారు. ఆసుపత్రులు, తాగునీటి పథకాలకు విద్యుత్ సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా గట్టి చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో ప్రజలకు తాగునీటి కష్టాలు రాకుండా చూడాలన్నారు. నిరంతరాయంగా మంచినీటి సరఫరా జరిగేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ఆమె ఆదేశించారు. ఎండలో ప్రయాణించే పాదచారుల కోసం రహదారుల వెంట తాత్కాలిక చలువ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.

కూరగాయల మార్కెట్లు, బస్టాండ్లు, ప్రధాన కూడళ్లు వంటి జనసమర్ధ ప్రాంతాల్లో తప్పనిసరిగా 'చలివేంద్రాలు' ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు, స్థానిక కమ్యూనిటీ గ్రూపుల భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించాలని చెప్పారు. వారి సాయంతో కూడళ్ల వద్ద ఉచితంగా మంచినీరు, మజ్జిగ పంపిణీ చేసేలా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని అన్నారు. మనుషులతో పాటు మూగజీవాలను కూడా ఎండల నుంచి కాపాడుకోవాలని, పశువులు, జంతువులు వడదెబ్బకు గురి కాకుండా పశుసంవర్ధక శాఖ తగిన జాగ్రత్తలు, సూచనలు జారీ చేయాలన్నారు. గ్రామాల్లో పశువుల తొట్లు నిర్మించి నీరు నింపాలని సూచనలు చేశారు.

వసంతం మాయం - మార్చిలోనే మండుతున్న ఎండలు - ముంచుకొస్తున్న 'హీట్ స్ట్రెస్'

మెడికో దీపిక మృతి కేసులో వీడిన మిస్టరీ - సీనియర్ అమర్‌ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

TAGGED:

ANDHRA PRADESH SUMMER ALERT
SUNSTROKE PREVENTION AP
RAYALASEEMA HEATWAVE ALERT
ఏపీ హీట్​ వేవ్ యాక్షన్ ప్లాన్
AP HEAT WAVE ACTION PLAN 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.