ETV Bharat / state

హాయ్​ల్యాండ్​కు తరలించాలని ఏమైనా ఉత్తర్వులు ఉన్నాయా? : హైకోర్టు

గ్రూప్‌-1 జవాబుపత్రాలను అక్కడ ఎన్నిరోజులు ఉంచారు? - జవాబుపత్రాలను సీల్డ్‌ కవర్లో మా ముందుంచండి - సందేహాల నివృత్తి కోసం అప్పీళ్లపై ధర్మాసనం విచారణ

High Court Warned APPSC Regarding Group 1 Answer Sheets
High Court Warned APPSC Regarding Group 1 Answer Sheets (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 9:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

High Court Warned APPSC Regarding Group 1 Answer Sheets: ఏపీపీఎస్సీ కార్యాలయం నుంచి గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబుపత్రాలను హాయ్‌ల్యాండ్‌ రిసార్ట్‌కు తరలించాలనే నిర్ణయం ఎవరిదని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. ఏపీపీఎస్సీ సమష్టిగా నిర్ణయం తీసుకుందా? లేదా అప్పటి ఛైర్మన్, కార్యదర్శి నిర్ణయం మేరకు వాటిని తరలించారా? అని అడిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఏమైనా ఉత్తర్వులున్నాయా? ఎన్ని రోజులు హాయ్‌ల్యాండ్‌లో జవాబుపత్రాలు ఉంచారు? తిరిగి ఏపీపీఎస్సీకి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు? తదితర అంశాలపై స్పష్టత ఇవ్వాలని ఏపీపీఎస్సీని హైకోర్టు ఆదేశించింది. అభ్యర్థుల జవాబుపత్రాలను సీల్డ్‌ కవర్లో హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్‌కు అందజేయాలని స్పష్టంచేసింది.

హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మొదటిసారి గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబుపత్రాలు మూల్యాంకనం చేశారని అందుకు భారీగా సొమ్ము ఖర్చుపెట్టారని అభ్యర్థులు చెబుతున్న నేపథ్యంలో చెల్లింపులేమైనా జరిగాయా? ఎందుకోసం బిల్లులు చెల్లించారు తదితర విషయాలను చెప్పాలని ఏపీపీఎస్సీ కార్యదర్శిని హైకోర్టు ఆదేశించింది. వివరాలు సమర్పించేందుకు ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ సమయం కోరడంతో విచారణను ఈ నెల 11కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్‌ హరిహరనాథశర్మతో కూడిన ధర్మాసనం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.

హాయ్‌ల్యాండ్‌కు తరలించాలన్న నిర్ణయం ఎవరిది? - ఏపీపీఎస్సీకి హైకోర్టు ఆదేశం (ETV)

గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబుపత్రాల మాన్యువల్‌ మూల్యాకనంలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయన్న కారణంతో పరీక్షను రద్దు చేసి, తాజాగా నిర్వహించాలని హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి 2024 మార్చి 13న కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఏపీపీఎస్సీ ఉద్యోగాలు పొందినవారు, పొందని వారు ధర్మాసనం ముందు వేర్వేరుగా అప్పీళ్లు వేశారు. అప్పీళ్లపై తుది విచారణ చేపట్టిన ధర్మాసనం ఇటీవల తీర్పును రిజర్వు చేసింది. తీర్పు సిద్ధం చేసే క్రమంలో తలెత్తిన సందేహాల నివృత్తి కోసం అప్పీళ్లపై ధర్మాసనం సోమవారం విచారణ జరిపింది.

2022 జూన్‌ 24న హైకోర్టు ధర్మాసనం గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సోమవారం నాటి విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు గుర్తుచేసింది. గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్షలో ఎంపికైనవారు షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యేందుకు, ఎంపిక ప్రక్రియ కొనసాగించుకునేందుకు ఏపీపీఎస్సీకి ధర్మాసనం గతంలో అనుమతించింది. ఫలితాల ప్రకటన, పోస్టింగ్‌ ఉత్తర్వులు ఏమైనా ఇస్తే అవి సింగిల్‌ జడ్జి ఇచ్చే తీర్పునకు లోబడి ఉంటాయనే విషయాన్ని పోస్టింగ్‌ ఉత్తర్వుల్లో ప్రస్తావించాలంది.

2022 జూన్‌ 24 నాటి ఉత్తర్వులివే: కోర్టు తుది తీర్పునకు కట్టుబడి ఉంటామని, ఎలాంటి హక్కులను కోరబోమంటూ ఎంపికైన అభ్యర్థుల నుంచి ఏపీపీఎస్సీ హామీ తీసుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. సింగిల్‌ జడ్జి వద్ద వ్యాజ్యాల్లో ఎంపికైన అభ్యర్థులు ప్రతివాదులుగా చేరేందుకు వెసులుబాటు కల్పించింది. గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్షలో పాల్గొన్న అభ్యర్థులందరి జవాబుపత్రాలను ఏపీపీఎస్సీ భద్రపరచాలని డిజిటల్‌ మూల్యాంకనంలో ఇంటర్వ్యూకి అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల జవాబు పత్రాలతో పాటు మాన్యువల్‌ విధానంలో వారు సాధించిన మార్కుల వివరాలను సీల్డ్‌ కవర్లో రిజిస్ట్రార్‌ వద్ద ఏపీపీఎస్సీఉంచాలని స్పష్టం చేసింది.

మాన్యువల్‌ విధానంలో మూల్యాంకనం చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల జవాబుపత్రాలను హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్‌ వద్ద ఉంచాలని ఆదేశించింది. న్యాయస్థానం జవాబుపత్రాలను పరిశీలించాలని భావిస్తే తక్షణం అందుబాటులో ఉంచాలని 2022 జూన్‌ 24న హైకోర్టు ధర్మాసనం ఉత్తర్వులిచ్చిందని ప్రస్తుత ధర్మాసనం గుర్తుచేసింది. ఈ ఉత్తర్వులు ఏ మేరకు అమలు చేశారని ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ను ప్రశ్నించింది.

రెండు రోజుల్లో కోర్టు ముందుంచుతాం: ఏజీ

ధర్మాసనం ప్రశ్నలపై ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ వాదనలు వినిపించారు. పోస్టింగ్‌ పొందిన అభ్యర్థుల నుంచి హామీ పత్రం తీసుకున్నామన్నారు. సింగిల్‌ జడ్జి వద్ద ఉన్న వ్యాజ్యాల్లో ఇంప్లీడ్‌ అవుతామని ఎంపికైన వారు హామీ ఇచ్చారన్నారు. మార్కుల వివరాలు, జవాబు పత్రాలను సీల్డ్‌ కవర్లో రిజిస్ట్రార్‌ జ్యుడీషియల్‌ వద్ద ఉంచలేదన్నారు. తుది విచారణ సమయంలో ఈ వివరాలను ధర్మాసనం ముందు ఉంచితే సరిపోతుందని ఏపీపీఎస్సీ తరఫు అప్పటి సీనియర్‌ న్యాయవాది అధికారులకు సలహా ఇచ్చినట్లు తెలిసిందన్నారు. రెండో రోజుల్లో జవాబుపత్రాలను కోర్టు ముందు ఉంచుతామన్నారు. మిగిలిన విషయాల్లో స్పష్టత ఇచ్చేందుకు సమయం కావాలన్నారు. దీంతో విచారణ ధర్మాసనం ఈ నెల 11కు వాయిదా వేసింది.

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూపు 1 కేసు - పీఎస్సార్ ఆంజనేయులపై ప్రశ్నల వర్షం

హాయ్‌ల్యాండ్‌లో 65 రోజులు ఏం చేశారు? - ఏపీపీఎస్సీని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు

TAGGED:

AP HIGH COURT ON GROUP 1 CASE
APPSC GROUP 1 MAINS EXAM
ఏపీపీఎస్సీకి హైకోర్టు ఆదేశం
AP HIGH COURT ON GROUP 1 ISSUE
AP HIGH COURT ON GROUP 1

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'చరిత్రాత్మకమైన రోజు- ప్రతీ భారతీయుడి గుండె ఉప్పొంగుతోంది!'- మహిళల విజయంపై సినీ తారల హర్షం

BCCI భారీ బొనాంజా- టీమ్​ఇండియాకు రూ.51కోట్లు ప్రైజ్ మనీ!

భారత్ విన్నింగ్ మూమెంట్స్​- కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మ- వీడియో వైరల్

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు తిరుపతిలో శివుడికి అన్నాభిషేకం- ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? రహస్యమిదే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.