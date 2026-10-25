'ఆమె అర్హురాలు - బకాయిలు చెల్లించాల్సిందే' - పెన్షన్ పెండింగ్పై హైకోర్టు తీర్పు
High Court on Pending Pensions: వితంతు పింఛను కోసం చేసుకున్న దరఖాస్తు పరిపాలనాపరమైన కారణంతో అధికారుల వద్ద పెండింగ్లో ఉంటే ఆ కాలానికి పింఛను బకాయిలు చెల్లించాల్సిందేనని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 10:17 AM IST
High Court Verdict on Pending Pension Applications : వితంతు పింఛను కోసం చేసుకున్న దరఖాస్తు పరిపాలనాపరమైన కారణంతో అధికారుల వద్ద సుదీర్ఘకాలం పెండింగ్లో ఉంటే ఆ కాలానికి పింఛను బకాయిలు చెల్లించాల్సిందేనని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మండలం కొట్టపాలెం నివాసి తాడిశెట్టి తిరుపతమ్మ భర్త హరికృష్ణ దివ్యాంగుడు. అనారోగ్యంతో 2023 జూలైలో మృతి చెందారు. ఆయన కన్నుమూసే నాటికి పింఛను పొందేవారు. భర్త మరణం తర్వాత వైఎస్సార్ పింఛను పథకం కింద వితంతు పింఛను కోసం తిరుపతమ్మ 2024 మార్చి 16న అధికారులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఎన్నికల కోడ్ ఉండడం, ఇతర కారణాలతో ఆమె దరఖాస్తు పరిశీలనలో జాప్యం జరిగింది. దీంతో ఆమె హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టు జోక్యంతో అధికారులు స్పందించి 2026 ఫిబ్రవరి నుంచి ఆమెకు పింఛను ఇవ్వడం ప్రారంభించారు.
ఈ వ్యాజ్యం ఇటీవల తుది విచారణకు వచ్చినప్పుడు తిరుపతమ్మ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ బకాయిలు ఇప్పించాలని కోరారు. అధికారుల తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ బకాయిలు కోరడం ప్రభుత్వ విధానానికి విరుద్ధమన్నారు. వితంతు పింఛను కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నరోజే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిందని, ఆ తర్వాత దరఖాస్తులను పరిశీలించి దశలవారీగా అర్హులకు పింఛను ఇచ్చామని తెలిపారు. ఇరువైపుల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి 'పింఛను కోసం వచ్చిన దరఖాస్తును 21 పనిదినాల్లో పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశిస్తోందని గుర్తుచేశారు.
పిటిషనర్ దరఖాస్తుపై సకాలంలో స్పందించడంలో విఫలమైన అధికారులు ఇతర కారణాలను చెప్పడానికి వీల్లేదని అన్నారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛను పథకం కింద 3 నెలల బకాయిలతో 2024 జులై 1 నుంచి పింఛను పంపిణీ చేయాలని జీవో స్పష్టం చేస్తోందని వివరించారు. పిటిషనర్ దరఖాస్తు చేసుకున్న తేదీ నుంచి పింఛను బకాయిలు పొందేందుకు ఆమె అర్హురాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి తేల్చిచెప్పారు. దరఖాస్తు పరిష్కారంలో తీవ్రజాప్యం చోటు చేసుకోవడంతో ఈ మధ్యకాలానికి బకాయిల సొమ్ము చెల్లించాలని అధికారులకు హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. కోర్టు ఉత్తర్వులు అందిన 8 వారాల్లో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని పేర్కొంది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కె. శ్రీనివాసరెడ్డి ఇటీవల ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.
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