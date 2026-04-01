హిందూ వివాహిత పుట్టింటి ఆస్తిపై భర్తకు హక్కుండదు - గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ రద్దు కేసులో హైకోర్టు కీలక తీర్పు

వారసత్వంగా సంక్రమించిన ఆస్తిపై ఆమె భర్తకు ఎలాంటి హక్కూ ఉండదన్న హైకోర్టు - ఆ ఆస్తి తిరిగి ఆమె తండ్రి తరఫు చట్టబద్ధ వారసులకు చెందుతుందని వెల్లడి

AP High Court Verdict On Gift Deed Cancellation Case
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 4:06 PM IST

AP High Court Verdict On Gift Deed Cancellation Case : హిందూ వివాహిత మహిళ సంతానం లేకుండా మరణించిన సందర్భంలో ఆమెకు తల్లిదండ్రుల నుంచి వారసత్వంగా సంక్రమించిన ఆస్తిపై ఆమె భర్తకు ఎలాంటి హక్కూ ఉండదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఆ ఆస్తి తిరిగి ఆమె తండ్రి తరఫు చట్టబద్ధ వారసులకు (లీగల్‌ హెయిర్స్‌) చెందుతుందని పేర్కొంది. హిందూ వారసత్వ చట్టంలోని సెక్షన్‌ 15(2)(ఏ) ఇదే విషయాన్ని చెబుతోందని తెలిపింది. గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ రద్దు కారణంగా నెలకొన్న వివాదంపై ఆర్డీవో, జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ పరస్పరం విరుద్ధ ఆదేశాలివ్వగా దీన్ని పరిష్కరిస్తూ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ తర్లాడ రాజశేఖరరావు ఇటీవల ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.

ఇదీ కేసు నేపథ్యం : అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట మండలం పెంటకోట గ్రామంలో చిక్కాల వెంకాయమ్మకు 1.50 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఆమె కుమారుడు దత్తాత్రేయకు శ్రీవిరిత, దేవిక మానస అనే ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారు. శ్రీవిరితకు బదిరెడ్డి శ్రీరామదొరతో వివాహమైంది. నాయనమ్మ వెంకాయమ్మ శ్రీవిరితకు 1.50 ఎకరాల భూమిని 2002లో గిఫ్ట్‌ డీడ్‌గా ఇచ్చారు. దీంతో శ్రీవిరిత పేరు రెవెన్యూ రికార్డుల్లో ఎక్కింది. పాస్‌ పుస్తకం కూడా పొందారు. ఆమె 2005లో అకాల మరణం పొందారు. దీంతో వెంకాయమ్మ 2007లో గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ను రద్దు చేశారు. 2011లో రెండో మనవరాలు చిక్కాల దేవిక మానసకు ఆ భూమిని గిఫ్ట్‌గా రాసిచ్చారు. వెంకాయమ్మ 2012లో కన్నుమూశారు.

ఒకసారి గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ ఇచ్చాక : రెవెన్యూ రికార్డుల్లో దేవిక మానస పేరును చేర్చేందుకు వీలుగా 2017లో నర్సీపట్నం ఆర్డీవో ఉత్తర్వులిచ్చారు. వాటిని సవాలుచేస్తూ శ్రీవిరిత భర్త శ్రీరామదొర అనకాపల్లి జేసీ వద్ద రివ్యూ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. 2023లో జేసీ తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తూ ఆర్డీవో ఉత్తర్వులను తప్పుపట్టారు. ఒకసారి గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ ఇచ్చాక రద్దు చేయడానికి వీల్లేదని, దాన్ని రద్దు చేయాలనుకుంటే సివిల్‌ కోర్టును ఆశ్రయించాలని పేర్కొన్నారు. ఈ ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ దేవిక, ఆమె తండ్రి అదే ఏడాది హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. వారి తరఫున న్యాయవాది వెంకట సుబ్బరాజు వాదనలు వినిపిస్తూ ‘హిందూ వారసత్వ చట్టంలోని సెక్షన్‌ 15(2)(ఏ)కి వ్యతిరేకంగా జేసీ ఉత్తర్వులిచ్చారు. వాటిని రద్దు చేసి దేవిక మానస పేరును రికార్డుల్లో చేర్చేలా ఆదేశించండి’ అని కోరారు.

ఆస్తి తిరిగి ఆమె తండ్రి తరఫు వారసులకు : ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయమూర్తి, హిందూ వారసత్వ చట్టం సెక్షన్‌ 15(2)(ఏ) ప్రకారం హిందూ మహిళకు తల్లిదండ్రుల నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిపై ఆమె భర్తకు హక్కు ఉండదని, ఆ దంపతులకు సంతానం లేకపోతే ఆమె కన్నుమూశాక ఆ ఆస్తి తిరిగి ఆమె తండ్రి తరఫు వారసులకు చెందుతుందని స్పష్టతనిచ్చారు. వెంకాయమ్మ మొదటి మనవరాలు శ్రీవిరితకు రాసిచ్చిన ఆస్తిపై ఆమె భర్త శ్రీరామదొర హక్కు పొందజాలరని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు శ్రీవిరితకు రాసిన డీడ్‌ను వెంకాయమ్మ రద్దు చేయడాన్ని సైతం శ్రీరామదొర సవాలు చేయడానికి వీల్లేదని తేల్చిచెప్పారు. బతికి ఉంటే శ్రీవిరిత మాత్రమే గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ రద్దు చేయడాన్ని సవాలు చేయగలిగేవారని పేర్కొన్నారు. 1.50 ఎకరాలకు వారసురాలిగా రెవెన్యూ రికార్డుల్లో దేవిక మానస పేరును చేర్చాలని పాయకరావుపేట తహసీల్దార్‌ను ఆదేశించారు.

