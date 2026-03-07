సునీల్ కార్యాలయంలోనే మద్యం రవాణా ఒప్పందం - లాభాల్లో 85 శాతం వారి ఖాతాల్లో జమ
కారుమూరి సునీల్ కార్యాలయంలోనే మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్ట్ - లాభాల్లో 85 శాతం సునీల్, ఆయన సతీమణి ఖాతాల్లో జమ - న్యాయస్థానానికి వెల్లడించిన సీఐడీ తరఫు న్యాయవాది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 11:30 AM IST
High Court Verdict on Liquor Transportation Fraud in AP : మద్యం రవాణాకు సంబంధించిన సబ్ కాంట్రాక్ట్ మాజీమంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కుమారుడు సునీల్ కార్యాలయంలో జరిగినట్లు సీఐడీ హైకోర్టుకు తెలిపింది. వచ్చిన లాభాల్లో 85 శాతం సొమ్ము సునీల్, ఆయన భార్య ఖాతాల్లోకి వెళ్లినట్లు న్యాయవాది సిద్థార్థ అగర్వాల్ న్యాయస్థానంలో వాదనలు వినిపించారు. సునీల్ భార్య కీర్తి బ్యాంక్ ఖాతాలో రూ.9.4 కోట్లు వచ్చి చేరినట్లు గుర్తించామన్నారు. ఎప్పుడు, ఎంత సొమ్ము వారి ఖాతాలకు చేరిందో ఆధారాలు లభించాయన్నారు. పిటిషనర్లను కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారించాల్సి ఉన్నందున ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ కొట్టేయాలని సిట్ కోరింది. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం ఈ నెల 18న నిర్ణయం వెల్లడిస్తామని తెలిపింది.
డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు మద్యం రవాణా చేసే ప్రధాన కాంట్రాక్ట్ను సిగ్మా సంస్థలకు అప్పగించడంలోనే అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని న్యాయవాది సిద్థార్థ అగర్వాల్ వాదనలు వినిపించారు. సిగ్మా సంస్థకు కాంట్రాక్ట్ దక్కేలా నిబంధనలను రూపొందించారని తెలిపారు. సిగ్మా సంస్థ నుంచి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, వారి కుటుంబ సభ్యులు సబ్ కాంట్రాక్ట్ పొందారన్నారు. ఒప్పంద కాలం ఏడాదయితే దానిని మరో రెండేళ్లు పొడిగించుకున్నారు. డిపోల నుంచి దుకాణాలకు మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టుల్లో రూ.200 కోట్లకు పైగా ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం వాటిల్నినట్లు విజిలెన్స్ నివేదిక ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు.
సబ్ కాంట్రాక్ట్ పొందడంలో కీలకల పాత్ర : శ్రీ సుదర్శన కన్స్ట్రక్షన్స్ సంస్థ సిగ్మా సంస్థ నుంచి సబ్ కాంట్రాక్ట్ పొందడంలో పిటిషనర్లు కీలకల పాత్ర పోషించారని న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. కాంట్రాక్టులు పొందిన సంస్థలను ఈ కేసులో నిందితులుగా చేర్చలేదన్న పిటిషనర్ల వాదన సరికాదన్నారు. దర్యాప్తులో లభ్యమయ్యే సాక్ష్యాధారాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని బాధ్యులను నిందితులుగా చేరుస్తాం. ఐపీసీ, బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చెల్లుతుందన్నారు. పిటిషనర్లు దర్యాప్తును, సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఇప్పటికే నకిలీ ఒప్పంద పత్రాలను సృష్టించారని గుర్తుచేశారు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టించిన నెట్ సెంటర్ల నుంచి హార్డ్ డిస్క్లు స్వాధీనం చేసుకుని ఫోరెన్సిక్ పరీక్షకు పంపామన్నారు.
వాస్తవాలను వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు పిటిషనర్లను కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారించాల్సి ఉందని సీఐడీ తరఫు న్యాయవాది సిద్థార్థ అగర్వాల్ హైకోర్టుకు తెలిపారు. బెయిలు కోసం దిగువ కోర్టును ఆశ్రయించకుండా నేరుగా హైకోర్టుకు రావడం సరికాదన్నారు. ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్లను కొట్టేయండి అని కోర్టును కోరారు. ఇరువైపు న్యాయవాదుల వాదనలు ముగియడంతో ముందస్తు బెయిలు కోసం వైఎస్సార్సీపీ మాజీ మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీల్, కోడలు వల్లూరు కీర్తి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై కోర్టు తీర్పు రిజర్వు అయ్యింది. ఈనెల 18న నిర్ణయం ప్రకటిస్తానని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి ప్రకటించారు.
సిగ్మా సంస్థ సంస్థతో రవాణా ఒప్పందం : మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం రవాణాలో దోపిడీకి పాల్పడిన ఘటనపై ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో సీఐడీ పలువురిపై కేసు నమోదు చేసింది. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న తమకు ముందస్తు బెయిలు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీల్, కోడలు వల్లూరు కీర్తి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిటిషనర్ల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. " గత ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం దుకాణాలను ప్రభుత్వమే నిర్వహించింది. మద్యం కేసులను డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు రవాణా చేసే ఒప్పందాన్ని దిల్లీకి చెందిన సిగ్మా సంస్థ పొందింది.
ఈ సంస్థ రాష్ట్రంలోని పలు సంస్థలతో ఉప ఒప్పందం చేసుకుంది. ఉప ఒప్పందం సంస్థ శ్రీ సుదర్శన సంస్థకు పిటిషనర్లు వాహనాలను సరఫరా చేసే ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ప్రధాన ఒప్పంద సంస్థ సిగ్మా, ఉప ఒప్పందం చేసుకున్న సంస్థలను ఈ కేసులో నిందితులుగా చేర్చలేదు. కేవలం రాజకీయ కారణాలతో పిటిషనర్లను ఈ కేసులో నిందితులుగా చేర్చారు. పిటిషనర్లపై ఐపీసీ, బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ల కింది కేసు నమోదు చేయడం చెల్లదు. ముందస్తు బెయిలు మంజూరు చేయండి" అని కోరారు.
సిట్ ఎదుట లొంగిపోయిన అవినాష్రెడ్డి - రిమాండ్ రిపోర్టులో విస్తుపోయే వాస్తవాలు
మద్యం స్కామ్కు రాజ్ కెసిరెడ్డినే ఆర్కిటెక్ట్ - మరికొంతకాలం జైల్లో ఉండనీయండి: సుప్రీంకోర్టు