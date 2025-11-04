చిన్నారి నాగవైష్ణవి హత్య కేసు - 15 ఏళ్లకు జీవితఖైదును సమర్ధించిన ఏపీ హైకోర్టు
ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన హత్య కేసులో కదలిక - దిగువ కోర్టు తీర్పును పాక్షికంగా సవరించిన హైకోర్టు, మొదటి, రెండో దోషులకు జీవిత ఖైదు సమర్థన
AP HC Upholds Life Imprisonment For Accused In Vaishnavi Murder Case: ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన చిన్నారి నాగవైష్ణవి అపహరణ, హత్య కేసులో ముగ్గురు నిందితులకు జీవిత ఖైదు విధిస్తూ విజయవాడ మహిళ సెషన్స్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును హైకోర్టు పాక్షికంగా సవరించింది.
మొదటి నిందితుడు మోర్ల శ్రీనివాసరావు(ఏ1), రెండో నిందితుడు యంపరాల జగదీష్(ఏ2)కి విధించిన జీవిత ఖైదును సమర్థించింది. అనంతరం వారిరువురి అప్పీళ్లను కొట్టేసింది. మూడో నిందితుడు పంది వెంకటరావు అలియాస్ కృష్ణ(ఏ3)ని నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. వెంకటరావుకు విజయవాడ కోర్టు విధించిన జీవిత ఖైదును రద్దు చేసింది.హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ కె.సురేశ్రెడ్డి, జస్టిస్ ఎస్.సుబ్బారెడ్డితో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చింది.
అసలేం జరిగిందంటే? విజయవాడకు చెందిన పలగాని ప్రభాకరరావు తన మేనకోడలిని వివాహం చేసుకున్నారు. పిల్లలు పుట్టి చనిపోతుండటంతో దీనికి మేనరికమే కారణమని తెలుసుకున్నారు. దీంతో నిజామాబాద్కు చెందిన నర్మదాదేవిని రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఓ కుమార్తె నాగవైష్ణవి జన్మించారు. నాగవైష్ణవి పుట్టాక ప్రభాకరావు వ్యాపారం వృద్ధి చెందింది. ఆ పాపపై ఆయన మమకారం పెంచుకున్నారు. దీంతో మొదటి భార్య కుటుంబంలో విభేదాలకు కారణమైంది. ప్రభాకరరావు మొదటి భార్య సోదరుడు పంది వెంకటరావు బావపై కక్షపెంచుకున్నాడు. ఆస్తి అంతా రెండో భార్య పిల్లల పేరున రాస్తారని అనుమానించాడు.
హత్యకు కుట్ర పన్నారిలా! నాగవైష్ణవిని హతమారిస్తే గాని తన అక్క కాపురం బాగుపడదని భావించాడు. అందువల్ల హత్యకు కుట్ర పన్నాడు. తన బంధువైన మోర్ల శ్రీనివాసరావుతో రూ.50లక్షలు ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. శ్రీనివాసరావు తన వద్ద పనిచేసే జగదీశ్ సాయం తీసుకున్నారు. 2010 జనవరి 30న ఇంటి నుంచి సోదరుడు తేజేశ్గౌడ్తో కలిసి నాగవైష్ణవి కారులో బయలుదేరింది. ఇది గమనించిన శ్రీనివాసరావు, జగదీశ్ వారి కారు వెనుక రాళ్లతో దాడి చేశారు. డ్రైవర్ లక్ష్మణరావు కారుదిగి పరిశీలిస్తుండగా అతడిని కత్తులతో పొడిచారు.
దీంతో తేజ్శ్ గౌడ్ కారు నుంచి దూకి పారిపోయాడు. కత్తిపోట్లకు గురైన డ్రైవర్ను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే కన్నుమూశాడు. నాగవైష్ణవిని అపహరించిన నిందితులు గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో మరో కారులోకి మారారు. చిన్నారి కేకలు వేస్తుండటంతో గొంతు నొక్కారు. దీంతో వైష్ణవి కారులోనే కన్నుమూసింది. ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ముకొని మృతదేహాన్ని అందులో వేసిన నిందితులు గుంటూరు శివారు ఆటోనగర్లోని శారదా ఇండస్ట్రీస్కు తిసుకెళ్లారు.
విచక్షణ మరచి దారుణం: విద్యుత్ కొలిమిలో డ్రమ్మును వేసి అధిక ఉష్ణోగ్రతతో బూడిద చేశారు. తన కుమార్తె హత్య విషయం తెలిసిన ప్రభావకరావు గుండెపోటుతో మరణించారు. కేసు విచారణ జరుగుతున్న సమయంలోనే నాగవైష్ణవి తల్లి, బాబాయి కన్నుమూశారు.నాగవైష్ణవి హత్య ఘటనపై విజయవాడ సత్యనారాయణపురం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విచారణ జరిపిన విజయవాడ మహిళ సెషన్స్ కోర్టు ముగ్గురు నిందితులకు జీవిత ఖైదు విధిస్తూ 2018 జూన్ 14న తీర్పు ఇచ్చింది.
ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ దోషులు హైకోర్టులో వేర్వేరుగా అప్పట్లో అప్పీళ్లు వేశారు. తాజాగా జరిగిన తుది విచారణలో మూడో నిందితుడు పంది వెంటకరావు తరఫున న్యాయవాది ఎన్.రవిప్రసాద్ వాదనలు వినిపించారు. వెంకటరావు ప్రాత ఉన్నట్లు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు లేవన్నారు. అతనిని నిర్దోషిగా ప్రకటించాలని కోరారు.
