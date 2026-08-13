ఏపీలో పలు జిల్లా జడ్జిల బదిలీలు - హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్గా గుత్తాల గోపి
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలువురు జడ్జిలను బదిలీ చేస్తూ హైకోర్టు నిర్ణయం - హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్గా కృష్ణా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేస్తున్న గుత్తాల గోపి
AP District Judges Transfer (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 1:35 PM IST
AP District Judges Transfer : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలువురు జిల్లా జడ్జిలను బదిలీ చేస్తూ హైకోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది. మరోవైపు హైకోర్టులో పలు నియామకాలు చేపట్టింది. హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్(ఆర్జీ)గా పనిచేస్తున్న వైవీఎస్బీజీ పార్థసారధి ఏపీ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు. కృష్ణా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి(పీడీజే)గా పనిచేస్తున్న గుత్తాల గోపి హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్గా నియమితులయ్యారు.
- విశాఖపట్నం జిల్లా పీడీజేగా సేవలు అందిస్తున్న చిన్నశెట్టి రాజు హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్(అడ్మినిస్ట్రేషన్)గా నియమితులయ్యారు. రాజు ఈ పోస్టులో బాధ్యతలు స్వీకరించాక కొత్తగా మంజూరైన రిజిస్ట్రార్(ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్ఛర్)గా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు.
- నెల్లూరు జిల్లా పీడీజే జి.శ్రీనివాస్ విశాఖ జిల్లా పీడీజేగా నియమితులయ్యారు. శ్రీనివాస్ విశాఖ పీడీజేగా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఏపీ వ్యాట్ అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్ ఛైర్మన్గా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు.
- కడప జిల్లా పీడీజేగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ సి.యామిని కృష్ణా జిల్లా(మచిలీపట్నం) పీడీజేగా బదిలీ అయ్యారు.
- చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతి కుటుంబ న్యాయస్థానం, అయిదో అదనపు జిల్లా జడ్జిగా పనిచేస్తున్న జి.రామగోపాల్ కడప జిల్లా పీడీజేగా నియమితులయ్యారు.
- తిరుపతిలోని ఎర్రచందన స్మగ్లింగ్ కేసులను విచారించే ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయాధికారి ఎ.నరసింహమూర్తి నెల్లూరు పీడీజేగా నియమితులయ్యారు.
- హైకోర్టులో రిజిస్ట్రార్(అడ్మినిస్ట్రేషన్)గా సేవలు అందిస్తున్న వీఎస్ఎస్ శ్రీనివాస శర్మ కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని మొదటి అదనపు జిల్లా జడ్జిగా బదిలీ అయ్యారు. హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్(విజిలెన్స్) శ్రీనివాస శివరాం బుధవారం ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ జారీచేశారు. ఈనెల 19లోగా కొత్త స్థానాల్లో బాధ్యతలు తీసుకోవాలని కోరారు.