ETV Bharat / state

నామమాత్రపు వేతనాలతో పనిచేయించుకోవడం 'శ్రమ దోపిడీయే' - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

ఏళ్ల తరబడి తాత్కాలిక ఉద్యోగులుగా కొనసాగించడం సరికాదు - సంక్షేమ రాజ్యంలో ప్రభుత్వ తీరు ఏమాత్రం తగదు - ఏపీ పరిపాలన ట్రిబ్యునల్ ఉత్తర్వులను రద్దు చేసిన న్యాయస్థానం

AP High Court Relief for Contract Employees
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 10:29 AM IST

AP High Court Relief for Contract Employees : ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఏళ్ల తరబడి చాలీచాలని జీతాలతో పనిచేస్తున్న తాత్కాలిక ఉద్యోగులకు హైకోర్టు తీపికబురు చెప్పింది. అదే సమయంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అనుసరిస్తున్న తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది. మంజూరైన పోస్టులను శాశ్వత ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయకపోవడాన్ని న్యాయస్థానం తప్పుబట్టింది. ఏళ్ల తరబడి కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్, తాత్కాలిక పద్ధతిలో విద్యావంతులైన యువతను కారుచౌకగా నియమించుకోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నామమాత్రపు జీతాలు ఇస్తూ వారి చేత పనిచేయించుకోవడం ముమ్మాటికీ 'శ్రమ దోపిడీ' కిందకే వస్తుందని ఈ మేరకు హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో ఏపీ పరిపాలన ట్రిబ్యునల్ గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను కొట్టివేస్తూ ఉద్యోగుల సర్వీసులను తక్షణమే క్రమబద్ధీకరించాలని (రెగ్యులరైజ్) కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కీలక తీర్పునకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

శాశ్వత పోస్టుల్లో తాత్కాలిక నియామకాలా? : వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలలో ఉద్యోగుల నియామకాలపై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. "ప్రభుత్వంలో అనేక పోస్టులు మంజూరై ఉన్నాయి. ఆ ఖాళీలను ప్రభుత్వం శాశ్వత ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయాలి. కానీ, ప్రభుత్వం అలా చేయడం లేదు. శాశ్వత ఉద్యోగుల స్థానంలో తాత్కాలిక, పొరుగు సేవలు (ఔట్ సోర్సింగ్), ఒప్పంద (కాంట్రాక్ట్) ప్రాతిపదికన సిబ్బందిని నియమించుకుంటోంది. ఇలా తాత్కాలికంగా తీసుకున్న ఉద్యోగుల చేత దశాబ్దాలుగా వెట్టిచాకిరీ చేయించుకుంటున్న ఘటనలు తమ దృష్టికి వస్తున్నాయి" అని న్యాయస్థానం ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

విద్యావంతులకు తీరని అన్యాయం : ఉన్నత చదువులు చదివిన యువతకు ప్రభుత్వం తక్కువ వేతనం చెల్లించడంపై కోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. విద్యావంతులకు నామమాత్రపు వేతనాలు ఇవ్వడం దారుణమని వ్యాఖ్యానించింది. సంవత్సరాల తరబడి పనిచేస్తున్న వారు, తమ సర్వీసును క్రమబద్ధీకరించాలని కోరితే ప్రభుత్వం రకరకాల సాకులు చెబుతోందని ఆక్షేపించింది. ఏళ్లు గడుస్తున్నా వారిని ఇంకా రోజువారీ వేతన ఉద్యోగులుగా చూడటాన్ని తప్పుబట్టింది. "ఏదో ఒకరోజు తమకు కచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది, తమ ఉద్యోగాలు పర్మినెంట్ అవుతాయి" అని ఆ తాత్కాలిక ఉద్యోగులు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్నారని కోర్టు సానుభూతి వ్యక్తం చేసింది. ఒక సంక్షేమ రాజ్యంలో ప్రభుత్వం ఓ ఆదర్శవంతమైన యజమానిలా వ్యవహరించాలని, ఇలా శ్రమ దోపిడీకి పాల్పడే తీరు ఏమాత్రం సరికాదని స్పష్టం చేసింది.

రెండు నెలల్లోగా రెగ్యులరైజ్ చేయాల్సిందే! : ఈ కేసు విచారణ అనంతరం హైకోర్టు కీలక తీర్పును వెలువరించింది. జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్ సుభేందు సామంతలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ తీర్పును ఇచ్చింది. ఉద్యోగుల సర్వీసును క్రమబద్ధీకరించడానికి నిరాకరిస్తూ గతంలో ఏపీ పరిపాలన ట్రిబ్యునల్ ఒక ఉత్తర్వు ఇచ్చింది. ఆ ఉత్తర్వులను హైకోర్టు ధర్మాసనం పూర్తిగా రద్దు చేసింది. పిటిషనర్లుగా ఉన్న తాత్కాలిక ఉద్యోగులందరి సర్వీసులను కేవలం రెండు నెలల (60 రోజులు) వ్యవధిలో క్రమబద్ధీకరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కచ్చితమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఈ తీర్పుతో లబ్ధి పొందేది వీరే : హైకోర్టు ఇచ్చిన తాజా తీర్పుతో పలువురు ఉద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నిండనున్నాయి. ప్రధానంగా ఈ కింది విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న వారికి ప్రయోజనం దక్కనుంది. తెలుగు గంగ ప్రాజెక్ట్​లో దశాబ్దాలుగా తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్న వర్క్ ఇన్‌స్పెక్టర్లు, టైపిస్టులు, ఇతర కేడర్ల ఉద్యోగులు. విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​లో పనిచేస్తున్న టైపిస్టులు, వర్క్ ఇన్‌స్పెక్టర్లు, ఆఫీసు సబార్డినేట్లు, ట్రేసర్లు, వాచ్‌మెన్లు, డ్రైవర్లు తదితర తాత్కాలిక సిబ్బందికి ఈ తీర్పుతో శాశ్వత ఉద్యోగ హోదా దక్కనుంది.

