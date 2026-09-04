బాలిక ఆచూకీ ఏదీ? - ప్రధాని, సీఎం కష్టపడుతుంటే మీరేం చేస్తున్నారు? - ఏపీ పోలీసులపై హైకోర్టు ఫైర్
గుంటూరులో అదృశ్యమైన 15 ఏళ్ల బాలిక కేసులో హైకోర్టు సీరియస్ - వయసును లెక్కచేయకుండా ప్రధాని, సీఎం పనిచేస్తుంటే పోలీసుల నిర్లక్ష్యమేంటని ప్రశ్న - డీజీపీ తీరుపై న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం అసంతృప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 8:40 AM IST
AP High Court Criticizes DGP over Missing Girl : రాష్ట్రంలో పోలీసుల దర్యాప్తు తీరుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు మండిపడింది. 75 ఏళ్ల వయసులో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, 76 ఏళ్ల వయసులో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దేశం, రాష్ట్రం కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు. కానీ, పోలీసులు మాత్రం అదృశ్యమైన ఓ పదిహేనేళ్ల బాలిక ఆచూకీ కనుగొనలేకపోతున్నారని రాష్ట్ర డీజీపీని ఉద్దేశించి హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు చేసింది. గుంటూరుకు చెందిన బాలిక మిస్సింగ్ కేసులో పోలీసుల వైఫల్యాన్ని న్యాయస్థానం తప్పుబట్టింది. సిట్ పేరుతో కాలయాపన చేయొద్దని స్పష్టం చేసింది.
అసలేం జరిగిందంటే : గుంటూరు నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఓ బాలిక (15) పదో తరగతి చదువుతోంది. ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా షేక్ జాన్ సైదా అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయంతో బాలికను అతడు ట్రాప్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో ట్యూషన్కు వెళ్లిన బాలిక తిరిగి ఇంటికి రాలేదు. దీంతో ఆ యువకుడే తన కుమార్తెను తీసుకువెళ్లాడని బాలిక తండ్రి పట్టాభిపురం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి మూడు నెలలు గడుస్తోంది. అయినా ఇప్పటికీ బాలిక ఆచూకీ కనిపెట్టలేదు. దీంతో బాధితుడు న్యాయం కోసం హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
సిట్ ఏర్పాటు ఓ కంటితుడుపు చర్య : ఈ వ్యాజ్యంపై జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్ తుహిన్ కుమార్లతో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం విచారణ చేపట్టింది. విచారణ ప్రారంభం కాగానే, బాలిక ఆచూకీ ఇంకా దొరకలేదని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్లీడర్ (ఎస్జీపీ) తిరుమాను విష్ణుతేజ కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంపై డీజీపీ సిట్ ఏర్పాటు చేశారని చెప్పారు. మిస్సింగ్ కేసును కిడ్నాప్ కేసుగా మార్చామని వివరించారు. సిట్ సభ్యుల వివరాలను కోర్టుకు అందజేశారు. ఈ వివరాలను పరిశీలించిన ధర్మాసనం పోలీసుల తీరుపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. కేవలం సిట్ ఏర్పాటు చేసి చేతులు దులుపుకుంటారా అని డీజీపీని ప్రశ్నించింది. ఇది కేవలం కంటితుడుపు చర్యేనని వ్యాఖ్యానించింది.
విఫలమైన వారికే సిట్లో చోటా? : సిట్ కూర్పుపైనా న్యాయస్థానం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మూడు నెలలుగా బాలికను కనుగొనడంలో పట్టాభిపురం పోలీసులు విఫలమయ్యారు. ఆ విఫలమైన ఠాణా పోలీసులకే మళ్లీ సిట్లో ఎలా స్థానం కల్పిస్తారని న్యాయమూర్తులు ప్రశ్నించారు. ఈ కేసును డీజీపీ చాలా తేలిగ్గా తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కేసు దర్యాప్తు ఎలా చేయాలో కోర్టు చెప్పే పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దని పోలీసులకు హితవు పలికారు. డీజీపీ నుంచి ఇలాంటి నిర్లక్ష్య వైఖరిని తాము ఆశించడం లేదన్నారు. ఇలాంటి అధికారుల వల్లే ప్రభుత్వాలకు చెడ్డపేరు వస్తుందని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
డీజీపీని పిలిపిస్తామన్న కోర్టు : బాలిక ఆచూకీ లభించకపోతే డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్త కోర్టును కొంత సమయం అడిగి ఉండాల్సిందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. అది వదిలేసి గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీని నివేదికలు అడగడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. డీజీపీ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి సిబ్బందిని పరుగులెత్తిస్తే, బాలిక ఆచూకీ వెంటనే దొరుకుతుందని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ వ్యవహారంలో డీజీపీని కోర్టుకు పిలిపించేందుకు సైతం న్యాయస్థానం సిద్ధమైంది. ఈ దశలో స్పందించిన ఎస్జీపీ విష్ణుతేజ, బాలిక ఆచూకీ కనుగొనేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నామని కోర్టుకు విన్నవించారు. సోమవారం నాటికి బాలికను కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో ధర్మాసనం తదుపరి విచారణను సోమవారానికి వాయిదా వేసింది.
మద్యం కుంభకోణం కేసు - నిందితుడు షేక్ సైఫ్ అహ్మద్ను లొంగిపోవాలన్న ఏసీబీ కోర్టు
మూడు నెలలు గడిచినా బాలిక ఆచూకీ లేదు - గుంటూరు పోలీసుల వైఫల్యంపై హైకోర్టు ఆశ్చర్యం