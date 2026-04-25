భీమవరం డీఎస్పీపై హైకోర్టు ఆగ్రహం - ఎస్పీ హాజరు కావాలని ఆదేశం
నిందితులకు కొమ్ముకాయడం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం - రాజకీయ ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోతే ఉద్యోగం మానేయండి - భీమవరం డీఎస్పీ రఘువీర్ విష్ణుపై మండిపడిన హైకోర్టు
Published : April 25, 2026 at 3:37 PM IST
High Court Expresses Anger on Bhimavaram DSP: తనపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారంటూ 13 ఏళ్ల దళిత బాలిక ఫిర్యాదు చేస్తే బాధితురాలికి అండగా నిలవకుండా కేసును వెనక్కి తీసుకోమని బెదిరిస్తారా’ అంటూ భీమవరం పట్టణం డీఎస్పీ రఘువీర్ విష్ణును హైకోర్టు నిలదీసింది. నిందితులను చట్టం ముందు నిలబెట్టాల్సిన పోలీసులు బాధితులను బెదిరించడం ఏమిటని ప్రశ్నించింది. నిందితులకు కొమ్ముకాయడం సిగ్గుపడాల్సిన విషయమని న్యాయస్థానం ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది.
కేసు నమోదు వెనక రాజకీయ ప్రమేయం ఉందని విచారణకు హాజరైన భీమవరం పట్టణం డీఎస్పీ రఘువీర్ విష్ణు చెప్పడాన్ని హైకోర్టు తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. కేసు నమోదు వెనక రాజకీయ కారణమా? కాదా? అని చూడాల్సిన పని మీది కాదని, ఈ విషయాన్ని విచారణ సమయంలో ట్రయల్ కోర్టు చూసుకుంటుందని తేల్చి చెప్పింది. రాజకీయ కారణాలున్నాయని మీరెలా చెబుతారు? మీకేమైనా దివ్య దృష్టి ఉందా? అంటూ నిలదీసింది. రాజకీయ ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోతే ఉద్యోగం మానేయండి అంటూ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. కేసు రికార్డులతో తమ వద్దకు రావాలని సంబంధిత ఎస్పీని ఆదేశించింది
రికార్డులతో హాజరుకావాలని స్పష్టం: ఫిర్యాదులో నిర్దిష్టమైన ఆరోపణలు, వాంగ్మూలాలు ఉన్నప్పుడు ఈ కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు చేయడం తప్ప వేరే మార్గం లేదంది. డీఎస్పీ ఇచ్చిన వివరణపై సంతృప్తి చెందని కోర్టు తదుపరి విచారణకు రికార్డులతో హాజరుకావాలని జిల్లా ఎస్సీని ఆదేశించింది. విచారణను మే 1కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్ జస్టిస్ వై. లక్ష్మణరావు ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం పట్టణానికి చెందిన చెన్ను చంటి, అతని కుమారుడు తనపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారని, కులం పేరుతో దూషించారని 13 ఏళ్ల బాలిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తర్వాత నిందితులపై ఫోక్సో తదితర సెక్షన్ల కింద ఫిబ్రవరి 18న భీమవరం రెండో పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బాధితురాలి తల్లి: అయితే నిందితులపై పెట్టిన కేసును ఉపసంహరించుకోవాలని డీఎస్పీ, సీఐ, ఎస్ఐ తన మైనర్ కుమార్తెను బెదిరిస్తున్నారంటూ బాలిక తల్లి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పోలీసులు దర్యాప్తు సక్రమంగా చేయకుండా కేసును నీరుగారుస్తున్నారన్నారు. బాధ్యులైన పోలీసులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునేలా ఎస్పీని ఆదేశించాలని కోరారు. ఈ కేసులో దర్యాప్తు సక్రమంగా నిర్వహించి నిందితులపై అభియోగపత్రం దాఖలు చేసేలా ఆదేశించాలని కోరారు.
గతంలో కోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో భీమవరం డీఎస్పీ రఘువీర్ విష్ణు కోర్టు ముందు హాజరై వివరణ ఇచ్చారు. పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది ఎమ్మార్కే చక్రవర్తి వాదనలు వినిపిస్తూ పోలీసులు నిష్పాక్షికంగా దర్యాప్తు చేయడం లేదన్నారు. కేసు ఉపసంహరించుకోవాలని బాలికను, తల్లిని బెదిరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
