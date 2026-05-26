బలమైన కారణం లేకుండా పిల్లలకు డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు వద్దు : హైకోర్టు

డీఎన్‌ఏ పరీక్షల వల్ల పిల్లల ప్రతిష్ఠ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని వ్యాఖ్య - ఆస్తి తగాదాల్లో పిల్లలను పావులుగా వాడుకోవడానికి వీల్లేదని స్పష్టీకరణ - డీఎన్‌ఏ పరీక్ష కోరిన తండ్రి పిటిషన్‌ కొట్టివేత

Published : May 26, 2026 at 10:27 AM IST

AP High Court On DNA Test : బలమైన కారణం లేకుండా పిల్లలపై డీఎన్​ఏ పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇటువంటి పరీక్షలు పిల్లల పరువుకు, సమాజంలో వారి సామాజిక హోదాకు భంగం కలిగించే ప్రమాదం ఉందని న్యాయస్థానం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. వారసత్వ ఆస్తిలో వాటా కోరుతూ ఒక మహిళ దిగువ కోర్టులో దాఖలు చేసిన దావాను ఎదుర్కొంటున్న ఒక వ్యక్తి ఆ మహిళకు తాను తండ్రిని కానని నిరూపించుకునేందుకు ఆమెపై డీఎన్​ఏ పరీక్ష నిర్వహించాలని చేసిన అభ్యర్థనను హైకోర్టు తిరస్కరించింది. దిగువ కోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలను కోర్టు సమర్థించింది.

ఆ మహిళ తన కుమార్తె కాదని ఇతర మార్గాల ద్వారా నిరూపించుకోవడానికి తగిన సాక్ష్యాలను కోర్టు ముందు సమర్పించాలే తప్ప, ఆమెపై డీఎన్​ఏ పరీక్ష కోరడం సముచితం కాదని న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చింది. తత్ఫలితంగా న్యాయస్థానం ఆ పిటిషన్‌ను కొట్టివేసింది. అంతేకాకుండా పిటిషనర్ రెండు వారాల్లోగా జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థకు (District Legal Services Authority) రూ.3,000 ఖర్చుల కింద చెల్లించాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తర్లడ రాజశేఖర రావు ఇటీవల ఈ తీర్పును వెలువరించారు.

తీర్పుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే : 2023లో డింగు కనక మహాలక్ష్మి అనే మహిళ తన తండ్రి నరసయ్య రెడ్డి ఆస్తిలో వాటా కోరుతూ విజయనగరం కోర్టులో ఒక దావా దాఖలు చేశారు. ఈ సందర్భంలో నరసయ్య రెడ్డి విజయనగరం కోర్టులో ఒక అనుబంధ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. తాను కనక మహాలక్ష్మికి తండ్రిని కానని ఆమె తన అన్నయ్య కుమార్తె అని, కాబట్టి వాస్తవాలను నిర్ధారించుకోవడానికి ఆమెపై డీఎన్​ఏ పరీక్ష నిర్వహించాలని ఆయన ఆ పిటిషన్‌లో కోరారు.

ఈ ఏడాది జనవరిలో విజయనగరం కోర్టు ఆ పిటిషన్‌ను కొట్టివేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ ఆదేశాలను ప్రశ్నిస్తూ, నరసయ్య రెడ్డి హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ జరుపుతున్నప్పుడు డీఎన్​ఏ పరీక్షలకు సంబంధించిన అంశాలలో పిల్లల హక్కులను పరిరక్షించే ఉద్దేశంతో సుప్రీం కోర్టు, హైకోర్టు గతంలో వెలువరించిన తీర్పులను హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ప్రస్తావించారు.

"డీఎన్​ఏ పరీక్ష అవసరమా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తినప్పుడు తల్లిదండ్రుల కోణం నుంచి కంటే పిల్లల సంక్షేమానికి, వారి భవిష్యత్తు అవకాశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. పిల్లలను ఆయుధాలుగానో లేదా పావులుగానో ఉపయోగించుకోకూడదు. గతంలో ఇచ్చిన ఒక తీర్పులో భారత సాక్ష్య చట్టం (Indian Evidence Act) నిబంధనలకు అనుగుణంగా అత్యంత బలమైన, నిర్ధారిత సాక్ష్యాలు ఉన్నప్పుడు తప్ప పిల్లలపై డీఎన్​ఏ పరీక్షలు నిర్వహించకూడదని సుప్రీం కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది" అని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు.

ఆస్తిలో వాటా కోరుతూ దాఖలు చేసిన దావాకు సంబంధించిన ప్రస్తుత కేసులో సదరు దావాదారు తన కుమార్తె కాదని నిరూపించుకోవడం కోసం మాత్రమే పిటిషనర్ డీఎన్​ఏ పరీక్షను కోరడం సముచితం కాదని న్యాయస్థానం తీర్పునిచ్చింది. న్యాయస్థానం జారీ చేసిన ఆదేశాలను కోర్టు సమర్థించింది. సదరు దావాదారు తన కుమార్తె కాదని నిరూపించడానికి పిటిషనర్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా న్యాయస్థానం ముందు తగిన సాక్ష్యాలను సమర్పించాలే తప్ప కేవలం ఈ ఉద్దేశంతో ఆమెను డీఎన్​ఏ పరీక్షకు గురిచేయాలని కోరడం ఎంతమాత్రం అనుమతించదగినది కాదని కోర్టు స్పష్టంగా తేల్చిచెప్పింది.

