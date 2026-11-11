చంద్రబాబుపై కేసులు సీబీఐకి అప్పగించాలన్న పిల్పై ముగిసిన వాదనలు
High Court On Chandrababu Case: చంద్రబాబు, మంత్రి నారాయణ తదితరులపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నమోదుచేసిన కేసుల దర్యాప్తును సీబీఐకి బదిలీ చేయాలంటూ దాఖలైన పిల్పై హైకోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:20 AM IST
ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు, ఎసైన్డ్ భూములు, ఫైబర్గ్రిడ్, నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, మద్యం, ఉచిత ఇసుక విధానంపై అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారాయణ తదితరులపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నమోదుచేసిన కేసుల దర్యాప్తును సీఐడీ నుంచి సీబీఐ, ఈడీకి బదిలీ చేయాలంటూ దాఖలైన పిల్పై హైకోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి. తీర్పును వాయిదా వేస్తున్నట్లు ధర్మాసనం ప్రకటించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్ల ధర్మాసనం మంగళవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చంద్రబాబు, నారాయణ తదితరులపై నమోదు చేసిన కేసుల దర్యాప్తును సీఐడీ నుంచి సీబీఐ, ఈడీకి బదిలీ చేయాలని కోరుతూ స్వర్ణాంధ్ర తెలుగు డైలీ ఎడిటర్, విజయవాడకు చెందిన కె.బాలగంగాధర తిలక్ 2024లో హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. స్కిల్ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించాలని ఉండవల్లి అరుణ్కుమార్ మరో పిల్ వేశారు. ఈ నెల 5న ఈ వ్యాజ్యాలపై వాదనలు జరిగాయి. కేసుల సమాచారాన్ని పట్టిక రూపంలో ఇవ్వాలని సీఐడీ న్యాయవాదులకు ధర్మాసనం సూచిస్తూ విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో సీఐడీ తరఫున న్యాయవాదులు అనూరాగ్ అహ్లువాలియా, ఉన్నం అఖిల్లు వాదనలు వినిపించారు. కేసుల వివరాలను పట్టిక రూపంలో కోర్టు ముందు ఉంచామన్నారు. మొత్తం ఏడు కేసులలో ఆరు కేసులకు సంబంధించిన ఫిర్యాదుదారులు కేసుల మూసివేతకు నిరభ్యంతర పత్రం (ఎన్వోసీ) ఇచ్చారని చెప్పారు. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు కేసులో ఫిర్యాదుదారుడు, వైఎస్సార్సీపీ నేత ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి తప్ప ఇంకెవరూ ప్రొటెస్ట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయలేదని తెలిపారు.
విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ప్రొటెస్ట్ పిటిషన్ను కొట్టేయండంతో ఆ ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారన్నారు. అది సింగిల్ జడ్జి వద్ద పెండింగ్లో ఉందన్నారు. ఈ కేసులతో సంబంధం లేని మూడో పక్షానికి చెందిన వ్యక్తులు సీఐడీ ఏసీబీ కోర్టులో దాఖలు చేసిన తుది నివేదికలు, కేసులపై విచారణలను మూసివేస్తూ ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను ఇప్పించాలని కోరుతూ హైకోర్టులో పిటిషన్లు వేశారని పేర్కొన్నారు.
పిటిషనర్ తిలక్ తరఫున న్యాయవాది సుమన్ వాదనలు వినిపించారు.కేసుల ఉపసంహరణ కోసం ఎన్వోసీలు ఇచ్చిన వారిలో నలుగురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే ఉన్నారన్నారు. ప్రభుత్వ ఆధీనంలో వారు పనిచేస్తున్నందున ఎన్వోసీలు ఇచ్చారని చెప్పారు. పలు తీర్పులను ధర్మాసనానికి అందజేశారని పేర్కొన్నారు.
వెబ్ల్యాండ్లోకి చొరబడ్డారు - 70 ఎకరాలు తారుమారు చేశారు
తుపాను పోయినా తీరని వరద కష్టాలు - జల దిగ్బంధంలో గోదావరి జిల్లాలు