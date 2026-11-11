పులివెందుల కేసులో జగన్కు ఊరట - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన హైకోర్టు
High Court on YS Jagan Pulivendula case: పులివెందుల మున్సిపాలిటీ వద్ద ధర్నా కేసులో జగన్కు ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో తదుపరి చర్యలను నిలుపుదల చేస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:49 AM IST
ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి అమల్లో ఉండగా అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, పలువురితో పులివెందుల మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నాకు దిగిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్కు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందుల అర్బన్ పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసులో జగన్పై తదుపరి చర్యలన్నింటిని నిలుపుదల చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఫిర్యాదిదారుడు, మండల విద్యాధికారి రఫిక్కు నోటీసులు జారీ చేసింది. కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్ జస్టిస్ వై.లక్ష్మణరావు ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.
ఎన్నికల వేళ జగన్ ఆయన అనుచర బృందం సుమారు 70 మందికి పైగా పులివెందుల పురపాలక కార్యాలయం వద్ద ధర్నాకు దిగడం, అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, అధికారులను పక్కకు తోసివేయడం తదితర ఘటనలపై మండల విద్యా అధికారి రఫిక్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈనెల 1న పులివెందుల పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తనపై కేసును కొట్టేయాలని జగన్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఈ కేసు ఆధారంగా తనపై పోలీసుల తదుపరి చర్యలను నిలువరిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులివ్వాలని కోరారు.
ఉత్తర్వులిస్తే దర్యాప్తుపై ప్రభావం: పోలీసుల తరఫున పీపీ లక్ష్మీనారాయణ వాదనలు వినిపిస్తూ "దర్యాప్తు ప్రాథమిక దశలో ఉంది. అనుమతి లేకుండా పిటిషనర్ ధర్నాకు దిగారు. ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని ఉల్లంఘించారు. ఇప్పటికే 13 మంది సాక్షులను విచారించాం. వారందరూ జగన్కు వ్యతిరేకంగా వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారు. ఈ దశలో మధ్యంతర ఉత్తర్వులిస్తే దర్యాప్తుపై ప్రభావం చూపుతుంది" అని అన్నారు.
అసలేం జరిగిదంటే : ఈ నెల 1న, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకని బెంగళూరు నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో జగన్ పులివెందులకు వచ్చారు. పులివెందులలో తాను నివసించే ప్రాంతం సమీపంలోని పోలింగ్ బూతుల్లో తప్ప ఎక్కడా వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లు లేకుండా అన్ని కేంద్రాలను టీడీపీ నేతలు ఆక్రమించారని ఆరోపించారు. తమ ఏజెంట్లను పోలింగ్ కేంద్రాల్లోకి అనుమతించలేదన్నారు. ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్యయుతంగా జరగకుండా యథేచ్ఛగా దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులు, అధికారులు అధికార పార్టీకి కొమ్ముకాస్తున్నారని ఆరోపణలు చేశారు.
ఈ క్రమంలోనే వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు, ఏజెంట్లతో కలిసి వైఎస్ జగన్ ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అయితే అంతమందిని పోలీసులు లోపలికి అనుమతించలేదు. దీంతో ఆగ్రహించిన ఆయన, ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డితో కలిసి ఆర్వో కార్యాలయం ఎదుట రోడ్డుపై బైఠాయించారు. ఏజెంట్లతో కలిసి నేలపై కూర్చొని నిరసన తెలిపారు. జగన్ వద్దకే వచ్చిన ఆర్వోకు వినతిపత్రం అందించారు. 'మీకు పైనుంచి ఆదేశాలు ఏమైనా రావచ్చు. ఒత్తిళ్లు వచ్చినాగానీ మీ అధికారం వినియోగించుకోవాలి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని హరిస్తున్న వారిని అడ్డుకోవాలి. రీపోలింగ్ నిర్వహించేలా అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోవాలని' వైఎస్ జగన్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే భవిష్యత్లో ఇక ఎన్నికలు జరగవని వ్యాఖ్యానించారు. తాను పిలుపు ఇచ్చి ఉంటే ఈ ఎన్నికలే ఆగిపోయేవని కానీ ప్రజాస్వామ్యంపై గౌరవంతోనే అలా చేయలేదన్నారు.
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