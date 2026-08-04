'పిల్ విలువైనది' - మెగా డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణకు హైకోర్టు నిరాకరణ
మెగా డీఎస్సీ-2025పై సీబీఐ విచారణ కోరుతూ ఎమ్మెల్సీ పర్వతరెడ్డి పిల్ - పిల్పై జోక్యం చేసుకునేందుకు నిరాకరించిన ఉన్నత న్యాయస్థానం - స్పోర్ట్స్ కోటా బాధితులు నేరుగా ఎందుకు రాలేదని పిటిషనర్కు న్యాయస్థానం ప్రశ్న
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 3:33 PM IST
Mega DSC 2025 High Court PIL : మెగా డీఎస్సీ-2025 నియామకాలపై దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్)పై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. డీఎస్సీ ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయని, దీనిపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్రెడ్డి ఈ పిల్ దాఖలు చేశారు. అయితే, ఈ పిల్పై జోక్యం చేసుకునేందుకు ఉన్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. పిల్ వేసిన ఉద్దేశంపై న్యాయస్థానం పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
బాధితులు నేరుగా ఎందుకు రాలేదు? : మెగా డీఎస్సీలో స్పోర్ట్స్ కోటా అమలు వల్ల పలువురు అభ్యర్థులు నష్టపోయారని, వారి తరఫున తాను ఈ పిల్ వేశానని పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన ధర్మాసనం సూటిగా ప్రశ్నించింది. స్పోర్ట్స్ కోటా వల్ల నిజంగానే నష్టపోయిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉంటే, వారు నేరుగా కోర్టును ఆశ్రయించాలి కదా అని అడిగింది. వారు స్వయంగా కోర్టుకు ఎందుకు హాజరుకావడం లేదని ప్రశ్నించింది.
ఆ వాదనతో ఏకీభవించలేం : కోర్టు ప్రశ్నకు పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది సమాధానం ఇస్తూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేరుగా కోర్టును ఆశ్రయించేందుకు బాధిత అభ్యర్థులు భయపడుతున్నారని చెప్పారు. అందుకే వారి తరఫున ప్రజాప్రతినిధిగా ఎమ్మెల్సీ ఈ పిల్ వేసినట్లు వివరించారు. ఈ వాదనను ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది. బాధితులు కోర్టుకు రావడానికి భయపడుతున్నారనే వాదనతో తాము ఏకీభవించలేమని స్పష్టం చేసింది.
ఇప్పటికే 335 పిటిషన్లు : అభ్యర్థులు భయపడుతున్నారన్న వాదన సరికాదని చెప్పేందుకు న్యాయస్థానం ఓ ఉదాహరణ కూడా చెప్పింది. మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్, నియామక ప్రక్రియలను సవాల్ చేస్తూ వివిధ కారణాలతో ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 335కు పైగా పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయని కోర్టు గుర్తు చేసింది. అలాంటప్పుడు స్పోర్ట్స్ కోటా బాధితులు కూడా నేరుగా వచ్చి తమకు అన్యాయం జరిగిందని ఎందుకు పిటిషన్ వేయలేదని ప్రశ్నించింది.
రాజకీయ ప్రయోజనాలకు వాడుకోవద్దు : ఈ సందర్భంగా ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాల (పిల్) ఉద్దేశంపై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పిల్ అనేది విలువైనదని, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసమే దాన్ని వినియోగించాలని హితవు పలికింది. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం పిల్ను వినియోగించడానికి అనుమతిస్తే దాని అసలు ఉద్దేశమే దెబ్బతింటుందని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. రాజకీయ ప్రయోజనాలతో కూడిన పిటిషన్లను ప్రోత్సహించలేమని పరోక్షంగా స్పష్టం చేసింది.
వాదనలా? ఉపసంహరణా? : కోర్టు వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాదికి ధర్మాసనం ఓ సూచన చేసింది. ఈ పిల్పై తదుపరి వాదనలు కొనసాగిస్తారా? లేక పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకుంటారా? అనేది పిటిషనర్ అయిన ఎమ్మెల్సీ పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్రెడ్డి నుంచి స్పష్టమైన ఇన్ స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుని తమ ముందుకు రావాలని న్యాయవాదికి సూచించింది.
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