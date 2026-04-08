యూకే కోర్టు వ్యాఖ్యలపై ఏపీ హైకోర్టు తీవ్ర అభ్యంతరం
యూకే కోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలు వలసవాద మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని ఏపీ హైకోర్టు ఆక్షేపణ - గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ విచారణలో ఘాటు వ్యాఖ్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 10:10 AM IST
AP High Court Rejected UK Court Order to Send Young Girl to England: భారతదేశ న్యాయస్థానాలపై విదేశీ కోర్టులిచ్చే ఉత్తర్వులు ప్రభావితం చేయవని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. పిల్లల సంరక్షణ విషయంలో తల్లిదండ్రుల బాధ్యత వ్యవహారమై భారతీయ కోర్టులు విచారణాధికార పరిధిని వినియోగించకుండా దూరంగా ఉంటాయని, యూకే కోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలపై హైకోర్టు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు వలసవాద మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయని ఆక్షేపించింది. భారత న్యాయవ్యవస్థపై ఇలాంటి సంకుచిత ధోరణి, వలసవాద ఆనవాళ్లు పునరుద్ధరించడానికి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేసింది.
పలు అంశాలపై అభ్యంతరం: అత్తమామలు, భార్య తన కుమార్తెను అక్రమంగా నిర్బంధించారని ఇంగ్లండ్లో స్థిరపడిన గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గతేడాది హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ వేశారు. యూకే ఫ్యామిలి కోర్టు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను అనుసరించి బిడ్డను తనకు అప్పగించాలని, ఆ పాపను తిరిగి యూకేకి తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా యూకే కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను పరిశీలించిన హైకోర్టు అందులోని పలు అంశాలపై అభ్యంతరం తెలిపింది.
విదేశీ కోర్టు ఉత్తర్వులకు కట్టుబడాల్సిన అవసరం లేదు: హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్, గుంటూరు కుటుంబ న్యాయస్థానంలో సంరక్షణ పిటిషన్ దాఖలైన విషయం తెలిసి కూడా యూకే కోర్టు.. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం భారతీయ న్యాయస్థానాలను తక్కువ చేయడమేనని ఆక్షేపించింది. హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ ద్వారా బిడ్డ కస్టడీని నిర్ణయించేటప్పుడు విదేశీ కోర్టు ఉత్తర్వులకు కట్టుబడాల్సిన అవసరం లేదని తేల్చిచెప్పింది. చిన్నారి సంరక్షణ విషయంలో స్వతంత్రంగా నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం తమకుందని వెల్లడించింది.
రోజూ 30 నిమిషాలు వీడియోకాల్: ఆ పాపకు మైనారిటీ తీరే వరకు తల్లి వద్ద ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. తండ్రి ఆ పాపతో రోజూ 30 నిమిషాలు వీడియోకాల్ మాట్లాడేందుకు వీలుకల్పించింది. పాపకు మైనారిటీ తీరే వరకు ఏడాదికోసారి ఆమెను ఇంగ్లండ్కు తీసుకెళ్లొచ్చు అని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ సీహెచ్ మానవేంద్రనాధ్రాయ్, జస్టిస్ తుహిన్కుమార్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పు వెల్లడించింది.
