రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి హైకోర్టులో చుక్కెదురు - మద్యం కేసులో బెయిల్‌ పిటిషన్‌ కొట్టివేత

మద్యం కేసులో రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి హైకోర్టులో గట్టి ఎదురు దెబ్బ - బెయిల్‌ కోసం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ కొట్టివేత, సహ నిందితులతో కలిసి కుట్రకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలున్నట్లు స్పష్టం

AP High Court Rejected Bail Plea of Raj kasireddy
AP High Court Rejected Bail Plea of Raj kasireddy (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 8:41 AM IST

AP High Court Rejected Bail Plea of Raj kasireddy: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో చోటు చేసుకున్న మద్యం కుంభకోణం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి హైకోర్టులో గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. బెయిలు కోసం ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టేసింది. మరో నిందితుడు ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్​ను హైకోర్టు కొట్టేసింది. ఇదే కేసులో నిందితులు సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి(ఏ6), చెరుకూరి వెంకటేశ్​నాయుడు(ఏ34), వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి(ఏ38)లకు కఠిన షరతులతో బెయిలు మంజూరు చేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్‌ జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.

మద్యం ముడుపుల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి సహ నిందితులతో కుట్రపన్ని మద్యం కుంభకోణానికి పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలున్నాయని హైకోర్టు తీర్పులో స్పష్టం చేసింది. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి అప్పటి ముఖ్యమంత్రికి ఐటీ సలహాదారుగా ఉన్నారనేది కాదనలేని వాస్తవం అని తెలిపింది. ఇతర నిందితులతో కెసిరెడ్డి తన కార్యాలయంలో పలుమార్లు సమావేశం నిర్వహించారని పేర్కొంది. కెసిరెడ్డి, ఆయన సిండికేట్‌ సభ్యులకు ముండుపులు చెల్లించిన డిస్టిలరీలకే మద్యం సరఫరా(సప్లై) ఆర్డర్లు ఇప్పించినట్లు సాక్షులు, డిస్టిలరీల ఉద్యోగులు వాంగ్మూలాలిచ్చారని గుర్తు చేసింది.

రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి హైకోర్టులో చుక్కెదురు - మద్యం కేసులో బెయిల్‌ పిటిషన్‌ కొట్టివేత (ETV)

సాక్ష్యాధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నట్లు వెల్లడి: నూతన మద్యం విధానం అమల్లోకి తీసుకొచ్చాక బినామీ సంస్థ అదాన్‌ డిస్టిలరీని తన నియంత్రణలో ఉంచుకొని ముప్పిడి అవినాశ్​రెడ్డి(ఏ7) ద్వారా కెసిరెడ్డి వ్యవహారం నడిపించినట్లు సాక్ష్యాధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఏపీ రాష్ట్ర బెవరేజ్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌(ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌) నుంచి రూ.750 కోట్లు కెసిరెడ్డి, అవినాషశ్​రెడ్డి అందుకున్నారని, ఆ సొమ్మును ఉనికిలోలేని షెల్‌ కంపెనీలకు మళ్లించినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలున్నాయంది. షెల్‌ కంపెనీల నుంచి రూ.135 కోట్ల తిరిగి బదిలీ చేసుకున్నట్లు కోర్టు ముందున్న ఆధారాలను స్పష్టంచేస్తున్నాయని తెలిపింది. కాల్‌ డేటా రికార్డు, ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ రిపోర్టులు, వాట్సాప్‌ సమాచారాన్ని పరిశీలిస్తే ముడుపుల వసూళ్లు, షెల్‌ కంపెనీలకు బదిలీ వ్యవహారంలో కెసిరెడ్డి చురుకైన పాత్ర పోషించినట్లు వెల్లడవుతోందని తెలిపింది.

కెసిరెడ్డి గతంలో విదేశాలకు వెళ్లి దర్యాప్తునకు సహకరించకుండా తప్పించుకునేందుకు యత్నించారని గుర్తుచేసింది. ఈ కేసులో ఏడో నిందితుడు, పరారీలో ఉన్న ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డికి కెసిరెడ్డికి దగ్గరి సంబంధాలున్నాయని వెల్లడించింది. మద్యం కుంభకోణం కేసులో కెసిరెడ్డి తరఫున ముడుపులు వసూలు చేయడం, షెల్‌ కంపెనీలకు తరలించడం, తదితర కార్యకలాపాలన్నింటిని చక్కబెట్టేందుకు అవినాశ్​రెడ్డి సాధనంగా వ్యవహరించినట్లు సాక్ష్యాధారాలున్నాయని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో కెసిరెడ్డికి బెయిలు మంజూరు చేస్తే అవినాశ్​రెడ్డిని చట్టం నుంచి తప్పించే అవకాశం లేకపోలేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దర్యాప్తునకు ఆటకం కల్పించే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది.

నిందితుల పట్ల కఠిన వైఖరి: ఆర్థిక నేరానికి పాల్పడటం, లోతైన కుట్రకోణం, భారీ స్థాయిలో ప్రజాధనాన్ని మళ్లించడం, మద్యం కుంభకోణంలో చురుకైన పాత్ర పోషించడం, కేసును ప్రభావితం చేసే హోదాలో ఉండటం, తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని రాజ్‌ కెసిరెడ్డి బెయిల్‌ పిటిషన్ను కొట్టేస్తున్నట్లు న్యాయమూర్తి తీర్పులో పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక నేరాల విషయంలో నిందితుల పట్ల కఠిన వైఖరి అనుసరించాల్సి ఉందని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు నేరారోపణల తీవ్రత, దర్యాప్తునకు సహకరించడకుండా పరారీలో ఉండటం, తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్ను సైతం కొట్టేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

పరిగణనలోకి తీసుకుని బెయిల్​ మంజూరు: బెయిలు మంజూరు మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితులు సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి, చెరుకూరి వెంకటేశ్​నాయుడు, వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డికి బెయిలు మంజూరు చేస్తూ హైకోర్టు పలు షరతులు విధించింది. ఈ షరతులను ఉల్లంఘిస్తే బెయిలు రద్దు కోసం కోర్టును అశ్రయించవచ్చని సిట్‌కు తెలిపింది. నిందితులు ఇప్పటికే సుధీర్ఘ కాలం జైల్లో ఉన్నారని, కేసు దర్యాప్తు చాలా వరకు పూర్తయిందని, తీవ్ర నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇతర నిందితులు ఇప్పటికే బెయిలు పొందారని గుర్తు చేసింది. విచారణకు ముందే సుదీర్ఘ కాలం జైల్లో ఉంచడం శిక్ష విధించినట్లవుతుందని తెలిపింది. జైల్లో ఉంచడం నిందితుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించడమేనంది. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని షరతులతో బెయిలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

కోర్టు అనుమతి తప్పనిసరి: విచారణ కోర్టు సంతృప్తి మేరకు ఒక్కొక్కరు రూ.లక్ష చొప్పున రెండు పూచీకత్తులు సమర్పించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. దిగువ కోర్టులో పాస్‌పోర్టులు అప్పగించాలి. కోర్టు అనుమతి లేకుండా దేశం విడిచి వెళ్లడానికి వీల్లేదని ఆదేశించింది. దర్యాప్తు అధికారికి సమాచారం ఇవ్వకుండా రాష్ట్రం దాటి వెళ్లొద్దని తెలిపింది. దర్యాప్తునకు సహకరిస్తూ ఎప్పుడు కోరితే అప్పుడు ఐవో ముందు హాజరు కావాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. సాక్షులను పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేయడానికి వీల్లేదు. సాక్ష్యాధారాలను తారుమారు చేయకూడదని తెలిపింది.

విచారణ సమయంలో తప్ప సహ నిందితులను కలవడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేసింది. సాక్షులను కలిసే ప్రయత్నం చేయకూడదని ఆదేశించింది. స్థిర, చరాస్తులు, బ్యాంక్‌ ఖాతాల వివరాలు, డీమ్యాట్‌ ఖాతాలు, వ్యాపార ప్రయోజనాల వివరాలను రెండు వారాల్లో అఫిడవిట్‌ రూపంలో విచారణ కోర్టు ముందు ఉంచాలని తెలిపింది. కేసు విచారణ ముగిసేంత వరకు ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను పత్రికలు, ప్రసార మధ్యమాలు, సామాజిక మాధ్యమాలకు వెల్లడించడానికి వీల్లేదని తెలిపింది. నిందితులు వెల్లడించిన, ప్రాసిక్యూషన్‌ గుర్తించిన ఆస్తులను విచారణ కోర్టు అనుమతి లేకుండా విక్రయించడం, తనఖా పెట్టడం, మూడో పక్షానికి వాటిపై హక్కులు కల్పించకూడదని న్యాయస్థానం పేర్కొంది.

నంబరు మారిస్తే ఐవోకు తెలియజేయాలి: దర్యాప్తు సంస్థకు సమాచారం ఇవ్వకుండా నేర ఘటనలో సంబంధం ఉన్న కంపెనీలు, సంస్థలు, బ్యాంక్‌ ఖాతాలను నిర్వహించకూడదని తీర్పులో పేర్కొంది. ఫోన్‌ నంబర్లను దర్యాప్తు అధికారికి అందజేయాలి. ఫోన్‌లో ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండాలి. నంబరు మారిస్తే ఆ విషయాన్ని ఐవోకు వెంటనే తెలియజేయాలని ఆదేశించింది. తదుపరి ఉత్తర్వులిచ్చేంత వరకు ప్రతి శనివారం ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్యలో దర్యాప్తు అధికారి ముందు హాజరుకావాలని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది

