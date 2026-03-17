గ్రూప్-1 ఉద్యోగుల బదిలీపై ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ప్రశ్న - విచారణ నేటికి వాయిదా
తమ ఆదేశాలు అమలు చేశారా లేదా చెప్పాలని ప్రభుత్వానికి ఆదేశం - నివేదిక సమర్పణకు మరికొంత సమయం కావాలని సిట్ అఫిడవిట్ వేయడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం - సిట్ తీరుపై అసహనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 10:19 AM IST
High Court On Group1 Exams Issue : గ్రూప్ -1 పరీక్ష ద్వారా ఎంపికై ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారిని ఫోకల్ నుంచి నాన్ ఫోకల్ పోస్టులకు బదిలీ చేయాలంటూ తామిచ్చిన ఆదేశాలను సరైన స్ఫూర్తితో అమలు చేశారా లేదా చెప్పాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది. డీఎస్పీలను డీజీపీ, ఆర్డీవోలను సీసీఎల్ఏ కార్యాలయాల్లో రిపోర్ట్ చేయాలని మాత్రమే రాతపూర్వక ఆదేశాలిచ్చారని, డీజీపీ ఆదేశాలతో డీఎస్పీలు ఇప్పటికీ గత స్థానాల్లోనే (రిజిస్టర్లలో సంతకం చేయకుడా) కొనసాగుతున్నారన్న వార్తలో వాస్తవమేంటో కనుక్కొని చెప్పాలని అడ్వొకేట్ జనరల్కు సూచించింది.
డీఎస్పీలు గత స్థానాల్లోనే ఉంటూ ప్రభుత్వ బంగ్లా, వాహనం, అదే సెల్ సిమ్ను వినియోగిస్తున్నట్లు ఓ పత్రికలో కథనం వచ్చిందని అది నిజమే అయితే హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అధికారులు అగౌరవపరిచినట్లే అని పేర్కొంది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీఎస్, సిట్ వ్యవహరించనప్పుడు దర్యాప్తు సక్రమంగా జరుగుతుందని ఎలా విశ్వసించగలమని వ్యాఖ్యానించింది.
గ్రూప్ -1 మూల్యాంకనంలో అక్రమాలపై దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగిస్తే రాష్ట్ర పోలీసు వ్యవస్థపై కోర్టుకు విశ్వాసం లేదనే భావన ప్రజల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదముందని తెలిపింది. కానీ, రాష్ట్ర పోలీసు వ్యవస్థ సమర్థతపై తమకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందని పేర్కొంది. అందుకే సిట్ వేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించామంది. తమ ఆదేశాలను సిట్ అమలు చేయకపోతే దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించే విషయాన్ని పరిశీలిస్తామని వ్యాఖ్యానించింది.
విచారణను నేటికి వాయిదా వేసిన హైకోర్టు : మరోవైపు నివేదిక సమర్పణకు మరికొంత సమయం కావాలని సిట్ కోర్టులో అఫిడవిట్ వేయడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపింది. రిపోర్టు వేయలేని స్థితిలో ఉంటే కనీసం ముందు రోజైనా సమయం పొడిగించాలని అఫిడవిట్ ఎందుకు వేయలేదని ప్రశ్నించింది. నివేదిక సమర్పించాల్సిన రోజు అఫిడవిట్ దాఖలు చేసి సమయం కోరడం సిట్ బాధ్యతారాహిత్యమేనంది. సమయం పొడిగించాలని కోరుతూ సిట్ వేసిన అఫిడవిట్ ను తమ ముందు విచారణకు వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశిస్తూ విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.
హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్ హరిహరనాథ శర్మతో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం (నిన్న) ఈ మేరకు ఉత్తర్వలు ఇచ్చింది. గ్రూప్-1 మూల్యాంకనంలో అక్రమాలను తేల్చేందుకు సిట్ ఏర్పాటు చేయాలని, ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎంపికైన ఉద్యోగులను నాన్ ఫోకల్ పోస్టులకు బదిలీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇటీవల హైకోర్టు ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. సిట్ నివేదిక సమర్పించేందుకు విచారణను వాయిదా వేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం (నిన్న) విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీలు గత స్థానాల్లోనే కొనసాగుతున్నారంటూ ఓ పత్రికలో వచ్చిన వార్త చర్చకు వచ్చింది. దీని పై ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ స్పందిస్తూ, ఆ వార్తా కథనంలో వాస్తవం ఉందని తాను అనుకోవడం లేదని అన్నారు. పూర్తి వివరాలు కోర్టు ముందు ఉంచేందుకు విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేయాలని కోరగా, న్యాయస్థానం సమ్మతించింది.
