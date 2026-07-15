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అమరావతిలోని అసైన్డ్ భూముల వ్యవహారం - చంద్రబాబు, నారాయణకు హైకోర్టులో ఊరట

రాజధానిలోని అసైన్డ్ భూముల విషయం - చంద్రబాబు, నారాయణపై సీఐడీకి ఫిర్యాదు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేత ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి - ఫిర్యాదు ఆధారంగా చంద్రబాబు, నారాయణపై కేసు నమోదు

Amaravati Assigned Lands Case
Amaravati Assigned Lands Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 3:43 PM IST

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Amaravati Assigned Lands Case : రాజధాని అమరావతిలోని అసైన్డ్ భూముల వ్యవహారంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారాయణకు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఇరువురిపై సీఐడీ నమోదు చేసిన కేసును న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. అసైన్డ్‌ భూముల విషయంలో అవకతవకలు జరిగాయని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా 2016 ఫిబ్రవరి 17న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీఓ 41 జారీ చేసిందని పేర్కొంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేత ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి 2021 ఫిబ్రవరి 24న సీఐడీ అదనపు డీజీకి నేరుగా ఫిర్యాదు చేశారు.

ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా చంద్రబాబు, నారాయణపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసుతో పాటు ఏపీ అసైన్డ్ భూముల బదిలీ నిరోధక చట్టం, ఐపీసీలోని పలు సెక్షన్ల కింద గతంలో సీఐడీ కేసు నమోదు చేసింది. తమపై సీఐడీ నమోదు చేసిన కేసును కొట్టేయాలంటూ చంద్రబాబు, నారాయణ 2021లో హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ క్వాష్ పిటిషన్లపై వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం ఇటీవల తీర్పును రిజర్వు చేసింది. నేడు ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి వేసిన పిటిషన్‌కు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవంటూ సీఐడీ నమోదు చేసిన కేసును ధర్మాసనం కొట్టివేసింది.

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