రాప్తాడు నిందితుడి కాలును భద్రపరచండి - అధికారులకు హైకోర్టు ఆదేశం
AP HC on Raptadu Victim Leg: రాప్తాడు నిందితుడు హేమంత్ కుడి కాలును భద్రపరచాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది.ఈ మేరకు పిటిషనర్ దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్పై కౌంటర్ వేయాలని అధికారులకు స్పష్టం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 11:46 AM IST
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి విద్యార్థినిపై ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో దాడి చేసిన కేసులో నిందితుడు హేమంత్ కాళ్లపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపిన నేపథ్యంలో.. తొలగించిన కాలును భద్రపరిచేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్, పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది.
రాప్తాడు ఘటన నిందితుడు హేమంత్ మోకాళ్ల కింది భాగంలో కాల్పులు జరిపిన పోలీసులపై సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించాలని కోరుతూ మంగళగిరికి చెందిన న్యాయవాది గుండా గోపికృష్ణ హైకోర్టులో పిల్ వేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే గోపికృష్ణ తాజాగా వైద్యులు తొలగించిన హేమంత్ కాలును భద్రపరిచేలా ఆదేశించాలని, విద్యాశాఖ అధికారులను ప్రతివాదులుగా చేర్చాలని రెండు అనుబంధ పిటిషన్లు వేశారు.
ఈ పిటిషన్లపై నిన్న (మంగళవారం) ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది బాలయ్య వాదనలు వినిపించారు. పోలీసుల కాల్పుల విషయంలో వాస్తవాలను తేల్చేందుకు తొలగించిన కాలును భద్రపరచాల్సిన అవసరం ఉందని ధర్మాసనానికి తెలిపారు. ఈ వ్యాజ్యంలో విద్యాశాఖ అధికారులను ప్రతివాదులుగా చేర్చాలని కోరారు.
అనంతరం ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది ప్రణతి వాదనలు వినిపించారు. నిందితుడు హేమంత్ శరీరం నుంచి తొలగించిన కాలుకు నిబంధనల ప్రకారం ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని న్యాయస్థానానికి వివరించారు. పూర్తి వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచేందుకు సమయం కావాలన్నారు. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న ధర్మాసనం నిందితుడు హేమంత్ కాళ్లపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపిన నేపథ్యంలో తొలగించిన కాలును భద్ర పరిచేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్, పోలీసులను ఆదేశించింది. తొలగించిన కాలును భద్ర పరచాలంటూ పిటిషనర్ దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్పై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని అధికారులకు స్పష్టంచేసింది.
మరోవైపు విద్యాశాఖ అధికారులను పిల్లో ప్రతివాదులుగా చేర్చాలంటూ పిటిషనర్ వేసిన ఇంప్లీడ్ పిటిషన్ను కొట్టివేసింది. పిల్లో చేసిన అభ్యర్థనకు విద్యాశాఖ అధికారులను ప్రతివాదులుగా చేర్చాలని కోరడానికి ఏవిధమైన సంబంధం కనిపించడం లేదని తేల్చిచెప్పింది. తదుపరి విచారణను డిసెంబర్ 30కి వాయిదా వేసింది. ఈ మేరకు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఉత్తర్వులిచ్చింది.
అసలేం జరిగిదంటే : అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదోతరగతి చదువుతున్న విద్యార్థినిపై హేమంత్ అనే ఉన్మాది అక్టోబర్ 31న (శనివారం) ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. దీంతో బాలిక ముఖం, తల, వీపు భాగాల్లో లోతైన గాయాలయ్యాయి. తరగతిలో జరుగుతున్న ఈ దారుణాన్ని చూసి అంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఓ విద్యార్థిని మాత్రం ధైర్యంగా ఉన్మాదిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో ఆమె రెండు కాళ్లకూ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అంతా కేకలు వేయడంతో నిందితుడు రంపాన్ని అక్కడే వదిలి పరారయ్యాడు. రక్తపుమడుగులో ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న బాలికతో పాటు, గాయపడిన విద్యార్థినిని స్థానికులు అనంతపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత బాధితురాలిని మెరుగైన వైద్యం కోసం బెంగళూరుకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థినిపై దాడి చేసి పరారైన హేమంత్ను పట్టుకునేందుకు పోలీసుల బృందం తీవ్రంగా గాలించింది. ఆత్మకూరు అడవిలో అతడిని పట్టుకునే క్రమంలో సీఐ వెంకటేశ్పై నిందితుడు దాడికి యత్నించాడు. దీంతో పోలీసులు మొదట గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి హెచ్చరించారు. అయినా అతను ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా వారిపై ఎదురుదాడికి దిగాడు. దీంతో ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు హేమంత్ కాళ్లపై కాల్పులు జరిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడిని ఆదివారం (నవంబర్ 1)న రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో అంబులెన్స్లో అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో అతడి కుడి కాలుకు రక్తప్రసరణ జరగకపోవడంతో కుళ్లిపోయింది. దీంతో వైద్యులు కుడి కాలును మోకాలి పైవరకు తొలగించారు.
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