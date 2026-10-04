సివిల్ వివాదాల్లో జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు - పోలీసులకు హైకోర్టు హెచ్చరిక
భూములు, ఆస్తి తగాదాలు, సివిల్ వివాదాల్లో పోలీసులు జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదని హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. సివిల్ కేసుల్లో పౌరుల హక్కులను నిర్ణయించే పరిధి పోలీసులది కాదని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ఇటీవల తీర్పు ఇచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 11:56 AM IST
AP High Court Orders Police not to Interfere in Civil Disputes : భూములు, ఆస్తి తగాదాలు, సివిల్ వివాదాలు, ముఖ్యంగా సివిల్ కోర్టుల్లో పెండింగ్లో ఉన్న అంశాల్లో పోలీసులు జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదని రాష్ట్ర అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. సివిల్ కేసుల్లో పౌరుల హక్కులను నిర్ణయించే పరిధి పోలీసులది కాదని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కుంచం మహేశ్వరరావు ఇటీవల ఒక కీలక తీర్పును వెలువరించారు.
వివిధ జిల్లాలకు చెందిన పోలీసులు తమ సివిల్ వివాదాల్లో అనవసరంగా జోక్యం చేసుకుంటున్నారని, ముఖ్యంగా సివిల్ కోర్టుల్లో దావాలు పెండింగ్లో ఉన్నప్పటికీ కలగజేసుకుంటూ వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారంటూ హైకోర్టులో ఏడు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఈ పిటిషన్లపై సమగ్ర విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి పౌరుల వ్యక్తిగత, సివిల్ హక్కుల రక్షణపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పౌరుల సివిల్ హక్కుల్లో పోలీసుల జోక్యం వివిధ రకాల సమస్యలకు, అశాంతికి దారితీస్తుందని న్యాయమూర్తి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
మార్గదర్శకాలను పోలీసులు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిందే : శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, చట్ట ఉల్లంఘనలు చోటుచేసుకోకుండా చూసేందుకు మండల, డివిజన్, జిల్లా స్థాయి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్లకు చట్టప్రకారం తగిన ఆదేశాలు ఇచ్చే అధికారాలు ఉన్నప్పటికీ ఒక వివాదం సివిల్ కోర్టు పరిధిలోకి వెళ్లిన తర్వాత వారు ఆ అధికారాలను వినియోగించడానికి వీల్లేకుండా పోతుందని స్పష్టం చేశారు. పౌరుల సివిల్ హక్కులను నిర్ణయించే సర్వాధికారాలు కేవలం సివిల్ కోర్టులతో పాటు చట్టబద్ధంగా ఏర్పాటైన ఫోరాలకు మాత్రమే ఉంటాయని న్యాయస్థానం గుర్తుచేసింది.
సివిల్ వివాదాల విషయంలో పోలీసులు ఏ పరిధి వరకు వ్యవహరించాలి, ఏ విధంగా నడుచుకోవాలనే అంశాలపై గతేడాది అక్టోబరు 24న రాష్ట్ర డీజీపీ (డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్) స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు జారీ చేసిన ఆ ఉత్తర్వులను, గైడ్లైన్స్ను రాష్ట్రంలోని పోలీసులందరూ విధిగా, తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిందేనని హైకోర్టు తన తీర్పులో స్పష్టం చేసింది. పోలీసుల విధులకు, కోర్టుల పరిధికి మధ్య ఉన్న లక్ష్మణ రేఖను దాటవద్దని హెచ్చరించింది.
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