వాణిజ్య కోర్టుల ఆర్థిక పరిమితి పై ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలి: హైకోర్టు

కమర్షియల్ కోర్టుల ఆర్థిక పరిమితి పై ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలన్న హైకోర్టు - గతంలో జారీ చేసిన జీవో 609 ప్రకారం వాణిజ్య కోర్టుల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించిన విస్తృత ధర్మాసనం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 8:56 PM IST

AP HC Orders Faster Setup of Commercial Courts For Business Disputes: వాణిజ్య కోర్టుల సవరణ చట్టంలోని సెక్షన్‌ 3(1A)కి అనుగుణంగా వాణిజ్య సంబంధ వివాదాలను పరిష్కరించేటువంటి వాణిజ్య కోర్టుల ఏర్పాటు అదే విధంగా వాటి ఆర్థిక పరిమితి విచారణ పరిధిని నిర్ణయిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

అందుకు అనుగుణంగా ఈ అంశంపై న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ చీకటి మానవేంద్రనాథ్‌ రాయ్, జస్టిస్‌ రవినాథ్‌ తిల్హరి, జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌తో కూడిన విస్తృత ధర్మాసనం ఇటీవల విచారణ జరిపింది. విచారణ అనంతరం ఈ నెల 18న ఈ మేరకు తీర్పు వెలువడింది. కానీ విస్తృత ధర్మాసనంలో జస్టిస్‌ మానవేంద్రనాథ్‌ రాయ్, జస్టిస్‌ దేవానంద్‌ల తీర్పులోని కొన్ని అంశాలతో జస్టిస్‌ తిల్హరి విభేదిస్తూ ప్రత్యేకంగా తీర్పు ఇచ్చారు. దాంతో వాణిజ్య కోర్టుల సవరణ చట్టం 2018 మే 3న అమల్లోకి వచ్చింది. దీని ప్రకారం రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల మధ్య వివాదం ఉన్న పిటిషన్లను పరిష్కరించేందుకు ప్రతి జిల్లాకు సీనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి కేడర్‌తో ఓ కమర్షియల్‌ కోర్టు ఏర్పాటు చేసేలా హైకోర్టు పరిపాలన కమిటీ 2019 మార్చి 25న తీర్మానం చేసి, ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది.

జీవో 609 ను అనుసరిస్తూ: ఆపై నాలుగేళ్ల తర్వాత 2023 జూన్‌ 5నప్రభుత్వం జీవో 609 జారీ చేస్తూ 13 ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టులను సీనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి కేడర్‌తో కమర్షియల్‌ కోర్టులుగా మారుస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది. కానీ ఆ తర్వత కాలంలో అవి కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయి తప్ప ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. దాంతో తాజాగా జీవో 609 ప్రకారం కమర్షియల్‌ కోర్టుల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా హైకోర్టు ధర్మాసనం ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. జిల్లా జడ్జి కేడర్‌ కోర్టులకు రూ.50 లక్షలకు పైబడిన వివాదాలను పరిష్కరించే అధికారాన్ని కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలని సూచించింది.

విజయవాడ, విశాఖలోని వాణిజ్య ప్రత్యేక కోర్టులు రూ.కోటి, అంతకంటే ఎక్కువ నిర్దేశిత విలువ కలిగిన వాణిజ్య వివాద పిటిషన్లను విచారించే పరిధి కలిగి ఉంటాయి. సెక్షన్‌ 3(1ఏ) ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వనంత వరకు రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.కోటి లోపు విలువ గల వాణిజ్య వివాదాల పిటిషన్లను విజయవాడ, విశాఖపట్నంలోని కమర్షియల్‌ కోర్టుల్లో వేయడానికి వీల్లేదు. ఆ కేసులను ఆయా పరిధిలోని సాధారణ సివిల్‌ కోర్టుల్లో దాఖలు చేసుకోవచ్చని జస్టిస్‌ తిల్హరి తన తీర్పులో పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా సవరణ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన 2018 మే 3 తేదీ నాటికి తమ వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్న పిటిషన్లను సివిల్‌ కోర్టులు విచారించొచ్చు. ఆ తర్వాత దాఖలైన పిటిషన్లపై సెక్షన్‌ 3(1ఏ) కింద ప్రభుత్వం ఇచ్చే నోటిఫికేషన్‌కు లోబడి విచారణను కొనసాగించవచ్చని సూచించారు. ఈ తీర్పును ఏజీ, సీఎస్, న్యాయశాఖ కార్యదర్శికి పంపాలని రిజిస్ట్రీని ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు.

