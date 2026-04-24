సాగర తీరంలో అక్రమ నిర్మాణాలు - హైకోర్టు తీర్పుతో వారి గుండెల్లో గుబులు
భీమిలి సాగర తీరంలో సీఆర్జెడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి అక్రమ నిర్మాణాలు - మూడు వారాల్లోగా కూల్చేయాలని తీర్పును వెలువరించి హైకోర్టు - ఎంతమందిపై వేటు పడుతుందన్న అంశంపై నిర్మాణదారుల్లో నెలకొన్న గుబులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 8:49 PM IST
AP High Court Orders Demolition of Visakha bhimili Beach Side Resort: విశాఖ భీమిలి సాగర తీరంలో సీఆర్జెడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి జరిగిన అక్రమ నిర్మాణదారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. తాజాగా రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో కూడిన బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పు ఇప్పుడు అధికారులకు ఒక దిశా నిర్దేశం చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ చేపట్టిన నిర్మాణమే అక్రమమని తేల్చి మూడు వారాల్లోగా కూల్చేయాలని తీర్పునివ్వడంతో ఈ తీరంలో మరి ఎంతమంది పైన వేటు పడుతుంది అన్న అంశంపై గుబులు నెలకొంది.
నిబంధనలకు విరుద్ధం: విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం మండలం కాపులుప్పాడ గ్రామం, తొట్లకొండ సమీపంలో సీఆర్జెడ్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) కాంక్రీట్ నిర్మాణాన్ని చేసింది. కాపులుప్పాడ సర్వే నంబరు 314 లోని 24 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏపీటీడీసీ చాలాకాలం క్రితం తొట్లకొండకు వచ్చే పర్యాటకుల కోసం చిన్న రెస్టారెంట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఆ ప్రాంతం సీఆర్జెడ్లో ఉండటంతో పక్కా నిర్మాణాలు చేపట్టడానికి అవకాశం లేదు. దానిని ఏపీ టీడీసీ లీజుకు ఇచ్చింది. దాంతో ప్రధాన లీజుదారుడి నుంచి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ముగ్గురు సబ్ లీజుకు తీసుకున్నారు. ఇది నిబంధనలకు విరుద్ధం. అయితే ఈ విషయం తెలిసినా ఏపీటీడీసీ అధికారులు లీజు రద్దు చేయలేదు. ఆ చిన్న రెస్టారెంట్ను సబ్ లీజుదారులు తమ ఇష్టారాజ్యంగా మార్చేశారు.
ఎంఆర్పీ కంటే ఎక్కువ ధరకు విక్రయం: అంతేకాకుండా స్విమ్మింగ్ పూల్, ఏసీ గదులు, రెస్టారెంట్ వంటివి వాటిని అదనంగా నిర్మించారు. తద్వారా సీఆర్ జెడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారు. ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కూడా యథేచ్ఛగా ఆక్రమించారు. అక్కడ మద్యం విక్రయించడానికి ఏపీటీడీసీ రాయితీ ధరపై లైసెన్స్ తీసుకుంటే దానిని కూడా వారు చేతిలో పెట్టుకొని ఎంఆర్పీ కంటే ఎక్కువకు విక్రయించారు. ఈ నిబంధనల ఉల్లంఘనలను విశాఖపట్నం ఫిషర్ విమెన్ డ్రై ఫిష్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ 2018లోనే అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లింది. కానీ వారు చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో హైకోర్టులో కేసు వేసింది. ఆ తరువాత దీంతో పాటు మరికొన్ని బీచ్ రెస్టారెంట్ల నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై జనసేన నాయకుడు పీతల మూర్తియాదవ్ కేసులు వేశారు.
ఉత్తర్వులు అమలు చేయాలని స్పష్టం: ముఖ్యంగా కాపులుప్పాడ గ్రామ సర్వే నంబరు 314లో ఎంటర్టైన్మెంట్ కేంద్రం, హోటల్ పేరుతో చేపట్టిన కాంక్రీట్ నిర్మాణాలను తొలగించాలని కోరుతూ విశాఖపట్నం టౌన్ ఫిషర్ ఉమెన్ డ్రై ఫిష్ కోపరేటివ్ సొసైటీ కార్యదర్శి పిల్పై హైకోర్టు తుది తీర్పు వెలువరించింది. కూల్చివేత నిమిత్తం గతేడాది నవంబర్ 19న జీవీఎంసీ కమిషనర్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను అమలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. తీర్పు ప్రతి అందిన మూడు వారాల్లో అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించాలంది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకుర్, జస్టిస్ ఆర్. రఘునందన రావుతో కూడిన ధర్మాసనం స్పష్టమైన తీర్పించింది.
అదే విధంగా శాంక్టమ్ రెస్టోబార్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ అక్రమ నిర్మాణ కూల్చివేత హైకోర్టు నిర్ణయానికి అనుగుణంగా జరగాల్సి ఉంది. ఎప్పటికీ భీమిలి తీరంలో సీఆర్జెడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి నిర్మాణాలు జరిపితే జీవీఎంసీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. సీఆర్జెడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి విజయసాయిరెడ్డి కూతురు నేహారెడ్డికి సంబంధించి కాంక్రీట్ గోడ నిర్మాణాన్ని కూడా కోర్టు ఉత్తర్వులు ప్రకారం ఇప్పటికే కూల్చివేశారు. ఈ పరిణామాలన్నీ సీఆర్జెడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిలో గుబులు రేపుతుండటం గమనార్హం.
