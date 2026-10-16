సీబీఐకి సాయికృష్ణ కేసు - సాధ్యమైనంత త్వరగా దర్యాప్తు పూర్తి చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశం
విజయవాడకు చెందిన సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ మృతి కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగిస్తూ హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. బాధిత కుటుంబానికి రూ.25 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:13 PM IST
Sai Krishna Custodial Death Case Update : విజయవాడకు చెందిన గాదె సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ మృతి కేసులో రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం (హైకోర్టు) కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఈ కేసు దర్యాప్తును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ)కి అప్పగిస్తూ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సాయికృష్ణ మరణానికి దారి తీసిన పరిస్థితులు, బాధ్యులైన అధికారులను వెంటనే గుర్తించి చట్టప్రకారం వారిని ప్రాసిక్యూట్ చేయాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు తక్షణమే కేసు నమోదు చేయాలని పేర్కొంది. ఈ దర్యాప్తు బాధ్యతను సీబీఐలోని ఓ సీనియర్ అధికారికి అప్పగించాలని నేరుగా సీబీఐ డైరెక్టర్కు న్యాయస్థానం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ కేసు విచారణలో జాప్యం తగదని, సాధ్యమైనంత త్వరగా దర్యాప్తు పూర్తి చేసి వాస్తవాలను వెలుగులోకి తేవాలని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
వారంలోగా రికార్డుల అప్పగింత : ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి రికార్డులను తక్షణమే బదిలీ చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. కేవలం వారంలోగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలంది. ఓ ప్రత్యేక మెసెంజర్ ద్వారా ఈ కేసు రికార్డులను నేరుగా సీబీఐ డైరెక్టర్కు పంపాలని రాష్ట్ర డీజీపీకి న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. అలాగే, సాయికృష్ణ మృతికి కారణమైన అధికారులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టొద్దని ధర్మాసనం పేర్కొంది. పోలీసు కస్టడీలో జరిగిన ఈ మరణానికి బాధ్యులైన అధికారులపై సర్వీస్ నిబంధనల ప్రకారం కఠినమైన శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
తల్లి విజయలక్ష్మికి పరిహారం : పోలీసు కస్టడీలో కుమారుడిని కోల్పోయి తీరని శోకంలో ఉన్న సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మికి హైకోర్టు తీర్పు కొంత ఊరటనిచ్చింది. బాధిత కుటుంబానికి పరిహారంగా రూ.25 లక్షలు చెల్లించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. తీర్పు వెలువడిన నాటి నుంచి సరిగ్గా నాలుగు వారాల్లోగా ఈ పరిహారం మొత్తాన్ని చెల్లించాలంది. ఆ నగదును పిటిషనర్ అయిన విజయలక్ష్మి బ్యాంక్ ఖాతాలో నేరుగా జమ చేయాలని స్పష్టం చేసింది. పోలీసుల విచారణపై నమ్మకం లేదని, ఈ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరుతూ సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి న్యాయస్థానంలో అనుబంధ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. వాదనలు విన్న ధర్మాసనం ఆమె వేసిన పిటిషన్ను అనుమతిస్తూ ఈ మేరకు తీర్పును వెలువరించింది.