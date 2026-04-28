మతం మారితే ఎస్సీ హోదా పోతుంది - పాస్టర్ కుల ధ్రువపత్రాన్ని రద్దు చేయండి: హైకోర్టు ఆదేశం
పాస్టర్ ఆనంద్ ఎస్సీ సర్టిఫికేట్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ రామిరెడ్డి దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యంపై స్పందించిన హైకోర్టు - కౌంటర్ వేయాలని ప్రతివాదులను ఆదేశించిన ధర్మాసనం - విచారణ జూన్ 18కి వాయిదా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 3:39 PM IST
High Court Orders Cancellation of Pastor Anand SC Certificate: పాస్టర్ చింతాడ ఆనంద్ మోసపూరితంగా పొందిన ఎస్సీ సర్టిఫికేట్ను రద్దు చేసేలా అధికారులను ఆదేశించాలని కోరుతూ ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసులో బాధితుడు అక్కల రామిరెడ్డి దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యంపై ఏపీ హైకోర్టు స్పందించింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, రెవెన్యూశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్, సంయుక్త కలెక్టర్, పిట్లలవానిపాలెం తహశీల్దార్కు నోటీసులు జారీ చేసింది. విచారణను జూన్ 18కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి.కృష్ణమోహన్ ఇటీవల ఈమేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.
క్రైస్తవ మతంలోకి మారిన పాస్టర్ చింతాడ ఆనంద్ బాపట్ల జిల్లా పిట్టలవానిపాలెం మండలం కొత్తపాలెం గ్రామానికి చెందిన అక్కల రామిరెడ్డి, మరికొందరిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం కింద ఫిర్యాదు చేయగా చందోలు పోలీసులు 2021లో కేసు నమోదు చేశారు. తమ స్థలాన్ని ఆక్రమించి అందులో చర్చి నిర్మించిన నేపథ్యంలో ప్రశ్నించినందుకు వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రోద్బలంతో పాస్టర్ ఆనంద్ తనతోపాటు తన కుటుంబ సభ్యులపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద తప్పుడు కేసు పెట్టారని ఈ కేసును కొట్టేయాలని కోరుతూ రామిరెడ్డి తదితరులు 2022లో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
మతం మారితే ఎస్సీ హోదా పోతుంది: ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు క్రైస్తవంలోకి మారిన రోజే ఎస్సీ హోదా కోల్పోతారని, పాస్టర్ ఆనంద్ ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం కింద రక్షణ పొందలేరని తీర్పు ఇచ్చింది. పాస్టర్ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసును కొట్టేస్తూ 2025 ఏప్రిల్ 30న తీర్పు ఇచ్చింది. హైకోర్టు తీర్పుపై పాస్టర్ ఆనంద్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా అక్కడ ఆయనకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. హైకోర్టు తీర్పును సమర్థించిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం మతం మారితే ఎస్సీ హోదా పోతుందని, క్రైస్తవాన్ని స్వీకరించిన వారు ఎస్సీల కిందకు రారని స్పష్టం చేస్తూ ఈ ఏడాది మార్చి 24న తీర్పు ఇచ్చింది.
హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల నేపథ్యంలో తప్పుడు మార్గంలో పాస్టర్ ఆనంద్ పొందిన ఎస్సీ ధ్రువపత్రాన్ని రద్దు చేయాని, చట్ట ప్రకారం ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎస్సీ ధ్రువపత్రంతో మోసపూరితంగా పొందిన ప్రభుత్వ ప్రయోజనాల సొమ్మును రాబట్టాలని, ఆయనకు ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను నిలిపివేయాలంటూ అక్కల రామిరెడ్డి తాజాగా హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి సమర్పించినా చర్యలు లేవని పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది ముదునూరి పృధ్వీరాజు వాదనలు వినిపించారు . ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయమూర్తి కౌంటర్ వేయాలని ప్రతివాదులను ఆదేశిస్తూ విచారణను జూన్ 18కి వాయిదా వేశారు.
భీమవరం డీఎస్పీపై హైకోర్టు ఆగ్రహం - ఎస్పీ హాజరు కావాలని ఆదేశం
కారుణ్య నియామకాలపై మార్గదర్శకాలివ్వండి : ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు