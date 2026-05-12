'పరవాడ ఫార్మా సిటీలో నిత్యం తనిఖీలు చేయాల్సిందే' - కాలుష్య నియంత్రణ మండలికి హైకోర్టు ఆదేశం
అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మా సిటీలో తనిఖీలు చేయాల్సిందేనన్న హైకోర్టు - వివిధ కంపెనీలలో క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు చేయాల్సిందేనన్న హైకోర్టు - ఏపీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలికి స్పష్టం చేసిన హైకోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 10:31 AM IST
AP High Court on Parawada Pharma City Inspections : అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మా సిటీలో వివిధ కంపెనీలపై క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు చేయాల్సిందేనని ఏపీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలికి హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఆ కంపెనీలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడుస్తున్నాయా? లేదా? పరిశీలించాలంది. ఎన్ని సంస్థలు నిబంధనలను ఉల్లంఘించాయి, చివరిగా ఎప్పుడు తనిఖీలు చేశారు, తదితర వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులను ఆదేశించింది. ఫార్మా వ్యర్థాలను బహిరంగంగా వదిలేయడానికి వీల్లేదని ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించింది.
రాంకీ ఫార్మా సిటీ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ చట్టాలను ఉల్లంఘించి గ్రీన్ బెల్ట్ను ధ్వంసం చేస్తోందంటూ దాఖలైన పిల్పై విచారణ సందర్భంగా ఈ మేరకు ఏపీ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ వేయాలని కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వశాఖ, రాష్ట్ర పర్యావరణ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, ఏపీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, రాంకీ ఫార్మా కంపెనీ ఎండీకి నోటీసులు జారీచేసింది. విచారణను జూన్ 24కు వాయిదా వేసింది.
గ్రీన్ బెల్ట్ను తొలగించి, వ్యర్థాలను కుమ్మరించి : హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ ఎన్.జయసూర్యతో కూడిన ధర్మాసనం ఇటీవల ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. పరవాడ ఫార్మా సిటీలో రాంకీ ఫార్మా కంపెనీ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ గ్రీన్ బెల్ట్ను తొలగించి, వ్యర్థాలను కుమ్మరించేందుకు చెరువును తవ్వుతోందంటూ పైలా సన్యాసి రాజు హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. పర్యావరణానికి నష్టం చేసిన రాంకీ ఫార్మా కంపెనీపై చర్యలు తీసుకునేలా ఆదేశించాలని కోరారు.
రాంకీ ఫార్మాపై ఏమైన చర్యలు తీసుకున్నారా? : పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది లాలం శ్యామంత వాదనలు వినిపించారు. చెరువు తవ్వకానికి అనుమతులు లేవన్నారు. వ్యర్థాల కుమ్మరింత కోసం చెరువు తవ్వకంపై స్థానికుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోందన్నారు. పిల్ దాఖలైన తర్వాత తవ్వకాలను నిలిపేశారు అని కోర్టుదృష్టికి తెచ్చారు. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి తరఫున స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ వాదనలు వినిపిస్తూ ప్రస్తుతం తవ్వకాలు జరగడం లేదన్నారు. వివరాలు సమర్పించేందుకు సమయం కావాలని కోరారు. ధర్మాసనం స్పందిస్తూ రాంకీ ఫార్మాపై ఏమైన చర్యలు తీసుకున్నారా? అని ఆరా తీసింది. వివరాలు సమర్పించాలంటూ విచారణను వాయిదా వేసింది.
