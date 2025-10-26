పరకామణి చోరీ కేసు - టీటీడీ అనుమతి అక్కర్లేదంటూ కౌంటర్ దాఖలు
హైకోర్టులో కౌంటర్ దాఖలు చేసిన పరకామణి అప్పటి ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్ - చోరీ కేసులో రాజీ చేసుకునే అధికారం తనకు ఉందంటూ వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 9:19 AM IST
AP High Court On TTD Parakamani Case: టీటీడీ పరకామణిలో చోటు చేసుకున్న చోరీ కేసు రాజీ చేసుకోవడానికి టీటీడీ, బోర్డు అనుమతి తీసుకోవాల్సిన ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదని అప్పటి సహాయ విజిలెన్స్, సెక్యూర్టీ అధికారి (ఏవీఎస్వో) వై.సతీష్కుమార్ హైకోర్టులో కౌంటర్ దాఖలు చేశారు. టీటీడీ పరకామణి విభాగం ఇంఛార్జి అధికారిగా చోరీ కేసులో రాజీ చేసుకునే అధికారం లోక్ అదాలత్ చట్ట ప్రకారం తనకు ఉందన్నారు. టీటీడీ చట్టం రాష్ట్ర శాసనమని, ఐపీసీ, సీఆర్పీసీ కేంద్ర చట్టాలని పేర్కొన్నారు. చోరీ వ్యవహారంపై నమోదు చేసిన సెక్షన్లు రాజీకి అవకాశం ఉన్నవి కాబట్టి, ఈ కేసును రాజీ చేసుకోవడానికి టీటీడీ బోర్డు తీర్మానాలు అవసరం లేదన్నారు.
చోరీ ఘటనపై ఫిర్యాదు చేసింది తానేనని, ఫిర్యాదుదారుడు రాజీ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి నిషేధం లేదన్నారు. సదుద్దేశంతో కేసు రాజీ చేసుకున్నానన్నారు. పరకామణిలో గుమస్తా సీవీ రవికుమార్ చోరీకి పాల్పడిన ఘటనపై నమోదు చేసిన కేసును లోక్ అదాలత్లో రాజీచేసుకోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ జర్నలిస్ట్ ఎం.శ్రీనివాసులు హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. ఈ వ్యవహారంపై సీఐడీతో దర్యాప్తు చేయించాలని టీటీడీ ఈవోకు ఇచ్చిన వినతిపై చర్యలు లేవంటూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ వ్యాజ్యంలో ప్రతివాదిగా ఉన్న ఏవీఎస్వో వై సతీష్కుమార్ తాజాగా హైకోర్టులో అఫిడవిట్ వేశారు.
ఇందులో ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదు: రవికుమార్ రూ.72వేల విలువ చేసే అమెరికన్ డాలర్లు చోరీ చేస్తూ సీసీ కెమేరాలకు బహిరంగంగా దొరికారని, వాటిని సీజ్ చేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది తానేనని ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్ పేర్కొన్నారు. సీవీ రవికుమార్ ఈ కేసును రాజీ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో ఫిర్యాదుదారుడిగా తాను రాజీకి ఒప్పుకున్నానని, ఇందులో సదుద్దేశం తప్ప ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదన్నారు. తన ఉన్నతాధికారుల సూచన మేరకు, టీటీడీ, భక్తుల ప్రయోజనాలు కాపాడేందుకు కేసు రాజీకి నిర్ణయం తీసుకున్నానన్నారు. రవికుమార్, తాను కేసును రాజీ చేసుకోవడానికి లోక్ అదాలత్ను ఆశ్రయించడం, లోక్ అదాలత్ జారీచేసిన అవార్డు చట్ట పరిధిలోనే జరిగిందన్నారు. పిటిషనర్ చేస్తున్న ఆరోపణలు నిరాధారమైనవని, వ్యాజ్యాన్ని కొట్టేయాలని కోరారు.
ఏపీ సాధు పరిషత్ ఇంప్లీడ్ పిటిషన్: టీటీడీ పరకామణిలో చోరీ కేసును లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేసుకోవడంపై సీఐడీతో విచారణ జరిపించాలని పాత్రికేయుడు ఎం.శ్రీనివాసులు వేసిన వ్యాజ్యంలో తనను ప్రతివాదిగా చేర్చుకొని వాదనలు వినిపించేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతూ ఏపీ సాధు పరిషత్ అధ్యక్షుడు స్వామి శ్రీనివాసానంద సరస్వతి హైకోర్టులో ఇంప్లీడ్ పిటిషన్ వేశారు. టీటీడీ, కోర్టుతో మోసపూరితంగా వ్యవహరించి కేసును లోక్ అదాలత్తో రాజీ చేసుకున్న సహాయ విజిలెన్స్, సెక్యూర్టీ అధికారి (ఏవీఎస్వో) వై సతీష్కుమార్పై క్రిమినల్ చర్యలకు, క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునేందుకు ఈ వ్యవహారంపై అంతర్గత విచారణకు ఆదేశించాలని కోరారు.
మోసపూరిత రాజీని లోక్ అదాలత్లో నమోదు చేసిన న్యాయాధికారి, సభ్యుడి వ్యవహార శైలిపై అంతర్గత విచారణ జరిపించాలని లేదా పరిపాలనపరమైన సమీక్షకు ఆదేశించాలన్నారు. అక్రమ మార్గంలో రాజీలకు తావులేకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లోక్ అదాలత్లలో రాజీ అయ్యే కేసుల విషయంలో సమగ్ర మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని అభ్యర్థించారు. లోక్ అదాలత్ ద్వారా రాజీ చేసుకోవాలనుకుంటున్న కేసుల విచారణార్హత, చట్టబద్ధత, కేసుకు నంబరు కేటాయించడానికి ముందే రాజీ చేసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తికున్న అర్హత, తదితర విషయాలన్నింటిని సంబంధిత కోర్టు సిబ్బంది క్షుణ్ణంగా పరిశీలించేలా మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలన్నారు.
చోరీకి పాల్పడిన సీవీ రవికుమార్తో అప్పటి ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్ ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా కేసును రాజీ చేసుకోవడం చూస్తుంటే దీని వెనుక పెద్ద రాకెట్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తోందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. దీని వెనుకున్న వ్యక్తుల ముసుగు తొలగించకపోతే చోరీలను నిలువరించలేమన్నారు. ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్ కేవలం ఉద్యోగి మాత్రమేన్నారు. వ్యక్తిగత హోదాలో ఆయన కేసును రాజీచేసుకోవడానికి వీల్లేదన్నారు. టీటీడీ తరఫున కేసును రాజీ చేసుకునే అధికారం లేకపోయినా ఆయన మోసపూరితంగా వ్యవహరించారన్నారు. ఆస్తులు దైవానికి చెందినవని, టీటీడీ ధర్మకర్తగా వ్యవహరిస్తుందన్నారు. ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్కు టీటీడీ ఆస్తులపై ఎలాంటి హక్కులేదన్నారు. కేసు రాజీ చేసుకోవడానికి అంగీకారం తెలిపే అర్హత ఆయనకు లేదన్నారు. తిరుపతి లోక్ అదాలత్ బెంచ్లోని న్యాయాధికారి, ఏవీఎస్వో అధికార పరిధిదాటి వ్యవహరించారని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. సోమవారం ఈ వ్యాజ్యంపై హైకోర్టు విచారణ జరపనుంది.
