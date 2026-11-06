తెలుగు భాష అమలుపై నివేదిక దాఖలులో నిర్లక్ష్యం - అధికారులపై హైకోర్టు అసంతృప్తి
HC On Telugu Implementation: ప్రభుత్వ పాలనలో తెలుగు భాష అమలు, తెలుగులో ఉత్తర్వుల జారీ కోసం తీసుకున్న చర్యలపై 'స్థాయి నివేదిక' దాఖలు చేయడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై హైకోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తంచేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:49 AM IST
ప్రభుత్వ పాలనలో తెలుగు భాష అమలు, తెలుగులో ఉత్తర్వుల జారీ కోసం తీసుకున్న చర్యలపై 'స్థాయి నివేదిక' దాఖలు చేయడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై హైకోర్టు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తంచేసింది. స్థాయీ నివేదిక దాఖలు చేయాలని జులై 14న ఉత్తర్వులిచ్చామని తెలిపింది. కారణాలేమిటో చెప్పకుండా అధికారులు అదనపు సమయం కోరడాన్ని ఆక్షేపించింది. సంబంధిత శాఖల కార్యాలయాలు ఏపీలోనే కదా ఉంది అని చురకలంటించింది.
స్థాయీ నివేదిక దాఖలులో జాప్యంపై వివరణ ఇవ్వాలని, తెలుగు అమలు కోసం తీసుకున్న చర్యల పురోగతిని వివరిస్తూ అఫిడవిట్లు వేయాలని సాధారణ పరిపాలనశాఖ, యువజన సేవలు, పర్యాటక, సాంస్కృతికశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శులను ఆదేశించింది. విచారణను వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఏపీ అధికార భాషా చట్టం-1966 నిబంధనలు, పాలన భాషగా తెలుగును తీసుకొచ్చే విషయంలో ప్రభుత్వం జారీచేసిన ఉత్తర్వులను అమలు చేసేలా ఆదేశాలు జారీచేయాలంటూ డాక్టర్ గుంటుపల్లి శ్రీనివాస్ 2021లో హైకోర్టులో ప్రజాహిత వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు.
ధర్మాసనం అసంతృప్తి : ఏపీ అధికార భాషా చట్టాన్ని సరైన స్ఫూర్తితో అమలు చేయాలని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అధికారిక ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు(జీవో) తెలుగులో జారీచేసేలా ఆదేశించాలని అభ్యర్థించారు. 87శాతం ప్రజలకు అర్థం కాని ఆంగ్ల భాషలో జీవోలు, ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జులై 14న ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం ప్రభుత్వ పాలనలో తెలుగు భాష అమలు కోసం తీసుకున్న చర్యలేమిటో చెప్పాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. స్థాయీ నివేదిక దాఖలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. గురువారం ఈ వ్యాజ్యం హైకోర్టులో విచారణకు రాగా, పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది కారుమంచి ఇంద్రనీల్బాబు వాదనలు వినిపించారు. గత ఆదేశాల మేరకు అధికారులు స్టేటస్ రిపోర్టు దాఖలు చేయాల్సి ఉందన్నారు. ఇప్పటి వరకు దాఖలు చేయలేదని ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీపీ స్పందిస్తూ స్థాయీ నివేదిక దాఖలుకు మరికొంత సమయం కావాలని కోరారు. కారణాలు చెప్పకుండా సమయం కోరడంపై ధర్మాసనం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.