అసైన్డ్‌ భూముల కేసులో ఫిర్యాదుదారు తరపున పొన్నవోలు - విచారణ ఈ నెల 10కి వాయిదా

అసైన్డ్‌ భూముల కేసు విచారణలో ఫిర్యాదుదారు తరపున సీనియర్‌ న్యాయవాది - చంద్రబాబు, నారాయణపై కేసుల వ్యాజ్యాలపై హైకోర్టు విచారణ

HC On Amaravati Assigned Lands Case
HC On Amaravati Assigned Lands Case (ETV Bharat)
High Court on Amaravati Assigned Lands Case From Andhra Pradesh : హైకోర్టులో రాజధాని అమరావతి అసైన్డ్‌ భూముల కేసు విచారణలో ఫిర్యాదుదారు తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్‌రెడ్డి హాజరు కావడాన్ని పిటిషనర్ల తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. రాజధాని అసైన్డ్‌ భూముల వ్యవహారంలో సీఐడీ తమపై నమోదు చేసిన కేసును కొట్టివేయాలంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారాయణ వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు.

ఈ కేసులో ఫిర్యాదుదారు, వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్‌రెడ్డి హాజరయ్యారు. దీనిని పిటిషనర్ల తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా వ్యతిరేకించారు. ఇదే కేసులో సీఐడీ తరఫున అదనపు ఏజీ హోదాలో పొన్నవోలు హాజరై వాదనలు వినిపిచారని లూథ్రా గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు పిర్యాదుదారు తరఫున హాజరై వాదనలు వినిపించడం బార్ కౌన్సిల్‌ నిబంధనలకు విరుద్ధమన్నారు. దీనిపై స్పందించిన పొన్నవోలు తాను ఫిర్యాదుదారు తరఫున హాజరు కావొచ్చని వాదించారు.

ఈ నెల 10కి వాయిదా వేసిన ధర్మాసనం : ఈ సందర్భంలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వై. లక్ష్మణరావు స్పందిస్తూ పొన్నవోలు హాజరుకావొచ్చా లేదా అనే వ్యవహారాన్నితదుపరి విచారణలో తేలుస్తామని స్పష్టం చేశారు. విచారణను ఈ నెల 10వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. అసైన్డ్‌ భూముల విషయంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా 2016 ఫిబ్రవరి 17న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో 41 జారీ చేసిందని పేర్కొంటూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి 2021 ఫిబ్రవరి 24న సీఐడీకి ఫిర్యాదు చేశారు.

దాని ఆధారంగా సీఐడీ 2021 మార్చి 12 చంద్రబాబు, నారాయణపై ఎస్సీ-ఎస్టీ చట్టం, ఎసైన్డ్‌ భూముల బదిలీ నిషేధ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసింది. ఈ కేసుల్ని కొట్టేయాలంటూ ఇరువురూ 2021లో హైకోర్టులో వేర్వేరుగా పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. అప్పట్లో ఈ కేసుపై హైకోర్టు స్టే విధించింది. తాజాగా ఈ వ్యాజ్యాలు హైకోర్టులో విచారణకు వచ్చాయి.

అమరావతి విఛ్చిన్నమే అజెండాగా జగన్‌ సర్కార్‌ కుట్రలు - భూసేకరణ ప్రకటన ఉపసంహరణ

ఇదిలా ఉండగా గతంలో రాజధాని అమరావతిలో అసైన్డ్‌ భూముల కొనుగోలు ఆరోపణలతో సీఐడీ 2020లో కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును నిందితుడిగా పేర్కొంటూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో సీఐడీ అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది. దానిని పరిశీలించాలని ఏసీబీ కోర్టు ఏవోను ఆదేశిస్తూ న్యాయాధికారి ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. రాజధాని అసైన్డ్‌ భూముల కొనుగోళ్లలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ యల్లమాటి ప్రసాద్‌కుమార్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో 2020 ఫిబ్రవరి 27న పలువురిపై సీఐడీ కేసు నమోదు చేసింది. మరోవైపు ఇదే వ్యవహారంపై నల్లూరు రవికిరణ్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా 2020 మార్చి 3న మరో కేసు నమోదు చేశారు. పలువురిని నిందితులుగా పేర్కొంది. మంత్రి నారాయణను 2022లో నిందితుల జాబితాలో చేర్చింది.

అమరావతి అసైన్డ్ భూముల కేసు.. కొత్త ఆధారాలు సమర్పించిన సీఐడీ.. విచారణ వాయిదా

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

