విదేశాలకు వెళ్లొస్తే అర్చకత్వం గర్భాలయం వెలుపలే - హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు

విదేశాలకు వెళ్లొచ్చిన అర్చకులకు గర్భాలయంలో అర్చకత్వానికి అనుమతి లేదు - దేవాదాయ శాఖ సర్క్యులర్, శృంగేరి శారదా పీఠం మార్గదర్శకాలను అమలు చేయండి - అధికారులకు హైకోర్టు ఆదేశం

High Court Delivers Key Verdict on Foreign Trips of Priests
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 7:18 AM IST

High Court Delivers Key Verdict on Foreign Trips of Priests : విదేశాలకు వెళ్లొచ్చిన అర్చకులకు గర్భాలయంలో అర్చకత్వానికి అనుమతి లేదని దేవదాయ శాఖ సర్క్యులర్‌ను అమలు చేయాలని హైకోర్ట్ ఆదేశించింది. ఆలయ క్రతువులు, ఉత్సవాలను ఆగమ శాస్త్ర, ఆలయ సంప్రదాయాల ప్రకారం నిర్వహించాల్సి ఉందన్న దేవదాయశాఖ వాదనలతో న్యాయస్థానం ఏకీభవించింది.

దేవస్థానాల ప్రధాన గర్భాలయాల్లోకి విదేశీయానం చేసిన అర్చకుల ప్రవేశంపై హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులిచ్చింది. విదేశీయానం చేసిన అర్చకులు ప్రధాన గర్భాలయంలోకి ప్రవేశించి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి వీల్లేదంటూ ధార్మిక పరిషత్‌, శృంగేరి శారదా పీఠం జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను అమలు చేయాలని దేవదాయశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి, కమిషనర్‌ను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు మార్చి 30న హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ నిమ్మగడ్డ వెంకటేశ్వర్లు ఉత్తర్వులిచ్చారు.

విదేశీయానం చేసిన అర్చకులు గర్భాలయంలోకి ప్రవేశించి దైవానికి పూజాకార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు అనుమతి లేదంటూ దేవదాయశాఖ 2010 నవంబర్‌ 10న సర్క్యులర్‌ జారీ చేసిందని విజయవాడ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామివార్ల దేవస్థానంలో పనిచేసే శ్రీచక్ర నవావరణ అర్చన పారాయణదారు సుబ్రహ్మణ్యం హైకోర్టులో తాజాగా వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు. ఇదే విషయమై శృంగేరి శారదా పీఠం జగద్గురువులు శ్రీశ్రీశ్రీ మహాతీర్థ భారతీస్వామి 2024 డిసెంబర్‌ 20న ప్రామాణిక జారీ చేశారని వీటిని దేవదాయశాఖ అమలు చేయడం లేదని న్యాయస్థానం దృష్టికి తెచ్చారు.

పూజలు నిర్వహించేందుకు అర్హులు వారే: పిటిషనర్‌ తరఫున న్యాయవాది కెఆర్​ శ్రీనివాస్‌ వాదనలు వినిపించారు. విదేశీయానం చేసిన అర్చకులను ప్రధాన గర్భాలయంలో పూజలు చేసేందుకు అనుమతిస్తున్నారన్నారు. ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణ కలిగిన వంశపారంపర్య అర్చకులు మాత్రమే గర్భాలయంలోకి ప్రవేశించి దైవానికి పూజలు నిర్వహించేందుకు అర్హులని న్యాయస్థానం దృష్టికి తెచ్చారు. ధార్మిక పరిషత్‌ ఇచ్చిన సర్క్యులర్, శారదాపీఠం జారీచేసిన ప్రామాణిక ప్రకారం అర్చకులు విదేశాలకు వెళ్లడానికి అనుమతి లేదన్నారు. ఎవరైన వెళ్లాల్సిందేనని పట్టుబడితే అనుమతి ఇవ్వవచ్చని తిరిగి వచ్చాక ప్రధాన ఆలయ గర్భాలయంలో అర్చకత్వానికి అనుమతించరని వివరించారు.

మహాతీర్థ భారతీస్వామి ప్రామాణిక ప్రకారం: విదేశాలకు వెళ్లి తిరిగొచ్చిన అర్చకులకు ఆలయం వెలుపల జరిగే పూజలు, వ్రతాలకు మాత్రమే అనుమతి ఇస్తారన్నారు. మహాతీర్థ భారతీస్వామి జారీ చేసిన ప్రామాణిక ప్రకారం ప్రతిరోజు త్రికాల సంధ్యావందనం, గురు ఉపదేశ మంత్ర జపం, వేద అధ్యయనం, ఆహార నియమాలు, కఠిన ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణ పాటించిన వారే గర్భాలయంలోకి ప్రవేశించి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు అర్హులన్నారు. విదేశాలకు వెళ్లినవారు సంప్రదాయాలకు విరుద్ధంగా ముఖ క్షవరం, జుట్టు కత్తిరించుకున్నవారు గర్భాలయంలోకి ప్రవేశించి పూజలు చేయడానికి వీల్లేదని ప్రామాణిక చెబుతోందన్నారు.

దేవదాయశాఖ జారీ చేసిన సర్క్యులర్‌ ప్రకారం ఆలయ క్రతువులు, ఉత్సవాలను ఆగమ శాస్త్ర, ఆలయ సంప్రదాయాల ప్రకారం నిర్వహించాల్సి ఉందన్నారు. దేవదాయశాఖ తరఫు న్యాయవాది స్పందిస్తూ గతంలో ఇచ్చిన సర్క్యులర్, ప్రామాణికను అనుసరిస్తామన్నారు. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయమూర్తి దేవదాయశాఖ జారీ చేసిన సర్యులర్‌లోని మార్గదర్శకాలు, దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి శారదా పీఠం ఇచ్చిన ప్రామాణికను పాటించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

గ్రామపంచాయతీల కాలపరిమితి ముగిసిన వేళ - హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

హిందూ వివాహిత పుట్టింటి ఆస్తిపై భర్తకు హక్కుండదు - గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ రద్దు కేసులో హైకోర్టు కీలక తీర్పు

