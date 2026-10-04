తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మంత్రి డోలా, పలువురు ప్రముఖులు
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని పలువురు రాజకీయ, సినీ, న్యాయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో వీరు వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 2:43 PM IST
Prominent Personalities Visit Tirumala : తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని పలువురు రాజకీయ, సినీ, న్యాయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో వీరు వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుజాత, రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అలాగే యువ నటుడు సంతోష్ శోభన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఏపీఎఫ్డీసీ) చైర్మన్ భరత్ భూషణ్ సైతం స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన వీరికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనానంతరం వీరికి రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం పలికారు. అనంతరం ఆలయ అధికారులు స్వామివారి పట్టువస్త్రంతో సత్కరించి, తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
సంక్షేమం, అభివృద్ధే లక్ష్యంగా : శ్రీవారి దర్శనానంతరం ఆలయం వెలుపల మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి మీడియాతో మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ప్రజలపై, ముఖ్యమంత్రిపై శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనసారా ప్రార్థించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఎన్నికల ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు చెప్పిన విధంగానే రాష్ట్రంలో సంక్షేమం, అభివృద్ధిని తమ ప్రభుత్వం సమాంతరంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలి : రాష్ట్రంలో వర్షపాతం, వాతావరణ పరిస్థితులపైనా మంత్రి స్పందించారు. ప్రస్తుతం వాతావరణంపై ఎల్నినో ప్రభావం పొంచి ఉందన్నారు. అయినప్పటికీ స్వామివారి దయతో రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఆశాజనకంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయని మంత్రి తెలిపారు. వర్షాలు పడని మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా త్వరలోనే సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి, పంటలు బాగా పండాలని ఆ శ్రీవారిని వేడుకున్నట్లు డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి వెల్లడించారు.
"రాష్ట్ర ప్రజలపై, ముఖ్యమంత్రిపై శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. రాష్ట్రంలో సంక్షేమం, అభివృద్ధిని తమ ప్రభుత్వం సమాంతరంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తోంది. స్వామివారి దయతో రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఆశాజనకంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాలు పడని మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా త్వరలోనే సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి, పంటలు బాగా పండాలని ఆ శ్రీవారిని వేడుకున్నా."-డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి, మంత్రి
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