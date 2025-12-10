తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసు - హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
చోరీ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి చట్టప్రకారం చర్యలకు సీఐడీ, ఏసీబీ డీజీలకు హైకోర్టు వెసులుబాటు - నిందితుడు రవికుమార్ ఆస్తులపై దర్యాప్తు కొనసాగించాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 4:29 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 5:07 PM IST
AP High Court Orders On Tirumala Parakamani Case : తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. చోరీ కేసులో చట్టప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకునేందుకు సీఐడీ, ఏసీబీ డీజీలకు హైకోర్టు వెసులుబాటు ఇచ్చింది. పరకామణి చోరీ కేసును లోక్ అదాలత్ వద్ద రాజీ చేసుకోవటంతో పాటు నిందితుడు రవికుమార్ ఆస్తులపై దర్యాప్తు కొనసాగించాలని ఆదేశించింది. కేసును సమర్థవంతంగా దర్యాప్తు చేసేందుకు సేకరించిన సమాచారాన్ని పరస్పరం పంచుకోవాలని సీఐడీ, ఏసీబీ డీజీలకు సూచించింది.
టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్వో సతీష్ కుమార్ పోస్టుమార్టమ్ సర్టిఫికేట్ను సీల్డ్ కవర్లో రిజిస్ట్రార్ జ్యుడీషియల్కు అందజేయాలని సీఐడీకి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అలాగే కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సేకరించిన సమాచారాన్ని అవసరమైన మేరకు ఇన్కం ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్(IT), ఎన్ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్(ED)తో పంచుకోవాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవల సీఐడి, ఏసీబీ అధికారులు రెండు నివేదికలను హైకోర్టుకు సీల్డ్ కవర్లో సమర్పించారు. ఆ నివేదికలను పరిశీలించిన అనంతరం హైకోర్టు ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పిటీషన్ పై తదుపరి విచారణ ఈనెల 16కి వాయిదా వేసింది. పరకామణి చోరీ కేసును లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేసుకోవటంపై శ్రీనివాసులు దాఖలు చేసిన పిటీషన్ పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది.
ఫిర్యాదుదారుడి పాత్రపై దర్యాప్తు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో టీటీడీ పరకామణిలో చోటు చేసుకున్న చోరీ కేసును ఫిర్యాదుదారుడు సతీష్కుమార్, నిందితుడు సీవీ రవికుమార్ లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేసుకున్న వ్యవహారాన్ని సీఐడీతో దర్యాప్తు చేయించాలంటూ పాత్రికేయుడు ఎం.శ్రీనివాసులు వేసిన వ్యాజ్యంపై ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 27న హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి విచారణ జరిపారు. కేసు రాజీ విషయంలో టీటీడీ బోర్డు, టీటీడీ అధికారులు, దర్యాప్తు అధికారి(ఐవో), ఫిర్యాదుదారుడు సతీష్కుమార్ పాత్రపై దర్యాప్తు చేయాలని సీఐడీ డీజీని జడ్జి ఆదేశించారు.
మరోవైపు నిందితుడు సీవీ రవికుమార్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడబెట్టిన స్థిర, చరాస్తులతోపాటు బ్యాంక్ ఖాతాలపై దర్యాప్తు చేయాలని ఏసీబీ డీజీని ఆదేశించారు. రిజిస్ట్రేషన్లు మరే ఇతర మార్గాల ద్వారా రవికుమార్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు విక్రయించిన, ఇతరులకు కేటాయించిన ఆస్తులపై దర్యాప్తు చేయాలని, ఆదాయానికి తగ్గట్టే వారు ఆస్తులు ఆర్జించారా? లేదా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు ఉండాలని స్పష్టంచేశారు.
లోక్ అదాలత్ ఉత్తర్వుల చట్టబద్ధతను తేల్చే వ్యవహారాన్ని ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనానికి నివేదించిన విషయం తెలిసిందే. సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ నిందితుడు సీవీ రవికుమార్ వేసిన అప్పీల్తోపాటు లోక్ అదాలత్ ఉత్తర్వుల చట్టబద్ధతను తేల్చేందుకు సుమోటోగా నమోదు చేసిన వ్యాజ్యంపై సీజే నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది.
