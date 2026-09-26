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"మూడు రాజధానులపై పిటిషన్లు నిరర్థకమే" - హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

మూడు రాజధానుల ఏర్పాటును సవాలు చేస్తూ దాఖలైన వ్యాజ్యాలు నిరర్థకమయ్యాయమని హైకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అమరావతికి పార్లమెంట్‌ చట్టబద్ధత కల్పించిందని కోర్టు గుర్తుచేసింది.

High Court on Three Capitals
మూడు రాజధానులపై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:57 AM IST

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High Court on Three Capitals : రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతికి పార్లమెంట్‌ చట్టబద్ధత కల్పించిన నేపథ్యంలో 3 రాజధానుల ఏర్పాటును సవాలు చేస్తూ దాఖలైన వ్యాజ్యాలు నిరర్థకమయ్యాయమని హైకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. నిరర్థకమైన వ్యాజ్యాలు ఇంకేమైనా పెండింగ్‌లో ఉంటే కోర్టుకు చెప్పాలని న్యాయవాదులకు సూచించింది. అమరావతే ఏకైక రాజధాని అంటూ 2022 మార్చి 3న త్రిసభ్య ధర్మాసనం తీర్పు ఇచ్చింది. దాన్ని సవాలు చేస్తూ అప్పటి ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో అప్పీళ్లు దాఖలు చేసింది. వాటిపై ఈనెల 29న విచారణకు వచ్చే అవకాశముందని న్యాయవాదులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టులో వ్యాజ్యాలపై విచారణను నవంబర్‌ 20కి వాయిదా వేస్తున్నట్లు న్యాయస్థానం ప్రకటించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ లిసా గిల్, జస్టిస్‌ నైనాల జయసూర్య, జస్టిస్‌ బీఎస్‌ భానుమతిలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సీఆర్‌డీఏ రద్దు చట్టం, పాలన వికేంద్రీకరణ (3 రాజధానులు) చట్టాలను తీసుకొచ్చింది. వీటిని సవాలు చేస్తూ రాజధాని రైతులతో పాటు పలువురు గతంలో హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ విషయంపై విచారణ జరిపిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం 2022 మార్చి 3న అమరావతిని ఏపీ రాజధానిగా ధృవీకరిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది.

గడువులపై స్టే విధించి: భూసమీకరణలో భాగంగా రైతులతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని అమలు చేసేందుకు, అమరావతి రాజధాని నగర నిర్మాణం, రాజధాని ప్రాంతంలో కనీస అవసరాలైన రహదారులు, తాగునీరు, డ్రైనేజి, విద్యుత్‌ తదితర మౌలిక సదుపాయాలను పూర్తి చేయాలని నిర్దిష్ట గడువులు విధించింది. రాజధాని కోసం భూములిచ్చిన యజమానులు, రైతులకు మౌలిక సదుపాయాలన్నీ కల్పించి, నివాస యోగ్యంగా ప్లాట్లను సిద్ధం చేయాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్‌ చేసినా, హైకోర్టు విధించిన గడువులపై స్టే విధించిన సంగతి తెలిసిందే.

కాలపరిమితులను విధిస్తూ ఆదేశాలివ్వలేం: ఈ నేపథ్యంలో రాజధాని అమరావతితో ముడిపడిన వ్యాజ్యాలపై హైకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం శుక్రవారం విచారణ జరిపింది. కొంతమంది పిటిషనర్ల తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది ఉన్నం మురళీధరరావు స్పందిస్తూ రాజధానిలో పనులు ఇంకా అసంపూర్తిగా ఉన్నాయన్నారు. భూములిచ్చిన రైతులకు అభివృద్ధి చేసిన ప్లాట్లను ఇంకా వారికి అప్పగించలేదని పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధి చేసిన ప్లాట్లను నిర్దిష్ట గడువులోగా ప్లాట్లు రైతులకు అప్పగిస్తామంటూ అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాల్సిందిగా ఆయన కోర్టును కోరారు.

హైకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం నిర్ణయించిన గడువులను సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించిందని ధర్మాసనం గుర్తుచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కాలపరిమితులను విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేయలేమని న్యాయస్థానం తెలిపింది. అయితే, మౌలిక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాల విషయంలో హైకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం విధించిన గడువునే సుప్రీంకోర్టు స్టే చేసిందని, రైతులకు అభివృద్ధి చేసి అప్పగించాల్సిన ప్లాట్ల విషయంలో ఎలాంటి స్టే ఇవ్వలేదని మురళీధరరావు బదులిచ్చారు.

వేగంగా మౌలిక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనులు: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ వాదనలు వినిపిస్తూ రాజధానిలో మౌలిక వసతులు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయన్నారు. అమరావతిలో మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను మూడేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని 2024 డిసెంబర్‌ 10న సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్‌ వేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వివరాలను నమోదు చేస్తూ ఎస్‌ఎల్‌పీలను పరిష్కరించాలని కోరామన్నారు.

  • మరికొంత మంది పిటిషనర్ల తరఫున న్యాయవాది డీఎస్‌ఎన్‌వీ ప్రసాదబాబు వాదనలు వినిపిస్తూ కేంద్రం రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించిన నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టులో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వేసిన అప్పీళ్లను ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంటే సరిపోతుందని అన్నారు.
  • సీనియర్‌ న్యాయవాది కేఎస్‌ మూర్తి వాదనలు వినిపిస్తూ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత లభించిన నేపథ్యంలో తాము వేసిన కొన్ని వ్యాజ్యాలు నిరర్థకమయ్యాయన్నారు. వాటిపై విచారణ అవసరం లేదంటూ మెమో దాఖలు చేశామన్నారు.

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TAGGED:

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HIGH COURT ON THREE CAPITALS

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